Purkausta oli osattu odottaa jo parisen viikkoa.

Islannin pääkaupungin Reykjavikin lähellä on käynnissä tulivuorenpurkaus. Purkaus on Fagradalsfjall-nimisellä vuorella ja viranomaiset saivat tiedon siitä myöhään perjantaina.

Purkautuvan vuoren lähialueilla ei ole asutusta.

Reykjavikin yötaivas värjäytyi paikallislehtien kuvien perusteella punaiseksi.

Tulivuorenpurkaus värjäsi taivaan punaiseksi.­

Tulivuorenpurkauksen vuoksi kaikki lentoliikenne maan päälentokentälle Keflavikiin oli keskeytettynä hetkeksi. Kentän sivuilla kerrotaan, että aamuyöllä Puolaan matkalla ollut lento pystyi lähtemään lähes ajallaan.

Islannin viranomaiset selvittävät tilanteen laajuutta, ja rannikkovartiosto lähetti helikopterin paikalle arvioimaan tilannetta. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä olemaan lähestymättä purkausaluetta, ja kaikki tiet alueelle on suljettu.

Rannikkovartioston helikopterista kuvaamasta videosta näkyy, miten laava virtaa ulos halkeamasta. Islannin ilmatieteen laitos arvioi, että halkeama on noin 200 metriä pitkä. Laitos julkaisi rannikkovartioston kuvaaman videon somekanavillaan.

Fagradalsfjall-vuori sijaitsee Reykjanesin niemimaalla, ja Islannin ilmatieteen laitoksen mukaan edellinen tulivuorenpurkaus niemimaalla on tapahtunut lähes 800 vuotta sitten, vuonna 1240.

Viranomaiset varoittivat jo pari viikkoa sitten, että tulivuorenpurkaus on todennäköinen, kun Islannissa havaittiin 24. helmikuuta 5,7 voimakkuuden maanjäristys Reykjavikin lähettyvillä Keilir-vuorella. Ensimmäisen järistyksen jälkeen on havaittu epätavallinen määrä pienempiä järistyksiä, yli 50 000. Se on suurin määrä vuoden 1991 jälkeen, jolloin järistyksiä alettiin mitata digitaalisesti.

Maanjäristyksen jälkeen seisminen aktiivisuus on siirtynyt useita kilometrejä lounaaseen Keilir-vuorelta keskittyen Fagradalsfjallin ympäristöön, jossa purkaus lopulta alkoi.