Jos Bo Viktor Nylund saisi päättää yhden asian, mikä Syyriassa laitettaisiin ensimmäisenä kuntoon, vastausta ei tarvitsisi miettiä pitkään.

Suomalainen Nylund on työskennellyt YK:n lastenjärjestön Unicefin maajohtajana Syyriassa elokuusta alkaen. Seitsemän kuukauden aikana hän on ehtinyt matkustella laajasti sodan repimässä maassa. Matkoillaan hän on todistanut, kuinka Syyrian koulutusjärjestelmä on kohdannut täystuhon.

Tarina on traaginen, sillä ennen sotaa Syyria tunnettiin suhteellisen kehittyneenä Lähi-idän maana, jonka asukkaat olivat varsin hyvin koulutettuja.

”Ennen sotaa 97 prosenttia syyrialaisista lapsista kävi koulua. Nyt kaksi ja puoli miljoonaa lasta, siis noin neljännes syyrialaisista lapsista, on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle”, Nylund kertoo puhelimessa Syyrian pääkaupungista Damaskoksesta.

Koulutuskriisi on akuutti, mutta sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

”Tiedämme muista konflikteista, että jos lasten koulutusta ei saada kuntoon, se aiheuttaa ongelmia pitkälle tulevaisuuteen.”

Bo Viktor Nylund aloitti työt Uncefin maajohtajana Syyriassa viime elokuussa.­

Maailman medioissa on viime päivinä muisteltu sitä, että Syyrian sodan alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

Sota puhkesi maaliskuussa 2011, kun Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukot ryhtyivät tukahduttamaan väkivalloin hallitusta vastustavia mielenosoituksia.

Mielenosoittajat olivat saaneet innoituksensa arabikevääksi kutsutusta kansannousujen sarjasta, jotka olivat aiemmin kaataneet sotilashallinnot Tunisiassa ja Egyptissä. Myös Syyriassa vaadittiin demokratiaa, suurempia vapauksia, työtä ja toimeentuloa.

Hallinto ei kuitenkaan taipunut, ja maa ajautui veriseen sisällissotaan. Seuraavina kuukausina ja vuosina sotaan sekaantui yhä enemmän ulkovaltoja sekä aseellisia ryhmiä lähialueilta.

Sodasta tuli 2010-luvun pahin kriisi, jota on kutsuttu myös yhdeksi maailman pahimmista humanitaarisista katastrofeista toisen maailmansodan jälkeen. Yli puoli miljoonaa ihmistä on kuollut tai kadonnut. Lähes kuusi miljoonaa syyrialaista on paennut maasta, ja noin kolmannes Syyrian 17 miljoonasta asukkaasta asuu evakkoina oman maansa sisällä.

Pahimpien taistelujen laantumisesta on jo vuosi. Tuolloin Venäjä ja Turkki sopivat tulitauosta koskien Idlibin aluetta.

Sota ei ole kuitenkaan ohi, se on vain muuttunut jäätyneeksi konfliktiksi. Kiistakysymyksiä ei ole ratkaistu poliittisesti, ja siksi sota voi puhjeta uudestaan koska hyvänsä.

Al-Assadin hallintoa voidaan pitää sodan yhtenä voittajana, onhan se yhä vallassa. Mutta hinta on ollut kova. Käytännössä Syyria on pirstoutunut palasiksi.

Al-Assadin hallinnassa on nyt noin 60 prosenttia Syyrian pinta-alasta. Kurdit hallitsevat laajoja alueita maan koillisosissa, kun taas Turkin joukot ja heidän liittolaisensa miehittävät Syyrian luoteisosia.

Jihadistijärjestö Isisillä ja muilla kapinallisilla on hallinnassaan vain pieniä länttejä Syyrian kartalta. Suurin kysymysmerkki on eri jihadistijärjestöjen hallitsema Idlib, jonne on paennut miljoonia Syyrian hallintoa vastustavia opposition kannattajia.

Tällaisessa tilkkutäkissä Unicefin kaltaiset kansainväliset järjestöt joutuvat luovimaan yrittäessään lievittää sodan lapsille aiheuttamaa kärsimystä.

Uusikaarlepyystä kotoisin oleva Nylund on työskennellyt Unicefin palveluksessa jo yli 20 vuoden ajan. Hän on työskennellyt kriisialueilla muun muassa Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Sri Lankassa.

Miten Syyria eroaa muista konfliktimaista?

Nylundin mukaan yksi suurimmista eroista on se, että Syyriassa lähtötaso oli korkea, olihan Syyria suhteellisen kehittynyt maa. Niinpä sodan tuoma romahdus on valtava.

Hävityksen määrä on järkyttänyt Nylundia.

”Tuho on ollut niin hirveää, ettei sitä voi oikein verrata muihin kriiseihin viime vuosina.”

Sotavuosien aikana Syyriassa ja naapurimaiden pakolaisleireillä on ehtinyt syntyä jo lähes kuusi miljoona lasta. He eivät ole koskaan nähneetkään rauhan aikaa.

Sen verran Syyrian sisäinen tilanne on vakautunut, että esimerkiksi Aleppon alueelle palaa jo maansisäisiä pakolaisia. Monien kodit on pommitettu raunioiksi. Samoin monet koulut ovat tuhoutuneet pommituksissa.

