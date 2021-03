Pietarilaiset kaipaavat Suomea, jonne he eivät ole päässeet vuoteen: ”Suomessa taivas on kirkkaampi ja lumi valkoisempaa”

Fontanka-lehti haastatteli pietarilaisia näiden viimeisimmästä Suomen-matkasta. Venäläiset muistelevat kaihoten naapurimaan kauneutta, rentouttavaa ilmapiiriä ja puhdasta luontoa.

Venäläisten ikävä Suomeen ei ole laantunut, kun maiden välisen rajan sulkemisesta tuli perjantaina kuluneeksi vuosi.

Pietarilainen Fontanka-lehti pyysi lukijoitaan kertomaan viimeisimmästä Suomen-matkastaan. Jutussa kymmenet pietarilaiset muistelevat kaihoten Suomea.

Venäläiset kaipaavat varsinkin Suomen estetiikkaa, hiljaisuutta, rauhaa, harmonian tunnetta ja elintarvikkeita.

Viktorija Ivanova ehti viettää Suomessa pitkän viikonlopun hieman ennen kuin rajat pantiin kiinni. Hänen perheensä nautti erityisesti mökkeilystä.

”Olemme käyneet Suomessa miljoona kertaa ja olemme joka kerta yhtä ihmeissämme maiden välisestä erosta, jonka aistii heti rajan ylitettyä. Taivas on kirkkaampi ja lumi valkoisempaa. Kadut ovat puhtaat: ei lätäköitä tai kuraa. Kengät pysyvät aina puhtaana”, Ivanova kuvailee.

”Kalastamme ja sienestämme. Suomalaiset keräävät pääasiassa kanttarelleja, me kaiken muun. Rehellisesti sanottuna, ikävöimme.”

Olga Abalmasova kertoo kolunneensa perheensä kanssa Suomen kolmessa vuodessa lähes kokonaan. Perhe piipahti Savonlinnassa vain muutama päivä ennen rajojen sulkeutumista.

”Säväyttävää! Odotan malttamattomana mahdollisuutta matkustaa uudelleen.”

Monille venäläisille elintarvikkeiden ostaminen on erottamaton osa Suomen-matkailua. Vuotta ilman Suomesta ostettua voita, juustoa ja kalaa kuvaillaan surulliseksi.

”Suomesta saattoi ainakin ostaa ruokaa, kun sitä vertaa venäläisiin ruoankaltaisiin b-luokan tuotteisiin, jotka jäljittelevät ruokaa”, sivaltaa Sergei Sokolov.

Pietarilaiset pitävät Suomea kauniina ja nauttivat maan ilmapiiristä. Aaron Utjugov kävi Suomessa viimeksi viime vuoden helmikuussa, mutta sitä ennen säännöllisesti muutaman päivän matkoilla.

”Matkustan pääasiassa ympäristön yleisen estetiikan, puhtaan luonnon ja rentouttavan ilmapiirin vuoksi. Jo pelkkä ajaminen siellä on nautinto. Suomi on minulle arvokas juuri puhtaan luontonsa ja hyvin mietityn infrastruktuurinsa takia. Kaikki on tehty ihmiseltä ihmiselle.”

Jutun lopussa on kysely, jonka perjantai-iltaisten tulosten perusteella suurin osa vastanneista kaipasi Suomesta eniten ostoksilla käymistä ja elintarvikkeita.

Toiseksi eniten kaivattiin luontolomia ja mökkeilyä. Kolmanneksi sijoittuivat mielenkiintoiset paikat ja kulttuuri. Vastaajista yhdeksän prosenttia ilmoitti, että ei haikaile ulkomaille ylipäätään.

Suomen rajaliikennettä ryhdyttiin rajoittamaan koronaviruksen vuoksi 19. maaliskuuta 2020. Tällä hetkellä rajoitukset ovat voimassa ainakin huhtikuun 17. päivään saakka.

Suomen ja Venäjän välillä on jo lentoliikennettä, mutta Allegro-juna ei edelleenkään liikennöi Helsingin ja Pietarin välillä.