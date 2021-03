Aiemmin keskiviikkona Joe Biden sanoi Vladimir Putinille koituvan seuraamuksia Yhdysvaltain presidentinvaaleihin sekaantumisesta.

Venäjä kutsuu suurlähettiläänsä Washingtonista Moskovaan, tiedotti Venäjän ulkoministeriö verkkosivullaan keskiviikkoiltana.

Tiedotteen mukaan Venäjän Washingtonin-suurlähettiläs Anatoli Antonov on kutsuttu Moskovaan neuvotteluun, jossa pohditaan mitä tehdä ja mihin suuntaan kulkea suhteessa Yhdysvaltoihin.

Aiemmin keskiviikkona oli uutisoitu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin haastattelusta, jossa hän kertoi pitävänsä Venäjän presidentti Vladimir Putinia tappajana ja sanoi tälle koituvan seuraamuksia sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Venäjän ulkoministeriö ei maininnut Bidenia lausunnossaan. Sen mukaan nyt on koittanut hyvä aika arvioida, missä Yhdysvaltain uusi hallinto on onnistunut ja missä taas ei, kun se on ollut vallassa lähes kaksi kuukautta ja sadan päivän symbolinen merkkipaalu häämöttää lähellä.

”Meille on tärkeintä selvittää, miten Venäjän ja Yhdysvaltain väliset vaikeat suhteet voisi oikaista. Washington on johdattanut ne viime vuosina umpikujaan”, ulkoministeriön lausunnossa todetaan.

”Olemme kiinnostuneita estämään niiden peruuttamattoman hajoamisen, jos amerikkalaiset käsittävät siihen liittyvät riskit.”