Ikäviä kokemuksia alkoi tulla ilmi, kun virus levisi varakkaille asuinalueille.

Hongkongissa terveysviranomaiset ovat päätyneet puolustuskannalle monen perheen valitettua kohtelustaan kaupungin tiukkojen koronavirusrajoitusten vuoksi. Monet ovat kertoneet esimerkiksi, että lapsia ja vauvoja on sidottu sänkyihin eristysosastoilla.

Vaikka Hongkong on yksi maailman tiheimmin asutuista kaupungeista, tartuntamäärät ovat pysyneet suhteellisen alhaisina kireiden karanteenitoimien vuoksi.

Positiivisen testituloksen saaneet viedään välittömästi eristysosastolle riippumatta siitä, onko potilailla oireita vai ei, ja tartunnan saaneiden lähikontakteiksi luokitellut ihmiset lähetetään pakollisille karanteenileireille. Lisäksi lähes kaikkien kaupunkiin saapuvien on pysyttävä karanteenihotelleissa kolme viikkoa.

Monet rajoitukset ovat olleet voimassa jo suuren osan pandemia-ajasta, eikä valituksia ole juuri kuulunut. Aiemmin tartunnat keskittyivät pienituloisiin väestöryhmiin.

Kriittiset äänet ovat kuitenkin alkaneet koventua sen jälkeen, kun tartuntoja alkoi tulla ilmi varakkaiden valkokaulustyöntekijöiden ja ulkomaalaisten suosimilla asuinalueilla. Nyt sosiaalisen median ryhmissä on jaettu monenlaisia kokemuksia eristysosastoilta ja karanteenileireiltä.

Vanhemmat ovat valittaneet muun muassa siitä, että heitä on erotettu lapsistaan ja vauvojen imettäminen on kielletty. Jotkut ovat kertoneet lapsia sidotun sänkyihin, jotta nämä eivät liikkuisi ympäriinsä.

Tällä viikolla terveysviranomaiset ovat julkaisseet useita lausuntoja puolustaakseen käytäntöjään. He painottivat, että sairaala harkitsee lapsen liikkumisen rajoittamista vain ”potilaan turvallisuuden ja hyvinvoinnin vuoksi”.

”Asiaankuuluva suostumus pyydetään ennakkoon vanhemmilta tai huoltajilta”, myöhään keskiviikkona paikallista aikaa julkaistussa lausunnossa todettiin.

Lisäksi sairaalaviranomaiset ovat kertoneet negatiivisen testituloksen saaneiden vanhempien yleensä voivan olla tartunnan saaneiden lastensa mukana eristysosastoilla, jos tilaa on riittävästi.

Viime päivinä Sveitsin, Britannian ja Yhdysvaltojen konsulaatit ovat ilmaisseet huolensa Hongkongin ankarien rajoitusten vaikutuksista perheisiin. Yhdysvaltain konsulaatti suljettiin väliaikaisesti aiemmin tällä viikolla, kun kaksi henkilökunnan jäsentä sai positiivisen testituloksen ja heidät eristettiin.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam on vahvistanut, että konsulaatin henkilökunta oli saanut erityisluvalla lapsensa mukaan eristykseen sen sijaan, että nämä olisi lähetetty karanteeniin.

Äitien kohtelu pandemian aikana on aiemminkin ollut tarkastelun alla. Viime vuonna lasta odottavat pariskunnat kampanjoivat onnistuneesti sen puolesta, että kumppanit huolittaisiin mukaan synnytykseen, mikä oli ehditty kieltää pandemian vuoksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on ohjeistanut, että kumppanit voivat olla mukana synnytyksessä pandemiasta huolimatta. Lisäksi WHO on neuvonut tartunnan saaneita äitejä jatkamaan imettämistä, kun taas Hongkong opastaa eristyksessä olevia äitejä olemaan imettämättä.

Viranomaiset ovat myös puolustaneet pakollisia karanteenileirejä sillä, että Hongkongin asunnot ovat tunnetusti liian pieniä, jotta perheet voisivat järjestää omaehtoisen karanteenin turvallisesti