Lain on määrä astua voimaan kesäkuussa. Eutanasia on sallittu Euroopan maista jo Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa.

Espanjasta on tulossa yksi harvoista maista, joissa eutanasia on sallittu, kun parlamentin alahuone hyväksyi sen laillistamisen äänestyksessään torstaina.

Eutanasiaa koskevan lain on määrä astua voimaan kesäkuussa.

Näin Espanjasta tulee Euroopan neljäs maa, jossa eutanasia ei enää ole rikos. Muut maat ovat Hollanti, Belgia ja Luxemburg.

Myös Portugalin parlamentti hyväksyi samansisältöisen lain tammikuussa, mutta perustuslakituomioistuin kumosi sen tällä viikolla.

Espanjassa lakia kannattavat vasemmisto- ja keskustapuolueet. Lain mukaan ihminen saa pyytää kuolinapua, jos hänellä on ”vakava tai parantumaton sairaus” tai jos hänen tilansa on ”krooninen ja lamauttava”. Lain tarkoituksena on näin välttää ”sietämätöntä kärsimystä”.

Uudessa laissa on kuolinavulle tiukat kriteerit. Potilaan on muun muassa anomusta tehdessään ”tiedostettava tilanne täysin”, ja pyyntö on esitettävä kirjallisesti kaksi kertaa niin, että välissä on 15 päivää.