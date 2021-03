Amnesty haastatteli uiguuri­perheitä, joilta Kiina on riistänyt lapsia lastenkoteihin

Ihmisoikeusjärjestö vaatii Kiinaa vapauttamaan kaikki uiguurilapset, jotka on viety lastenkoteihin ilman perheidensä suostumusta.

Kiina on hajottanut uiguurien perheitä riistämällä lapsia valtion lastenkoteihin, mikä on aiheuttanut perheille suurta kärsimystä, raportoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Perjantaina julkaistusta raportista uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Järjestö on haastatellut raporttiinsa uiguurivanhempia, jotka jättivät lapsensa sukulaisten huostaan Kiinassa, kun joutuivat pakenemaan maasta. Sen jälkeen vanhemmat eivät ole kuulleet lapsistaan.

”Kiinan säälimättömät joukkopidätykset Xinjiangissa ovat panneet erotetut perheet mahdottomaan tilanteeseen. Lapsia ei päästetä lähtemään, mutta heidän vanhempiaan odottaa vaino ja mielivaltainen pidätys, jos he yrittävät palata kotiin pitämään huolta lapsistaan”, sanoi Amnestyn Kiina-tutkija Alkan Akad.

Raportissa esiintyy kuusi perhettä, jotka pakenivat Kiinasta ennen joukkopidätysten alkamista 2017. He asuvat nykyään Australiassa, Kanadassa, Italiassa, Hollannissa ja Turkissa, mutta ilman lapsiaan.

Mihriban Kader ja Ablikim Memtinin pakenivat Xinjiangista Italiaan 2016 sen jälkeen, kun poliisi oli ahdistellut heitä ja painostanut heitä luovuttamaan passinsa.

Pariskunta jätti neljä lastaan väliaikaisesti isovanhempien huostaan, mutta isoäiti vietiin pidätysleirille sillä aikaa kun poliisi kuulusteli isoisää.

”Sen jälkeen muut sukulaisemme eivät uskaltaneet ottaa lapsia huostaansa, kun selvisi mitä vanhemmilleni oli käynyt”, Mihriban Kader kertoi Amnestylle. ”He pelkäsivät joutuvansa pidätysleirille.”

Marraskuussa 2019 pariskunta sai Italialta luvan tuoda 12–16-vuotiaat lapsensa maahan, mutta Kiinan poliisi otti lapset kiinni, kun he olivat matkalla Italian konsulaattiin Shanghaihin. Poliisi vei heidät valtion lastenkotiin ja sisäoppilaitokseen.

”Nyt lapseni ovat Kiinan hallituksen huostassa, enkä ole varma tapaanko heitä enää koskaan elämäni aikani”, Mihriban Kader sanoi.

Amnestyn mukaan Kiina on pidättänyt yli miljoona uiguuria vuodesta 2017 lähtien. Uiguureja on suljettu erilaisille pidätysleireille, missä heitä on kidutettu ja kohdeltu kaltoin.

Kiina on kieltänyt pakottaneensa uiguureja leireille. Se on kutsunut leirejä uudelleenkoulutuskeskuksiksi, joita käytetään terrorisminvastaiseen taisteluun.

Uiguurit ovat Kiinan vähemmistökansa, josta suurin osa on muslimeja. He asuvat enimmäkseen Kiinan luoteisosissa, Xinjiangin maakunnassa.