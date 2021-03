Bidenin hallinnolla on ongelmia majoittaa maahan yksin saapuvia siirtolaislapsia. Kriisi syvenee, ja Yhdysvallat varautuvat siihen, että rajalla nähdään pian enemmän ihmisiä kuin kertaakaan viimeisen 20 vuoden aikana.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden lupasi äänestäjille oikeudenmukaisen ja inhimillisen maahanmuuttouudistuksen. Lupauksen pitäminen on muuttunut yhä vaikeammaksi sitä mukaa kuin siirtolaismäärät ovat kasvaneet.

Nyt rajalle on syntymässä uusi humanitaarinen kriisi, jota on verrattu jopa Donald Trumpin ajan ”häkkilasten” kohtaloon.

Toisin kuin Trump, Biden ei karkota ilman huoltajia matkustavia alaikäisiä. Seurauksena yksin rajan ylittävien lasten ja teinien määrä on kasvanut nopeasti. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen huostassa on jo 13 000 lasta, kertoo CBS lähteisiinsä pohjaten.

Sopivia tiloja majoittaa kaikkia tulijoita ei ole, joten lapsia ja teinejä on ahdettu tulli- ja rajaviranomaisten käsittelykeskuksiin, jotka ovat ääriään myöten täynnä. Maaliskuun 13. päivä Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Alejandro Mayorkas pyysi liittovaltion pelastustoimesta vastaavaa virastoa Femaa avustamaan lasten majoittamisessa.

Siirtolaislapsia haastatelleet asianajajat Neha Desai ja Leecia Welch ovat raportoineet lasten huonoista oloista useille medioille, kuten CNN:lle, CBS:lle ja The New York Timesille. Asianajajien tapaamat lapset olivat olleet itkuisia ja nälkäisiä.

Texasin Donnan käsittelykeskuksessa lapset nukkuivat jumppamatoilla, osa vuoroissa, sillä tilasta oli puutetta. Puhelut perheille oli kielletty, ja koska lapset jaettiin ryhmiin iän ja sukupuolen mukaan, sisaruksia oli erotettu toisistaan. Yksi kertoi nähneensä auringon vain suihkun ikkunasta, suihkuunkin moni pääsi harvemmin kuin olisi halunnut.

Bidenin inhimillisyyttä korostavalle hallinnolle tilanne on kiusallinen. Molemmat poliittiset laidat ovat päässeet arvostelemaan uuden hallinnon otteita, vaikka näkökulmat poikkeavat.

Republikaanien mukaan Biden on aiheuttanut nykyisen humanitaarisen kriisin päättäessään, ettei yksin matkustavia lapsia käännytetä rajalta. Demokraattien progressiivinen siipi, kuten Alexandria Ocasio-Cortez, puolestaan tuomitsee lasten sijoittamisen käsittelykeskuksiin.

Keski-Amerikasta paennut siirtolaistyttö odottaa äitinsä kanssa linja-autoa 15. maaliskuuta 2021. Bussipysäkki sijaitsee lähellä Gateway Internationa Bridge -siltaa, joka yhdistää Texasin Brownsvillen ja Meksikon Matamorosin kaupungit. Keski-Amerikasta saapuvien siirtolaisten määrä on kasvanut nopeasti Bidenin virkaan astumisen jälkeen.­

”Bidenilla on käsissään hankala tilanne, johon ei ole helppoja ratkaisuja”, sanoo Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskasen Turun yliopistosta. ”Voi kysyä, onko parempi jättää lapset yksin rajan taakse vai ottaa sisään keskuksiin.”

Heiskasen mukaan olisi tärkeää, että Yhdysvaltojen kongressi pääsisi yhteisymmärrykseen maan maahanmuuttopolitiikan suunnasta. Nyt maahanmuuttokysymys on poliittisesti niin latautunut, että tekee Biden mitä tahansa, häntä syytetään joko Trumpin perinnön liian hitaasta tai liian nopeasta purkamisesta.

”Niin kauan kuin Yhdysvalloilla on pakka sekaisin, ei siirtolaiskysymykseen voi löytyä mantereen yhteistä ratkaisua.”

Siirtolaisten määrä on kasvanut viime vuoden lopulta alkaen, ja ensimmäinen pandemia-ajan siirtolaiskaravaani lähti Keski-Amerikasta joulukuussa. Nyt Yhdysvaltojen hallitus varautuu siihen, että Meksikon vastaiselle rajalle saapuu lähiaikoina enemmän ihmisiä kuin kertaakaan viimeisten 20 vuoden aikana.

Monet siirtolaisille majoitusta tarjoavat suojapaikat ovat täynnä, kertoo Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (OIM) Meksikon-edustaja, Alberto Cabezas Talavero.

Tilanteeseen vaikuttavat monet syyt, kuten Keski-Amerikkaa marraskuussa ravistelleet hurrikaanit Eta ja Iota, mutta myös Bidenin hallintoon liitetyt myönteiset mielikuvat. Moni uskoo, että Yhdysvaltoihin pääsee nyt aiempaa helpommin, ja esimerkiksi Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador on jo nimennyt Bidenin ”siirtolaisten presidentiksi”.

