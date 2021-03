Rasisminvastainen järjestö Hope Not Hate sanoo paljastaneensa Sabmyk-verkoston perustajan.

Talven aikana netissä on saanut nopeasti jalansijaa uusi disinformaatiota levittävä verkosto, joka houkuttelee mukaan erityisesti äärioikeistolaisen Qanon-liikkeen seuraajia.

Ilmeisesti joulukuussa perustetulla Sabmyk-verkostolla on yli 130 eri viestintäkanavaa ja sosiaalisen median ryhmää, jotka ovat saaneet päivittäin jopa kymmeniätuhansia uusia seuraajia, kertoo brittilehti The Guardianin sunnuntailiite The Observer.

Kanavia on perustettu ainakin englannin, saksan, japanin, korean ja italian kielillä erityisesti viestipalvelu Telegramissa mutta myös Facebookissa. Yhteensä kanavilla on The Observerin mukaan jo yli miljoona seuraajaa.

Kanavilla jaetaan enimmäkseen Qanonista tuttua sisältöä: salaliittoteorioita koronarokotteista ja kasvomaskeista sekä Yhdysvaltojen presidentinvaaleista. Verkostolla on myös Qanonin tapaan mystinen perustaja, messias, josta kanavilla annetaan vihjeitä.

Qanonin perustajaa eli ”Q:ta” ei ole koskaan tunnistettu varmasti, mutta tällä viikolla rasisminvastainen brittijärjestö Hope Not Hate ilmoitti, että se pystyy paljastamaan Sabmykin perustajan.

Järjestön mukaan “messias” on 45-vuotias berliiniläinen taiteilija ja taidekauppias Sebastian Bieniek. Hope Not Haten tutkimusten mukaan Bieniek on pannut netissä liikkeelle useita muitakin salaliittoteorioita ja keksinyt lukemattomia vääriä henkilöllisyyksiä, joilla hän on yrittänyt edistää uraansa taiteilijana.

Vuonna 2011 hän jopa kirjoitti kirjan nimeltä RealFake, jossa hän kertoo yksityiskohtaisesti, miten onnistui mainostamaan töitään valekampanjalla netissä.

Sebastian Bieniek näyttelynsä avajaisissa Teheranissa elokuussa 2018.­

Bieniekiin viittaavat myös Sabmykin jakamat vihjeet, joiden mukaan messiaan voi tunnistaa tämän vartalossa olevista merkeistä, Hope Not Hate kertoo The Observerille.

Yhden viestin mukaan Sabmykilla on kädessään 17 v-kirjaimen mallista arpea, jotka syntyivät ”profeetallisessa seremoniassa 24-vuotiaana”.

Hope Not Hate on löytänyt Bieniekin nettisivuilta sittemmin poistetun merkinnän vuonna 1999 pidetystä taidenäyttelystä, jossa Bieniek leikkasi käsivarteensa v-kirjaimen muotoisia haavoja 16 päivän ajan.

Hope Not Hate edustaja Gregory Davis kommentoi paljastusta The Observerille:

“Se, että hän onnistui kehittämään näin suuren yleisön, muistuttaa uhkasta, jonka Qanonin tyylinen anonyymi nettimanipulaatio muodostaa yhä.”