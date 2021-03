Kiinan ja Venäjän harrastamassa ilkkumisessa on se ero, että Kiina on supervalta, jonka vaikutusvalta kasvaa, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski.

Jos on kiinnostunut suurvaltajohtajien tölväyksistä, kannattaa lähivuosina varautua hankkimaan kotikatsomoon paljon popcornia. Tölväyksiä tulee nimittäin piisaamaan.

Suurvaltasuhteissa Joe Bidenin presidenttikausi on alkanut kahden rintaman sanasodalla. Yhdysvallat on napit vastakkain sekä supervalta Kiinan että suurvalta Venäjän kanssa.

Asetelma ei ole uusi, mutta tällä viikolla sanasota on kiihtynyt uudelle tasolle.

Keskiviikkona yhdysvaltalainen televisiokanava ABC julkaisi Bidenin erikoishaastattelun. Sen Venäjä-osiossa Bidenilta kysyttiin, pitääkö hän presidentti Vladimir Putinia tappajana.

”Pidän”, Biden vastasi.

Toisen valtiojohtajan luonnehtiminen tappajaksi on suurvaltasuhteissa erittäin poikkeuksellista – riippumatta siitä, mitä ajattelee luonnehdinnan todenperäisyydestä.

Putin ei tietenkään jättänyt lyömättä takaisin.

Diplomatian askelkuviot menivät niin, että ensin kutsuttiin kotiin Venäjän Washingtonin-lähettiläs. Parin päivän valtiomiesmäisen odottelun jälkeen julkaistiin sitten Putinin nauhoitetut kommentit, jotka olivat tyypillisen vinoilevia.

Putin käytti pikkulasten hokemaa, joka suomalaisillakin pihamailla on kuultu vuosikymmenten mittaan lukuisina eri muunnelmina: ”Se joka sanoo, on ite.”

Putinia säestivät pienemmät viskaalit, kuten Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

”Aika ei ole kohdellut häntä hyvin”, Medvedev sanoi Bidenista venäläisen uutistoimiston Tassin mukaan.

Medvedev – Venäjän entinen presidentti, jonka asemaa vallan hierarkiassa aika ei ole kohdellut hyvin – tukeutui vielä psykoanalyysin kehittäjään.

”Voin vain siteerata Freudia: ’Mikään ei tule elämässä kalliimmaksi kuin sairaus ja tyhmyys.’”

Biden on 78-vuotias, ja Venäjän retoriikassa käytetään häntä vastaan ikäkorttia yhtä ilkeästi kuin on tehnyt hänen edeltäjänsä Donald Trump.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä äänenpainot ovat niin ikään jyrkkiä ja jyrkkenemään päin.

Arvostelu yltyi perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun Anchoragen kaupungissa Alaskassa järjestettiin supervaltojen ensimmäinen korkean tason tapaaminen Bidenin kaudella.

Lue lisää: USA:n ja Kiinan korkean tason tapaaminen Alaskassa alkoi jäisissä merkeissä – Kiina kehottaa luopumaan ”kylmän sodan mentaliteetista”

Anchoragen ulkoministerikokous olisi voinut olla hyödyllinen tapaaminen, jossa yritetään rakentaa yhteistyötä niissä asioissa, joissa se on mahdollista – kuten nyt vaikkapa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Sen sijaan kokous meni lehdistötilaisuuden perusteella mätkimiseksi.

Ensin Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken nosti esiin Kiinaa koskevat isot kysymykset:

”Me keskustelemme syvistä huolistamme, jotka koskevat Kiinan toimia muun muassa Xinjiangissa, Hongkongissa, Taiwanissa sekä Yhdysvaltoihin kohdistuneita kyberhyökkäyksiä ja liittolaistemme taloudellista painostamista.”

Blinken piti oman avauspuheenvuoronsa suurin piirtein kahdessa minuutissa, minkä osapuolet olivat etukäteen sopineet. Kiinan Yang Jiechi sen sijaan ryhtyi 15 minuutin tykitykseen, jossa Yhdysvallat sai kuulla monin tavoin kunniansa.

Yang syytti Yhdysvaltoja ”joidenkin maiden lietsomisesta hyökkäämään Kiinaa vastaan”. Hän myös piikitteli Yhdysvaltoja heikkoudesta.

”Yhdysvalloilla ei ole edellytyksiä sanoa, että se haluaa puhua Kiinalle vahvoista lähtökohdista.”

Kiinan johtajan Xi Jinpingin kaudella Kiina on mennyt jatkuvasti itsetietoisempaan ja nationalistisempaan suuntaan. Tähän pullisteluun kuuluu Yhdysvaltojen pilkkaaminen heikoksi ja heikentyväksi vallaksi.

Samaa ilkkumista harrastaa Venäjä. Erona on se, että Kiina on supervalta, jonka globaali vaikutusvalta on kasvussa.

Mitä johtopäätöksiä voi tehdä siitä, että Bidenin presidenttikausi on alkanut kahden rintaman sanasodalla?

Viesti on ainakin selvä. Yhdysvallat on Bidenin johdolla valmis puolustamaan etujaan ja arvojaan tarvittaessa hyvinkin tiukasti. Sopii toivoa, että Biden pelaa korttinsa oikein, koska vioistaan huolimatta Yhdysvallat edustaa demokratian ja vapauden arvoja.

Suhteista globaalisti merkittävämpi on Yhdysvaltain ja Kiinan välinen. Vuosi vuodelta on ilmeisempää, että käynnissä on mittelö johtoasemasta maailmassa. Mittelön lopputulema on tämän vuosisadan suurimpia kysymyksiä.

Suomen kannalta merkittävämpi suhde – ainakin toistaiseksi – on Yhdysvaltain ja Venäjän välinen. Kaikki, mikä Venäjän kansainvälisessä asemassa muuttuu, heijastuu ennemmin tai myöhemmin myös Suomeen.

Bidenin kahden rintaman sanasota tulee siis jatkumaan. Kiina ja Venäjä ovat kumpikin hankalia ja kovapuheisia valtioita, joten kipinät sinkoilevat varmasti.

Show’n viihdyttävyys on kokonaan toinen asia. Pohjimmiltaan kyse on yhteiselon rauhanomaisuudesta. Täytyy toivoa, etteivät popcornit mene väärään kurkkuun.