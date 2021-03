Pääministeri Löfven: Kokoomus rikkoi ”pyhän lupauksen” ja Ruotsin demokratia on vaarassa, jos valta vaihtuu

Kohun ytimessä on jälleen kerran Ruotsin puolueiden suhtautuminen ruotsidemokraatteihin.

Tukholma

Koronakriisin varjossa Ruotsissa käydään kovaa poliittista kamppailua ensi vuoden vaaliasetelmista.

Keskiviikkona sosiaalidemokraattinen pääministeri Stefan Löfven arvosteli maltillista kokoomusta tavalla, joka on herättänyt paljon keskustelua.

Löfvenin mukaan Ruotsin demokratia on vaarassa, jos kokoomuksen suunnitelmat uudenlaisesta hallitusyhteistyöstä toteutuvat.

”Olen huolissani”, Löfven sanoi Ruotsin yleisradion haastatteluohjelmassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson totesi viime viikolla, että hänen puolueensa on valmis tekemään ruotsidemokraattien kanssa sopimuksen, joka varmistaisi ruotsidemokraattien tuen kokoomuksen johtamalle hallitukselle vuoden 2022 vaaleissa.

Kristersson sanoi myös, että hänen hallituksessaan ruotsidemokraateille ei annettaisi ministerinpaikkoja, mutta hän ei sulkisi pois ruotsidemokraattien pääsyä hallituksen kansliaan, joka on hallituksen toimintaa tukeva viranomainen.

Viimeisimpien puoluemittausten mukaan sosiaalidemokraatit on yhä Ruotsin suosituin puolue 27 prosentin osuudella, mutta sen suosio on laskusuunnassa, kun taas kokoomuksen suosio on nousussa, nyt 24 prosenttia.

Kokoomuksen Kristersson on viritellyt hallitusyhteistyötä pienpuolue kristillisdemokraattien kanssa, ja puoluemittausten perusteella sosiaalidemokraatit saattavatkin joutua luopumaan vallasta seuraavissa vaaleissa.

Pääministeri Löfvenin mukaan kokoomus on rikkonut vuoden 2018 vaaleissa annetun ”pyhän lupauksen”, jolla hän tarkoittaa lupausta olla tekemättä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.

Löfvenin mukaan yhteistyön syventäminen ruotsidemokraattien kanssa on riski demokratialle.

”Kristerssonin ei kannata uskoa, että ruotsidemokraatit antavat maltilliselle kokoomukselle vapaat kädet toimia. He eivät tule tekemään sitä, ja se on vaara maallemme.”

Kokoomus on arvostellut Löfvenin hallitusta pandemian hoidosta. Puolueen mukaan hallitus on epäonnistunut muun muassa koronatestien, turvavarusteiden ja vanhainkotien vierailukieltojen suhteen.

Löfvenin keskiviikkoinen esiintyminen kirvoitti paljon kritiikkiä oppositiopuolueilta.

Kokoomuksen puoluesihteeri Gunnar Strömmerin mukaan Löfvenin kritiikki kertoo sosiaalidemokraattien epätoivosta.

”Pääministeri, joka syyttää oppositiota demokratian vastaiseksi on jotain sellaista, jota tavallisesti näemme maissa, jotka eivät ole erityisen demokraattisia”, Strömmer sanoi iltapäivälehti Expressenin mukaan.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkessonin mukaan kyseessä on Löfvenin viimeinen epätoivoinen yritys välttää keskustelua hallituksen toistuvista epäonnistumisista.