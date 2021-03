Tallinnalaisten ystävysten mukaan koronatilanne on ollut Virossa huono jo niin pitkään, ettei uutinen maan siirtymisestä maailman koronapesäkkeeksi enää juuri hetkauta.

Toomas Raadik ja Jaanika Veldre koiransa Cherryn kanssa ulkoilemassa Tallinnassa. Uudet rajoitukset eivät ole juuri vaikuttaneet Raadikin ja Veldren elämään, sillä ammattiurheilijoina he ovat saaneet jatkaa treenaamista. Peleissä muutoksen huomaa, kun ottelut täytyy yleisön puuttuessa pelata hiljaisuudessa.­

Tallinna

Tallinnan päärautatieaseman tuntumassa riittää lounasaikaan vilskettä, kun maskeihin sonnustautuneet virolaiset käyvät hakemassa lounasta ja kahvia kauppahallin ravintoloista. Ulkotorilta saa säilykkeitä ja pähkinöitä. Monet paistattelevat päivää penkeillä pakkaspäivän auringossa.

Katukuvaa tai valtamedioiden otsikoita katsoessa ei uskoisi, että Viro on tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettujen koronatartuntojen määrän perusteella maailman pahin tautipesäke.

”Voi ei, ei se kyllä siltä tunnu”, kertoo Teibi Torm, joka on tullut ystävänsä Moona Vaserikin kanssa ostamaan lounasta Balti Jaama Turgin kauppahallista.

Ystävysten mukaan huono koronatilanne Virossa on jatkunut niin pitkään, että rajoitukset ja maskit ovat täysin arkipäivää. Siksi pieni tilastollinen käänne ei juuri hetkauta.

Teisi Torm ja Moona Vaserik.­

Samaa sanoo koiraa ulkoiluttava Jaanika Veldre. Paniikista tai pahasta mielestä ei ole tietoakaan, sillä useimmilla elämä jatkuu samassa uomassa kuin jo useina kuukausina.

”Tartuntaluvut tuntuvat käsittämättömiltä, mutta silti minä en näe mitään muutosta aikaisempaan. Kuten näkyy, ihmiset käyvät kävelyillä ja kaupassa kuten ennenkin”, Veldre sanoo.

”Shoppailu on vain kielletty kuukaudeksi. Ihmiset kyllä selviävät siitä.”

Virossa on maaliskuun 11. päivästä alkaen ollut voimassa sulkutila, jonka myötä koulut pantiin etäopetukseen, julkiset tilat suljettiin ja ulkona saa liikkua korkeintaan kahden ihmisen kesken. Ravintoloista ja kahviloista saa tilata noutoruokaa.

Vain ruokakaupat, apteekit ja muut vastaavat välttämättömät liiketilat saavat olla auki. Iso osa esimerkiksi Rocca del Mare -ostoskeskuksesta on Tallinnassa suljettu kokonaan, jotta ihmiset eivät jäisi tyhjiin käytäviin viettämään aikaa.

Veldren mielestä rajoituksia on nyt tarpeeksi. Arki rullaa, kunhan saa käydä ulkoilemassa. Tarvittavat asiat saa kyllä tilattua netistä.

”Hallitus voi asettaa aina vain tiukempia rajoituksia, mutta ei niistä ole hyötyä, jos ihmiset itse eivät tee yhteistyötä ja noudata niitä”, Veldre sanoo.

Ammattiurheilijat Toomas Raadik ja Jaanika Veldre olivat ulkoiluttamassa Cherry-koiraa. ”Tuntuu uskomattomalta, miten virus voi levitä vielä näin laajasti, vaikka rajoituksia on niin paljon”, Raadik sanoo.­

Etäelämään sopeutuminen on sinänsä sujunut hyvin virolaisilta, Vaserik sanoo – onhan kyse ”e-valtiosta”, joka pyrkii edelläkävijäksi digitalisaatiossa.

Suurin haaste onkin nyt henkisessä jaksamisessa ja yksinäisyyden torjumisessa ilman fyysisiä kontakteja. Esihenkilönä työskentelevä Torm kertoo, että hänen yrityksessään työntekijät lähtevät kukin tahollaan samaan aikaan kävelylle, hiihtämään tai juoksemaan.

”Kannustan työntekijöitä tekemään sen työajalla, jotta se varmasti tulee tehtyä. Sitten lähetetään toisille lenkiltä kuvia. Tulee kaikille parempi mieli”, Torm sanoo.

Sekä Tormilla että Vaserikilla on pieniä lapsia, jotka eivät nyt pääse kouluun tai päiväkotiin. Samalla pitäisi tehdä etätöitä. Koti ja työ muuttuvat yhdeksi harmaaksi mössöksi, Vaserik sanoo.

Tämä onneksi ymmärretään työpaikoilla, he kertovat. Viro on hyvin kilpailuhenkinen maa, mutta tällä hetkellä koko yhteiskunta ottaa hieman rauhallisemmin.

”Ollaan armollisia itsellemme ja toisillemme. Juuri nyt ei tarvitse suorittaa täysillä”, Torm sanoo.

Kahvilan omistaja Vello Leitham.­

Tallinnan vanhankaupungin keskellä sijaitsevan Raatihuoneentorin läpi suhaa lähinnä ruokalähettejä.

Kadut ovat lähes autioita. Suurin osa kaupoista ja kahviloista on kiinni. Ero rautatieaseman ja Telliskiven ympäristöön on huomattava. On selvää, kumpi kaupunginosa palvelee enemmän paikallisia.

