Britannia järjestää ison väestönlaskennan kerran kymmenessä vuodessa. Englannissa pääpäivä on nyt sunnuntaina. Kysely tiedustelee myös etnistä taustaa ja uskontoa.

Aluksi kysymykset liittyvät asuntoon. Millaisessa talossa asutte? Kuinka monta makuuhuonetta? Oma vai vuokrattu? Miten lämmitätte?

Sen jälkeen alkaa paljon henkilökohtaisempi osio. Mitä työtä teette? Kuinka monta tuntia viikossa? Kuinka kuvailisitte kansallista identiteettiänne? Valmiilta listalta ei löydy sopivaa. En ole britti, en skotti, en walesilainen, en pohjoisirlantilainen. Valitsen, että ”muu”.

Kysely ei anna periksi: Valitsitte ”muu”. Kuinka kuvailisitte kansallista identiteettiänne? Onneksi valikosta löytyy ”suomalainen”. Ja seuraavaksi siirrytäänkin jo etnisyyteen, uskontoon, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen.

Britanniassa on järjestetty iso väestönlaskenta 1800-luvun alusta lähtien. Kysely tehdään kerran kymmenessä vuodessa. Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa h-hetki koittaa nyt sunnuntaina 21. päivänä maaliskuuta. Skotlanti lykkää omaansa pandemian takia ensi vuoteen.

Laskenta tunnetaan nimellä census. Se on latinaa ja tarkoittaa sanakirjan mukaan ”kansanlukemista”, ”väenlaskua” sekä ”hengille- ja verollepanoa”.

Kyselyn tarkoitus on antaa tilastotieteilijöille yleiskuva siitä, keitä maassa oikein asuu. Tietoja käyttävät paikalliset elimet, jotka päättävät palveluista kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta ja liikenteestä. Jos census kertoo, että tietyllä alueella asuu paljon lapsiperheitä, on järkevämpää panostaa leikkikenttiin ja päivähoitoon kuin vanhustenpalveluihin.

Kysely vakuuttaa pyhästi, että dataa käytetään vain tilastointitarkoituksiin. Viranomaiset eivät kuulemma pääse käsiksi kenenkään henkilökohtaisiin tietoihin.

Vastaajana totisesti toivoo, että tietoturva on kunnossa. Kansallisen identiteetin jälkeen pitää tehdä selkoa etnisestä taustasta. Census ennakoi vastaajan haluavan tietää, miksi tällaista kysytään: ”Vastauksesi auttaa ymmärtämään asuinaluettasi entistä paremmin sekä edistämään näin tasa-arvoa ja reiluutta.”

Uskonnon kohdalla voi valita uskonnottoman, kristityn, buddhalaisen, hindun, juutalaisen, muslimin, sikhin tai muun.

Kysymys seksuaalisesta suuntautumisesta on sen sijaan vapaaehtoinen. Vapaaehtoinen on myös kysymys siitä, onko oma sukupuoli-identiteetti (gender) sama kuin syntymätodistukseen rekisteröity biologinen sukupuoli (sex). Jo aiemmin on pitänyt kertoa, mikä on vastaajan juridinen sukupuoli.

Tänä vuonna lähtökohta on, että valtaosa väestöstä vastaa kysymyksiin verkossa. Jos ei halua tai voi, saa pyynnöstä paperilomakkeen. Jokaisen saman talouden asukkaan henkilökohtaiset tiedot otetaan samalla kertaa. Mutta jos ei halua paljastaa muille perheenjäsenille esimerkiksi sukupuoli-identiteettiään, voi henkilökohtaiset tiedot lähettää myös erikseen.

Ennen väestönlaskenta tehtiin ovelta ovelle kyselynä. Koputtaja voi ilmestyä ovelle tänäkin vuonna, jos jättää vastaamatta. Laiminlyönnistä voi seurata myös tuhannen punnan (1 170 euron) sakko.

Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, Britanniassa ei ole kattavaa väestörekisteriä. Tiedot maan asukkaista ovat hajallaan eri viranomaisilla: verottajalla, julkisella terveydenhuollolla ja sosiaaliviranomaisilla.

Antaako edes Census 2021 -kysely luotettavaa kuvaa maan väestöstä, se on jo toinen juttu. Olosuhteet ovat pandemian takia poikkeukselliset. Iso osa väestöstä tekee etätöitä. Aikuiset lapset eivät pääse muuttamaan kotoa. Ensi vuonna osa tiedoista on jo – toivottavasti – vanhentunut.