”Taloihin ei tule vettä. Monet lapsista ovat saattaneet olla neljäkin vuotta pois koulusta”, Aleppossa vieraillut Nylund kertoo.

Koulujen puuttuessa ja köyhyyden vallitessa monet lapset ovat joutuneet siirtymään työelämään. Nylund kertoo tavanneensa Syyrian eteläosissa al-Sweidassa 9–13-vuotiaita lapsia, jotka työskentelivät vihannestorilla apulaisina tai katukaupustelijoina. Monia tyttöjä on naitettu alaikäisinä.

Unicef on järjestänyt monille alueille epävirallisia kouluja. Niitä käymällä voi valmistautua palaamaan virallisiin kouluihin, jos on sodan vuoksi ollut vuosia poissa koulunpenkiltä.

Unicef toimii myös maan koillisosien kurdialueella, missä epävirallinen kurdihallinto on rakentanut omaa hallintoaan ja samalla koulutusjärjestelmää.

Tässäkin on kuitenkin ongelmia – kurdien koulutusjärjestelmää ei muualla tunnusteta.

”Hallituksen koulutusohjelma on erilainen kuin kurdeilla, eikä kurdien koulutusohjelmaa ole virallisesti hyväksytty. Jos käy kurdikoulua, ei voi jatkaa opiskeluja eteenpäin esimerkiksi yliopistossa”, Nylund sanoo.

Unicef on tarjonnut tukeaan osapuolille, jotta koulutusohjelmien eroihin saataisiin kompromissiratkaisu, mutta asia on poliittisesti latautunut. Kurdit pyrkivät korostamaan itsemääräämisoikeuttaan. Hallitus taas ei tunnusta kurdihallintoa lainkaan.

Syyriassa toimimista vaikeuttaa myös tiedon puute, sillä sotavuosina maasta oli hankala kerätä tietoja.

Parhaillaan Unicef pyrkii tekemään kattavaa selvitystä lasten aseman ja oikeuksien tilasta, sillä edellinen selvitys tehtiin Syyriassa vuonna 2006.

Dany, 14-vuotias lapsisotilas Vapaan Syyrian armeijaan kuuluvassa Khadraa-prikaatissa keskusteli taistelutoveriensa kanssa Deir Ezzorissa heinäkuussa 2013, kun sota oli kestänyt jo pari vuotta.­

Se kuitenkin tiedetään, että avuntarve Syyriassa on suuri. YK:n mukaan Syyrian 17 miljoonasta asukkaasta noin 13 miljoonaa on humanitaarisen avun tarpeessa. Puoli miljoonaa alle viisivuotiasta syyrialaista lasta kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta.

Nylund puhuu ”kolmoiskriisistä”, joka iski Syyriaan viime vuonna ja joka jatkuu yhä.

Kriiseistä ensimmäinen on pitkään jatkunut sota kerrannaisvaikutuksineen. Siihen päälle saatiin viime vuonna koronapandemia sekä entistä syvemmin iskenyt talouskriisi.

Talousvaikeudet johtuvat toisaalta sodasta, toisaalta ulkovaltojen asettamista talouspakotteista. Iso vaikutus on myös sillä, kun Syyrian elämänlanka – länsinaapuri Libanon – syöksyi viime vuonna taloudelliseen romahdukseen.

Koronatartunnat ovat lähteneet Syyriassa nousuun helmikuusta alkaen, ja runsas viikko sitten hallinto ilmoitti presidentti Bashar al-Assadin ja hänen vaimonsa Asman saaneen tartunnan.

Syyrian punnan arvo on romahtanut ja päivittäistavaroiden hinnat ovat nousseet pilviin.

”Viime vuonna ruoan hinta nousi 230 prosenttia”, Nylund sanoo. ”Kaksi kolmasosaa syyrialaisista perheistä kertoo, etteivät he enää pärjää perusasioiden kanssa. Perheet ovat todella kovissa vaikeuksissa.”

Miljoonia syyrialaisia on paennut sotaa naapurimaihin. Pakolainen Abd al-Razzak Dasher lastensa kanssa epävirallisessa telttakylässä Libanonin Bekaanlaaksossa maaliskuussa 2021.­

Pandemia on vaikuttanut myös Unicefin kaltaisiin järjestöihin, jotka toimivat rahoitusten turvin. Monet rahoittajamaat ovat sanoneet, että pandemian vuoksi hätää kärsitään myös kotimaissa.

Rahapulan vuoksi Unicef on joutunut ajamaan lähes kokonaan alas ohjelman, jossa Syyrian maansisäisillä pakolaisleireille jaettiin vaatteita kesäisin ja talvisin, Nylund kertoo. Vain pieneen osaan pakolaisleireistä jaetaan vaatteita tällä hetkellä.

Tilanne on vaikea, mutta Nylund uskoo silti, että Unicef pystyy tarjoamaan helpotusta pitkästä konfliktista kärsineille lapsille. Juuri siksi hän kertoo hakeneensa vaikeaan tehtävään.

”Täällä on mahdollista tehdä humanitaarista työtä ja vähän enemmänkin: tukea koulutusjärjestelmiä ja terveydenhuoltoa”, Nylund toteaa.

”Mutta jos katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin tarvitaan sopimuksia. Poliitikkojen pitäisi istua alas ja neuvotella ratkaisuja näihin ongelmiin.”