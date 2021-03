Virossa on nyt asukas­lukuun suhteutettuna maailman pahin korona­virus­tilanne

Maa on ollut viikon verran ankarassa sulkutilassa, uusia tartuntoja havaitaan silti yli puolitoista tuhatta päivässä. Sairaaloissa työskennellään äärirajoilla, rokotuksia ohjataan eniten tartunnoista kärsiville alueille.

Viron koronavirustilanne on tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna maailman huonoin.

Virossa on viimeisen kahden viikon aikana havaittu 1 536 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Se on tällä hetkellä korkein virallinen ilmaantuvuusluku maailmassa, eli 1,3 miljoonan asukkaan Viro on jättänyt taakseen pitkään tilastoja hallinneen Tšekin.

Uusia tartuntoja on viimeisen kahden viikon aikana havaittu noin 1 300–1 900 päivässä, ja positiivisten testien osuus kaikista näytteistä on parin viikon ajan ollut noin 20 prosentin luokkaa. Sairaalahoitoa vaatii tällä hetkellä 700 potilasta.

Työ- ja terveysministeri Tanel Kiik kertoi torstaina, että tartuntakäyrän nousu näyttää tasaantumisen merkkejä. Samalla ministeri huomautti, että tasaantuminen ei tarkoita vielä tapausten määrän laskemista, pikemminkin sitä, että kriisi on nyt huippukohdassaan.

Syitä huonolle tautitilanteelle on monia. Tartuntakehitys alkoi jo viime vuoden syksynä, mutta rajoituksia eniten tartunnoista kärsineille Tallinnan ja Itä-Virumaan alueille asetettiin vasta joulun tienoilla.

Tammikuun loppupuolella rajoituksia höllennettiin, vaikka tartuntatapaukset eivät juuri osoittaneet laantumista.

Tammikuun lopussa Virossa vaihtui hallitus. Edellisen hallituksen päätökset rajoitusten purkamisesta jäivät voimaan, eikä uusi hallitus heti ryhtynyt rajoitusten kiristyksiin.

Ilmaantuvuusluku oli helmikuun alussa tasaantunut jo valmiiksi melko korkealle, noin 500:n paikkeille, mutta sen jälkeen käyrä lähti uuteen nousuun. Samalla lähti lisääntymään myös sairaalahoitoa tarvitsevien määrä.

Elämä Virossa oli muihin Euroopan maihin verrattuna suhteellisen vapaata vielä maaliskuun alkuun asti. Uusi hallitus halusi pitää yhteiskunnan mahdollisimman avoimena. Hallitus piti mittarina erityisesti terveydenhoitojärjestelmän kestävyyttä.

Samalla koronaviruksen brittimuunnos pääsi leviämään Virossa. Muunnosten jäljittäminen oli Virossa alkuvuodesta hyvin pienimuotoista, ja viranomaiset heräsivät tilanteeseen myöhässä.

Viron terveysviranomaisten mukaan jopa 70 prosenttia viimeisimpien viikkojen tartunnoista johtuvat brittimuunnoksesta.

Maaliskuun alussa osa koululaisista lähetettiin etäopetukseen, enemmistö julkisista tiloista suljettiin ja ravintoloiden aukioloaikoja supistettiin. Tartuntatapausten määrä kuitenkin jatkoi lisääntymistään, ja terveydenhoitojärjestelmä alkoi kuormittua nopeasti.

Etenkin Pohjois-Viron sairaalat ovat kovilla. Kuolleisuus Virossa on tavallista korkeampaa, päivittäin koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolee Virossa noin kymmenen ihmistä. Koronavirus oli alkuvuodesta Viron kolmanneksi yleisin kuolinsyy, kertoo ERR.

Maaliskuun 11. päivästä eteenpäin maassa on ollut voimassa ankara sulkutila. Ruokakaupat, apteekit, optikot ja lemmikkikaupat saavat olla auki. Ulkona saa kävellä enimmillään kahden ihmisen ryhmässä. Muihin on pidettävä kahden metrin turvaväli. Maskipakko pätee sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä. Ravintoloiden osalta sallitaan vain noutoruoka ja drive in -palvelut.

Ihmisiä Lasnamäen alueella Tallinnassa, Virossa 11. maaliskuuta 2021.­

Äärimmäiset keinot, kuten ulkonaliikkumiskielto, eivät ole hallituksen agendalla, hallitus tiedotti torstaina.

Rajoitukset ovat voimassa ainakin huhtikuun 11. päivään asti.

Hallitus tiedotti tällä viikolla myös 641 miljoonan euron lisäbudjetista koronakriisin vaikutusten lieventämiseksi.

Virus on levinnyt erityisesti alueilla, joissa asuu paljon venäjänkielistä väestöä, kuten Lasnamäellä ja Maardussa. Lasnamäellä ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on yli 3 000, eli noin kaksinkertainen Viron keskiarvoiseen ilmaantuvuuslukuun verrattuna.

Tällä viikolla osa rokotteista ohjataankin Virossa erityisesti näillä alueilla asuville yli 70-vuotiaille ihmisille.

Lasnamäen kaupunginosan johtajan Vladimir Svetin mukaan tartuntapiikit johtuvat tiheästä asumisesta sekä ihmisten sosioekonomisesta taustasta. Kieli- ja kulttuuritaustan hän kiistää vaikuttavan asiaan.

”Venäjänkieliset ovat viruksesta yhtä tietoisia kuin vironkieliset. Ero saattaa olla johtopäätöksissä ja siinä, muuttavatko he käytöstään”, Svet sanoi viime viikolla HS:n haastattelussa.

Mikään kolkka Virosta ei kuitenkaan ole virusvapaa, kuten jätevesitutkimukset osoittavat.

Koronavirustartunnan on saanut myös pääministeri Kaja Kallas, joka ilmoitti keskiviikkona jäävänsä pois töistä taudin takia.

Yli 150 000 ihmistä, eli noin 12 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Rokottamiset näyttävät vaikuttavan ainakin jo yli 80-vuotiaiden sairastumisiin, jotka ovat vähentyneet.