”Ihmisiä salakuljettavat rikolliset, ’kojootit’, lupaavat siirtolaisille, että raja on nyt auki”, Cabezas Talavero sanoo. ”Yritämme varoittaa ihmisiä valheista ja perättömistä huhuista, mutta monien odotukset eroavat suuresti todellisuudesta.”

Demokraatit julkistivat lakiesityksensä maahanmuuttojärjestelmän uudistamiseksi helmikuun 18. päivä. Rajan yli pyrkivien siirtolaisten määrä on kasvanut nopeasti, ja helmikuussa Biden lähetti keskiamerikkalaisille suoran viestin: ”Voin sanoa sen selvästi: älkää tulko.”­

Biden on kieltänyt keskiamerikkalaisia jättämästä kotikaupunkejaan ja ilmaissut, ettei aika ole oikea maahanmuutolle.

”Voin sanoa sen selvästi: älkää tulko”, presidentti sanoi ABC:n haastattelussa tiistaina.

Kielloista huolimatta moni on niin epätoivoinen, että maksaa salakuljettajille tuhansia dollareita ja vaarantaa turvallisuutensa. Rajalla odottaa pettymys: suurin osa perheistä ja aikuisista käännytetään. Jonossa ensimmäisenä Yhdysvaltoihin pääsyä odottaa 25 000 ihmistä, joiden maahanmuuttohakemus on käsittelyssä. Heistäkin vasta runsaat 2 100 on saatu siirrettyä Yhdysvaltoihin.

Siirtolaisilta kärsivällisyyttä pyytänyt Biden on luvannut puuttua maahanmuuton perimmäisiin syihin. Uusi hallinto on esitellyt kongressille suunnitelman neljän miljardin dollarin investoinneista Keski-Amerikkaan.

Mutta missä asti nuo perimmäiset syyt ovat?

Kaukana, vastaa Helsingin yliopiston Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Florencia Quesada Avendaño.

”Pohjoisen kolmion alueelta eli Hondurasista, El Salvadorista ja Guatemalasta on jouduttu pakenemaan Yhdysvaltoihin jo 1970- ja 1980-luvuilla”, hän sanoo.

Viime vuosisadalla ”kuoleman kolmioksikin” kutsuttua aluetta ravistelivat Yhdysvaltojen tukemat sotilasvallankaappaukset ja sisällissodat. Tällä vuosituhannella asukkaita ovat terrorisoineet väkivaltaiset rikollisjengit, marat.

”Mutta ongelman ydin ei ole väkivalta, vaan mahdollisuuksien puute, joka synnyttää väkivaltaa”, Quesada Avendaño sanoo. ”Alueen asukkaille on luotava mahdollisuuksia.”

Käytännössä tämä tarkoittaisi korruption kitkemistä, autoritaaristen järjestelmien purkamista ja demokratian edistämistä. Ennen sitä tarvitaan kuitenkin kiireistä apua nälänhätään.

Aiemmin siirtolaisia lähti lähinnä kaupunkien köyhistä lähiöistä, mutta viime vuosina ilmastonmuutos on heikentänyt elinoloja myös maaseudulla. Pandemia ja marraskuun hurrikaanit ovat syventäneet syrjäseudun yhteisöjen ahdinkoa. Alkuvuodesta Reuters uutisoi aliravitsemukseen menehtyneistä maya-yhteisön lapsista Guatemalan Palmillassa.

”Ennen ihmiset pakenivat väkivaltaa, turvattomuutta ja köyhyyttä, nyt myös suoranaista nälkää”, Quesada Avendaño sanoo.

Moni keskiamerikkalainen toivoo, että amerikkalaisen unelman saavuttaminen olisi helpompaa Bidenin kaudella. Yhdysvalloissa kasvavat siirtolaismäärät kiristävät poliittisesti polarisoitunutta ilmapiiriä. Maanantaina Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitos jätti keskiamerikkalaisia siirtolaisia bussipysäkille lähelle rajan ylittävää Gateway International Bridge -siltaa.­

Yhdysvaltain politiikkaan erikoistunut tutkija Jani Kokko ei usko, että suuret taloudelliset avustukset Yhdysvaltojen ulkopuolelle nauttisivat poliittista kannatusta nykyisessä taloustilanteessa.

”Enemmän Bidenin politiikassa on kyse retorisesta hyvän tahdon eleestä siirtolaisia kohtaan”, Kokko sanoo.

Trumpin kauden jälkeen juuri retoriikan muuttaminen on hänen mukaansa oleellista. Kansainvälinen yhteisö hyväksyy Yhdysvalloilta tiukankin maahanmuuttopolitiikan, jos siitä viestitään hyvin. Esimerkiksi Barack Obaman presidenttiyden aikana rajavalvontaa kiristettiin ja maasta karkotettiin suuria siirtolaisjoukkoja ilman voimakasta kritiikkiä ja mediahuomiota.

”Trumpin jättämä perintö kiteytyy muuriin ja siirtolaislasten kohteluun”, Kokko sanoo. ”Bidenin on puututtava näihin epäkohtiin nopeasti, jottei asiasta synny uudelle hallinnolle riippakiveä.”

Lisäksi ratkaistavana on jo maassa asuvien paperittomien asema.

”Tähän asti on poimittu rusinat pullasta: työvoima on otettu vastaan, mutta siirtolaisille ei ole myönnetty oikeuksia esimerkiksi koulutukseen tai terveydenhoitoon”.