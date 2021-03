Kiina lupasi nollata nettopäästöt vuonna 2060, mutta tuoreen viisivuotissuunnitelman reseptillä siihen ei päästä, arvioi Kiinan päästöjen asiantuntija Lauri Myllyvirta.

Maailman suurin saastuttaja Kiina julkaisi maaliskuussa viisivuotissuunnitelmansa, joka määrittelee valtion suuren linjan tavoitteet tuleville vuosille.

Suunnitelmaa oli odotettu ilmastopiireissä, sillä Kiina teki viime vuonna merkittävän lupauksen nollata nettopäästönsä vuoteen 2060 mennessä ja taittaa päästöt laskuun jo ennen tämän vuosikymmenen loppua. Se vaatisi suurta suunnanmuutosta, mutta sellaista ei viisivuotissuunnitelmassa näy.

”Suunnitelman tavoitteiden taso on matala”, toteaa Kiinan päästöjen asiantuntija, ajatuspaja Centre for Research on Energy and Clean Airin pääanalyytikko Lauri Myllyvirta.

”Ne jatkavat pitkälti trendejä, jotka päästöissä on ollut viimeiset viisi vuotta. Päästöjen kasvu vähän hidastuu, muttei ole lähelläkään pysähtymistä.”

Kiina hahmotteli suunnitelmassaan kolme ilmaston kannalta merkittävää tavoitetta. Ensinnäkin se vähentää energiaintensiteettiä, eli pyrkii tuottamaan enemmän tavaroita ja palveluja käyttämällä vähemmän energiaa. Toiseksi hiilidioksidia pitäisi syntyä vähemmän suhteessa talouden eli bruttokansantuotteen kasvuun.

Kolmanneksi päästöttömän energian osuus energiankulutuksesta nostetaan suunnitelman mukaan 20 prosenttiin.

Tavoitteet kuulostavat hyviltä, mutta ne on muotoiltu niin, etteivät ne lopulta edellytä päästöjen kokonaismäärän vähentämistä.

Kaikki tavoitteet on sidottu bruttokansantuotteeseen niin, että jos talous kasvaa odotettua tahtia, Kiina voi lisätä sekä uusiutuvan että fossiilisen energian käyttöä. Uusiutuvan osuus voi kasvaa suunnitelman mukaisesti, mutta samalla kasvaa koko päästöpotti.

Siihen ei enää olisi varaa, Myllyvirta sanoo.

”Jos ajattelee Pariisin sopimuksen tavoitteita, niin sille ei ole enää tilaa, että Kiina kasvattaa päästöjään.”

Pariisin ilmastosopimuksessa valtiot ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään niin, että ilmasto ei lämpenisi yli kahta astetta.

Viime vuosina Kiinan päästöt ovat kasvaneet noin 1,7 prosenttia vuodessa tai vajaat 10 prosenttia viidessä vuodessa. Myllyvirta lukee viisivuotissuunnitelmaa niin, että jos Kiinan talous kasvaisi 5,5 prosenttia vuodessa, päästöt kasvaisivat yhä yli prosentin vuodessa.

Mitään kattoa energian kokonaiskulutukselle tai päästöjen kasvulle ei suunnitelmassa ole, Myllyvirta toteaa. Jos talous lähtee poikkeuksellisen kovaan nousuun pandemian jälkeen, Kiina antaa myös päästöjen kasvaa.

”Nämä ovat tässä tilanteessa hyvin varovaisia ja pieniä askelia”, Myllyvirta sanoo.

Tavoitteisiin on luvassa tarkennuksia ja lisäyksiä Kiinan energiasektorin omassa suunnitelmassa, mutta Myllyvirta ei usko niiden muuttavan kokonaiskuvaa merkittävästi.

