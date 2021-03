”Meillä olisi tänään tarjolla Astra Zenecaa”, ystävällinen mies totesi. Ymmärsin että lausahdus oli retorinen. Tänne ei ollut tultu valitsemaan niin kuin drinkkiä baarista, kirjoittaa HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Suomalaiseen tapaan olin 45 minuuttia etuajassa. En pidä myöhästymisestä, mutta aivan erityisesti en halunnut myöhästyä omista koronarokottajaisistani.

Jonoa ei ollut. Maskinaamaiset ovimiehet tarkistivat viitenumeroni ja ohjasivat suoraan sisään länsilontoolaiseen hotelliin. Nyt pandemian aikana hotelli toimii yhtenä Britannian tuhansista rokotuskeskuksista.

Yhtä vikkelästi sujui henkilötietojen tarkastus. Seuraavaksi istuinkin jo rokotustuolissa.

Ystävällinen mies lateli listan kysymyksiä terveydentilastani. Toinen kirjasi tietoja läppärille.

”Meillä olisi tänään tarjolla Astra Zenecaa”, ensimmäinen miehistä totesi lopuksi.

Ymmärsin että lausahdus oli retorinen. Tänne ei ollut tultu valitsemaan niin kuin drinkkiä baarista.

”Kyllä kiitos, kernaasti”, vastasin ja tarjosin vasemman olkavarteni.

Ei koskenut yhtään. Olin saanut ensimmäisen koronarokotusannokseni. Siitä kertoi myös rintapieleeni tökkäisty tarra: I’ve had my covid vaccination.

Britanniassa ensimmäisen koronarokotuksen on saanut jo yli 25 miljoonaa aikuista. Toinen annos on annettu noin 1,8 miljoonalle. Maassa asuu noin 67 miljoonaa ihmistä.

Englannissa alkoivat kuluvalla viikolla jo nuorehkojen keski-ikäisten rokotukset.

Rokotuksen saa varata, jos on ehtinyt täyttää 50 vuotta. Nyt massarokotetaan 1970-luvun alussa ja 1960-luvun lopussa syntyneitä. Tavoite on, että koko viisikymppisten ikäluokka on rokotettu maaliskuun loppuun mennessä.

”Otan omani huomenna [perjantaina]”, pääministeri Boris Johnson kertoi lehdistötilaisuudessa torstai-iltana.

Ikänsä puolesta 56-vuotias pääministeri olisi saanut piikin jo aiemmin.

Massarokotusten koreografia myös toimii. Varasin oman rokotusaikani ja -paikkani keskiviikkoaamuna. Torstai-iltapäivänä olin jo rokotettu. Rokotus ei kuitenkaan vapauta maskipakosta ja muista rajoituksista.

Nelikymppisillä ei käy rokotusten kanssa välttämättä ihan yhtä hyvä tuuri.

Britannian ripeä rokotustahti uhkaa hidastua huhtikuussa, kun rokotustoimituksia Intiasta on lykätty. Lehtitietojen mukaan Intia haluaa varata Britanniaan tarkoitetut noin viisi miljoonaa Oxfordin yliopiston ja Astra Zeneca -yhtiön rokotetta oman väestönsä käyttöön.

Jos Britanniaan ei saavu huhtikuussa tarpeeksi rokotteita, annetaan etusija niille, joiden on aika saada toinen rokotusannos.

Astra Zeneca -rokotteen mahdolliset yhteydet veritulppariskiin eivät sen sijaan ole aiheuttanut Britanniassa vastaavaa huolta kuin useassa EU-maassa. Moni EU-maa ehti jo keskeyttää kyseisen rokotteen käytön.

Britannian lääkkeiden ja terveydenhuollon valvojavirasto MHRA totesi torstaina, että näyttö ei viittaa veritulppien johtumiseen Astra Zenecan koronarokotteesta.

Myös Euroopan lääkevirasto EMA sanoi torstaina, että Astra Zenecan koronarokote on turvallinen ja tehokas. Rokotteeseen pitää kuitenkin lisätä varoitusteksti.

Boris Johnson ilmoitti torstaina ottavansa juuri Astra Zenecaa.

Emminkö itse rokotteen ottamista mahdollisten riskien takia?

En. Olin iloinen ja kiitollinen, että ylipäätänsä sain rokotuksen näin nopeasti. Rokotus on ainoa tie takaisin suht’ normaaliin elämään.

Pandemia on iskenyt Britanniaan pahasti. Virukseen on kuollut jo noin 126 000 ihmistä. Suomessa on saatu elää hyvin vapaasti, jos mennyttä koronavuotta vertaa Yhdistyneen kuningaskunnan eri maiden – Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin – tiukkiin koronarajoituksiin.

Paljon on tehty myös virhearvioita. BBC uutisoi aiemmin tällä viikolla, kuinka pääministeri Johnson suhtautui pandemiaan huolettomasti vielä viime vuoden maaliskuun alkupuolella.

Poliittisia, taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia seuraamuksia puidaan vielä pitkään. Mutta jos rokotukset vaan sujuvat, annetaan päättäjille myös paljon anteeksi.

Itse odotan nyt kakkosrokotustani. Se koittaa kesäkuun alussa. Varaus on jo tehty.