Torin aurinkoisella laidalla näkyy kuitenkin jotain erikoista. Yhdellä terassilla istuu ihmisiä ilman maskeja, kahvit edessään.

Terassin edessä on liitutauluja, joihin on kirjoitettu kriittisiä iskulauseita. Niissä vaaditaan yhteiskuntaa auki heille, jotka ovat saaneet rokotuksen tai joista löytyy koronaviruksen vasta-aineita.

”Tämä on tietysti radikaali ehdotus, ja se on aiheuttanut polemiikkia kaupungissa”, kahvilan omistaja Vello Leitham kertoo myhäillen.

Kahvila Kehrwiederin kissa tarkkailee Raatihuoneen poikki pyöräileviä ruokalähettejä.­

Useita kahviloita omistava Leitham asuu ja työskentelee vanhassakaupungissa. Leitham näyttää tuntevan nimeltä lähes kaikki asiakkaansa, jotka hänen mukaansa kuuluvat kaikki vasta-aineporukkaan. Ennen haastattelua hän kuitenkin soittaa kaupungille, sillä hän haluaa avata terassin toisenkin kahvilansa eteen.

Terassi aiheuttaa kysymyksiä. Leitham kertoo, että hän on pitkällisen keskustelun jälkeen saanut poliisilta ja terveysvirastolta luvan tuolien ja pöytien pitämiseen kahvilan edessä.

”Me emme tarjoile pöytiin vaan myymme vain tuotteita mukaan. Ihmiset saavat sitten itse päättää, missä tuotteensa nauttivat, kunhan noudattavat 2+2-sääntöä. Meidän tuoleissa saavat istua myös ne, jotka eivät ole ostaneet meiltä mitään”, Leitham sanoo.

Ennen kahvilauraa Vello Leitham työskenteli parikymmentä vuotta öljyalalla. ”Sillä alalla tottui siihen, että parin vuoden välein on nousu- ja laskuvesiä. Nyt olemme laskuvesissä, mutta silloin pitää vain pärjätä. Ainakin voin sanoa, että yritin kaikkeni”, Leitham sanoo.­

Jotain hyvääkin kriisi on tuonut tullessaan. Kaupunki ja vanhankaupungin asukas- ja yrittäjäyhdistykset eivät ole koskaan tehneet näin tiivistä yhteistyötä keskenään, Leitham sanoo. Kaupunki on tullut vuokrissa yrittäjiä vastaan, mikä on auttanut tiettyyn pisteeseen asti.

”Jotkut yksityiset omistajat eivät suostuneet laskemaan vuokria, ja tiloissa olevat yritykset joutuivat muuttamaan pois. Nyt omistajat katuvat, että he ovat niin julmia, sillä tilat ovat tyhjillään ja kulut juoksevat. Eivätkä he itse halua tarttua töihin.”

Nyt olisikin oivallinen tilaisuus suunnitella uutta suuntaa turistirysäksi muuttuneelle vanhallekaupungille. Leithamin visiossa Tallinnan historiallinen keskusta olisi ensisijaisesti sen asukkaille sekä virolaisille itselleen kiinnostava ja miellyttävä kohde, ja sitä kautta myös ulkomaalaisille kiva vierailupaikka.

Virolaisen yrittäjän tapaan Leitham toivottelee suomalaisia takaisin Tallinnaan, jossa aurinko paistaa ja tilaa on.

Totuus on kuitenkin se, että tavalliseen elämään on vielä matkaa.

Tallinnan vanhassa kaupungissa on autiota.­

Tilanne maassa on vakava. Uusia tartuntoja havaitaan päivittäin noin 1 700, eikä tartuntakäyrä näytä laskevan.

Kuolleisuus on korkealla, ja sairaaloissa työskennellään äärirajoilla. Lääkäreistä ja hoitajista on pulaa.

”Pystymme jonkin aikaa jatkamaan 700 potilaan tasolla, mutta sille tasolle emme saa jäädä pidemmäksi aikaa”, työ- ja terveysministeri Tanel Kiik sanoi perjantaina.

Terveysviraston pääjohtaja Üllar Lanno sanoi perjantaina, että kesä on peruttu, jos tartuttavuusluku ei toukokuuhun mennessä ole 0,85. Tällä hetkellä tartuttavuusluku on 1,05.

Rajoitusten noudattamisen valvontaa on lisätty tuntuvasti. Lanno arvosteli tiedotustilaisuudessa virolaisten halua keksiä rajoituksia kiertäviä temppuja. Hän mainitsi rakennustarvikekaupan, joka yritettiin muuttaa ruokakaupaksi pistämällä esille perunoita ja porkkanoita, ja baarin, joka nimettiin kirkoksi.

1,3 miljoonan asukkaan maassa innovaatioita kyllä riittää, mutta nyt pitäisi keskittyä tartuntojen vähentämiseen, jotta kesä ei mene pilalle, Lanno sanoi. Suuret urheilu- ja kulttuuritapahtumat saa Virossa myös toistaiseksi unohtaa.

Lisäksi Lanno kehotti kaikkia välttämään matkustamista, etenkin maan sisällä.

Samaan aikaan lentokentällä kävi kuhina, kun lomannälkäiset virolaiset lentävät etelän lämpöön. Postimees-lehti kävi aikaisin perjantaiaamuna haastattelemassa Teneriffalle lähtijöitä.

”Minusta tuntuu, että siellä on tällä hetkellä turvallisempaa kuin Virossa”, eräs matkaaja totesi.