Sen sijaan Myllyvirta toivoo, että Kiinan johtaja Xi Jinping vielä kirittäisi tavoitteita. Xi piti viisivuotissuunnitelman julkistamisen jälkeen puheen, jossa painotti Kiinan keskeistä strategista päätöstä laskea päästöjä. Viisivuotissuunnitelman tavoitteita hän ei maininnut sanallakaan.

”Sain vaikutelman, että hänen odotuksensa ovat korkeammalla kuin kehityskomission, joka nämä viisivuotissuunnitelmat valmistelee”, Myllyvirta sanoo.

”Luentani on, että kehityskomissio on suunnitelmatalouden puolestapuhuja, jonka ajatus taloudellisesta kehityksestä on, että joka vuosi rakennetaan enemmän teknologiapuistoja ja siltoja kuin edellisenä vuonna. He eivät ole halukkaita liikkumaan yhtä nopeasti kuin Xi.”

Pekingiläisen Sanlitunin alueen ilma oli savusumun peitossa 11. maaliskuuta.­

Mitä Kiinalta sitten oikeasti tarvittaisiin seuraavan viiden vuoden aikana, jotta se pystyisi saavuttamaan oman tavoitteensa päästöjen kääntämisestä laskuun kohti vuoden 2060 hiilineutraaliutta?

Myllyvirran mielestä ainakin kolme keskeistä asiaa pitäisi tapahtua.

”Ilmeisin niistä on, että päästöttömän energian investointien määrää on pakko kasvattaa entisestään”, hän aloittaa.

Vuosikymmenen lopulla uusiutuvien pitäisi paitsi kattaa kaikki Kiinan energiankulutuksen kasvu myös korvata fossiilisia energianlähteitä, jotta päästöjä voidaan alkaa laskea nopeasti.

Myllyvirta korostaa, että tarvittava puhtaan energian määrä on erittäin suuri, sillä Kiinan energiantuotannon mittakaava on niin valtava.

Aurinkopaneeleiden puhdistajaksi palkattu mies teki työtään kiinalaisessa Shandongin maakunnassa joulukuussa 2017.­

Viisivuotissuunnitelman tavoite kasvattaa uusiutuvien osuutta neljä prosenttiyksikköä viidessä vuodessa on maltillinen, mutta jo sen saavuttamiseksi tuuli- ja aurinkoenergiaa pitää asentaa Myllyvirran arvion mukaan vähintään 400 gigawattia.

”Tuota voi konkretisoida vaikka niin, että vähintään yksi tuulivoimala pitäisi pystyttää joka tunti viiden vuoden ajan, yötä päivää, ja asentaa kolmen jalkapallokentän verran paneeleja joka tunti”, Myllyvirta sanoo.

Uusiutuvan ja päästöttömän energian tekniikka kuitenkin kehittyy nopeasti. Myllyvirta on arvellut HS:lle, että ennen pitkää hiilivoima tulee Kiinassa uusiutuvaa energiaa kalliimmaksi.

Toinen tärkeä askel kohti hiilineutraaliutta olisi Myllyvirran mukaan se, että Kiinan vauraimmat provinssit kuten metropoli Shanghain seutu taittaisivat päästönsä etuajassa, heti kun mahdollista.

Kiinan sisällä kun pitäisi toteutua sama ajatus kuin koko maailmassa: rikkaat toimivat suunnannäyttäjinä ja auttavat köyhempiä. Jos Shanghai ryhtyy toimeen vasta viimeisellä hetkellä, koko maa jää auttamattomasti päästötavoitteistaan jälkeen.

Paksu savusumu peitti Shanghain kaupunkinäkymää joulukuussa 2017.­

Kolmas merkittävä tekijä päästöjen vähentämisessä on Myllyvirran mukaan Kiinan valtava valtio-omisteisten yhtiöiden joukko. Nykyisellään ne ovat täysin sidoksissa fossiiliseen energiaan.

”Valtion yhtiöiden pitäisi monipuolistaa liiketoimintaansa jo näiden viiden vuoden aikana.”