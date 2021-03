Lentoyhtiöt järjestävät satoja ylimääräisiä lentoja Saksasta Mallorcalle ja Alicanteen.

Kymmenettuhannet saksalaiset aikovat pääsiäisenä pakata laukkunsa ja suunnata kohti Espanjan lomasaaria. Sen sijaan espanjalaisten on pysyteltävä kotikonnuillaan koronaviruspandemian takia määrätyn matkustuskiellon takia.

Tilanne on herättänyt espanjalaisissa kateutta ja närää, vaikka elpyvä turismi tuo Espanjaan kauan kaivattuja matkailutuloja, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Ei ole todellakaan mitään järkeä, että me täällä Espanjassa emme saa liikkua alueiden välillä mutta kuka tahansa ulkomaalainen voi tulla tänne ja levittää virusta”, toteaa Reutersin haastattelema madridilainen Emilio Rivas, 23.

Espanjaan saa tulla myös maista, joissa koronavirustartuntaluvut ovat suuret, kunhan mukana on todistus negatiivisesta covid-19-testistä. Uusia tartuntoja vahvistetaan yhä runsaasti Saksan lisäksi esimerkiksi Espanjan naapurimaassa Ranskassa.

Matkustuksen salliminen ulkomailta tällaisessa tilanteessa on Espanjan terveysviranomaistenkin mielestä ristiriitaista, Reuters kertoo.

Sen lisäksi, että espanjalaisia kiukuttaa paikallisiin kohdistuva liikkumiskielto ulkomaalaisten tullessa maahan vapaasti, he pelkäävät turistien levittävän virusta ja kääntävän vähitellen parantuneen tartuntatilanteen taas huonompaan suuntaan. Espanjassa tartuntojen määrä on nyt pienin sitten viime elokuun.

Vaikka turistien paluu aiheuttaakin paikallisissa närää, se merkitsee Espanjan matkailualalle tervetullutta piristysruisketta.

Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä väheni Espanjassa viime vuonna 80 prosentilla 19 miljoonaan. Määrä oli Reutersin mukaan pienin vuoden 1969 jälkeen.

Berliini poisti viime viikolla karanteenivaatimuksen Baleaareilta saapuvilta, minkä jälkeen kysyntä tämän Espanjan itsehallintoalueen saarille suuntautuville lentomatkoille ryöpsähti. Turisteja alkoi näkyä silmiinpistävän paljon myös Madridin kaduilla.

Saksan hallitus kehottaa kuitenkin edelleen välttämään muuta kuin välttämätöntä matkustelua.

”Matkustusvaroituksen puuttuminen ei ole kehotus matkustaa”, ulkoministeriö totesi aiemmin tällä viikolla Reutersin mukaan.

Saksassa esimerkiksi hotellit eivät saa pandemian takia majoittaa turisteja, joten matkailua kaipaaville saksalaisille lähes ainoa vaihtoehto on suunnata ulkomaille.

Lufthansan halpalentoyhtiö Eurowings on lisännyt pääsiäisen ajalle 300 ylimääräistä lentoa Saksasta Mallorcalle. Myös Ryanair on varannut 200 ylimääräistä lentoa Mallorcalle ja Alicanteen.

Saksan Tui-matkatoimiston mukaan pääsiäisajan matkavaraukset ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2019, ja osa matkatoimiston hotelleista Mallorcalla on jo täyteen varattuja. Saksalaiset joutuvat kuitenkin lomailemaan ilman yökerhoja, jotka on suljettu. Täyden ylläpidon hotelleissa on luovuttu myös ilmaisista alkoholitarjoiluista, Saksan Tui kertoo Reutersille.