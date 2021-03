Yli kymmenen vuotta vallassa ollut Hollannin pääministeri Mark Rutte sai vaalivoiton keskiviikon parlamenttivaaleissa.

Johtajat vaihtuvat, mutta Hollannin Mark Rutte näyttää tulleen jäädäkseen. Keskustaoikeiston pääministeri aloitti valtakautensa pääministerinä vuonna 2010, eikä suosio ole sen jälkeen juuri notkahtanut.

Keskiviikkona Rutte, 54, varmisti parlamenttivaaleissa hyvän mahdollisuuden neljänteen valtakauteen. Alustavien vaalitulosten mukaan Rutten vapauden ja demokratian kansanpuolue VVD saisi 150-paikkaisesta parlamentista 36 paikkaa ja nostaisi paikkamääränsä edellisistä vaaleista kolmella.

Pääministerin paikan varmistuttua Ruttesta tulisi Hollannin pisimpään istunut pääministeri.

Valtakausi olisi huomattava myös Euroopassa. Kun Saksan liittokansleri Angela Merkel astuu syrjään tänä vuonna, vain Unkarin Viktor Orbán on ollut pääministerinä Ruttea pidempään.

Keskiviikon vaalien alustavien tulosten mukaan Rutten hallituskoalitio voisi jatkaa ennallaan enemmistön turvin. Rutten hallituksessa olivat edellisellä kaudella sosiaalidemokraattinen D66 sekä kristillisdemokraattiset CDA ja CU.

Vaalien suuri nousija oli D66, joka nosti paikkamääräänsä alustavien tulosten perusteella jopa viidellä saaden 24 edustajaa parlamenttiin. D66 ohitti laitaoikeiston Vapauspuolueen nousten toiseksi suosituimmaksi.

Hallitusneuvottelut alkavat torstaina.

Rutten vuosikausia jatkunutta menestystä voidaan pitää pienenä ihmeenä. Rutte lähti vaaleihin skandaalin keskeltä, sillä hänen koko hallituksensa erosi tammikuussa lapsietuuksien takaisin perintää koskevien virheiden takia.

Etuusskandaalissa viranomaiset perivät tuhansilta perheiltä jopa yli sadantuhannen euron summia. Moni perheistä oli maahanmuuttajataustainen ja pienituloinen. Myöhemmin selvisi, että perinnät olivat aiheettomia. Perheet kertoivat joutuneensa vararikkoon ja nähneensä jopa nälkää takaisinmaksujen takia.

Rutte tapasi perheitä ja pyysi tapahtunutta anteeksi. Skandaali tapahtui Rutten toisen hallituksen aikaan, ja vastuuministeriöitä oli useita. Selkeimmin vastuun otti silloin hallitusvastuussa ollut työväenpuolueen johtaja Lodewijk Asscher, joka erosi.

Skandaalin tutkinta jatkuu ja saattaa vielä tulla Ruttelle eteen tulevana mahdollisena hallituskautena, arvioi Amsterdamin yliopiston poliittisen viestinnän professori Claes de Vreese.

De Vreesen mukaan skandaalin käsittely on vahvistanut mielikuvaa Ruttesta ”teflonina”, johon mikään kielteinen ei tartu kiinni.

”Hän on sanonut avoimesti haastattelussa, että asiat ovat menneet kamalalla tavalla väärin ja että hän on ollut vastuussa. Samalla hän on kertonut, miten tilanteesta jatketaan eteenpäin.”

Anteeksipyynnöt ja huomion siirtäminen konkreettisiin toimiin tulevaisuudessa ovat yksi Rutten tavaramerkeistä. De Vreesen mukaan Rutte hallitsee kymmenen pääministerivuoden jälkeen poliitikkotaidot erinomaisesti.

”Tilanne on kieltämättä aika uskomaton. Pidät hänestä tai et, on myönnettävä, että hän on erittäin taitava poliittisessa pelissä.”

Yksi esimerkki poliittisesta pelisilmästä on se, että Rutte on pysynyt suosittuna oikeisto- ja vasemmistokoalitiohallituksissa.

De Vreesen mukaan Rutten suosioon on useita syitä.

Ensinnäkin hän ei ole koskaan ollut ideologinen johtaja. Hän ei juuri kerro, mitä haluaa Hollannin saavuttavan tai mihin haluaa maata suunnata.

”Hän on äärimmäisen mukautuva, eikä ole sidottu vahvan ideologisen taakan alle.”

De Vreesen mukaan arvostelijat voivat käyttää asetelmaa hyväksi.

”Arvostelijat kokevat, ettei Ruttella ole ole visiota eikä selkärankaa. Samaan aikaan nämä ominaisuudet ovat saaneet hänet pysymään vallassa.”

De Vreesen mukaan Rutten poliittinen taito on näkynyt erityisen hyvin koronakriisin torjunnassa. Hollanti ei ole loistanut pandemiatoimissa ja on joutunut kiristämään sulkutoimia merkittävästi aivan viime aikoina. Testaus on ollut hankalaa, ja rokotukset lähtivät käyntiin EU-maista hitaimpana.

Rutte on kuitenkin hyötynyt pandemiasta. Kriisin aikana kansa tukee valtaapitäviä, ja Rutten taktiikka on toiminut, de Vreese kuvaa.

”Hän on jatkuvasti korostanut olevansa pandemiapääministeri, jolla on kokonaiskäsitys asioista. Mikäli esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa on tullut yksittäisiä kysymyksiä vaikka rokotuksista, Rutte on ohjannut ne terveysministerille.”

”Häntä ei ole saatu vedettyä yksityiskohtien syövereihin, eikä hän ole joutunut vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin.”

Pandemian keskellä järjestetyt vaalit olivat myös omiaan nostamaan valtapuoluetta. Livekampanjoita ei juuri käyty, ja muiden puolueiden oli vaikea nostaa omia teemoja väittelyyn.

Euroopan unionissa Rutte on noussut niin kutsutun nuukien nelikon johtohahmoksi. Nelikkoon kuuluvat Hollannin lisäksi Ruotsi, Itävalta ja Tanska. Myös Suomi on liittynyt joukkoon tietyissä kysymyksissä.

EU-linjassaan Rutte on ollut kriittinen ja käyttänyt EU:n arvostelua myös kotimaan politiikan kampanjoinnissa.

