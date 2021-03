Opiskelijoiden spring break -juhla tunnetaan riehakkuudestaan, ja Floridassa sitä on vietetty tavallistakin aggressiivisemmin välittämättä koronarajoituksista

Florida profiloitui ”vapauden keitaaksi”, mutta nyt viranomaiset ovat turvautuneet liikkumisrajoituksiin.

Koronaviruksesta piittaamattomat juhlijat ovat aiheuttaneet kaaosta Miami Beachin loma-alueilla Floridassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Kaupungin viranomaiset ovat vastanneet sekasortoon ottamalla käyttöön valmiuslain ja poikkeuksellisia liikkumisrajoituksia.

Perjantain ja sunnuntain välillä poliisi pidätti alueella yli 50 ihmistä ja takavarikoi kahdeksan tuliasetta, Miami Beachin poliisi tiedotti Twitterissä sunnuntai-iltana paikallista aikaa.

Yhdysvalloissa vietetään parhaillaan korkeakoulujen kevätlomakautta. Spring break -kausi alkoi tänä vuonna 9. maaliskuuta ja jatkuu huhtikuun 21. päivään.

Miami Beach on perinteinen opiskelijoiden kevätlomakohde, ja viime viikolla kaupungin viranomaisilla on ollut vaikeuksia valvoa alueen terveysturvallisuutta. Tuhansien ihmisten kerrotaan pakkautuneen kaupungin art deco -kulttuurikaupunginosaan. Vain harva heistä on huolehtinut turvaväleistä tai käyttänyt kasvomaskia.

Tuhansia kevätlomaa viettäviä opiskelijoita on saapunut Floridaan juhlimaan.­

Spring break -juhlat ovat usein riehakkaita, mutta pandemiavuonna ihmiset ovat käyttäytynyt poikkeuksellisen aggressiivisesti, kertoo CNN. Viranomaiset ovat raportoineet järjestyshäiriöistä, katutappeluista ja ilkivallasta. Kyse ei viranomaisten mukaan ole ainoastaan opiskelijoista, vaan alue on viime aikoina houkutellut paljon ulkopaikkakuntalaisia.

Levottomuuksien vuoksi osa paikallisista liiketiloista on sulkenut ovensa vapaaehtoisesti. Esimerkiksi yksi alueen tunnetuimmista hotelleista, The Clevelander South Beach, ilmoitti perjantaina, että se keskeyttää väliaikaisesti juoma- ja ruokatarjoilun varmistaakseen henkilökuntansa ja asiakkaidensa turvallisuuden.

Miami Beachin viranomaiset päättivät lauantaina ulkonaliikkumiskielloista, joiden tarkoituksena oli hillitä nimenomaan yöajan kokoontumisia. Heti lauantaina voimaan tullut ulkonaliikkumiskielto kestää iltakahdeksasta aamukuuteen.

Viime lauantaina kadut eivät tyhjentyneet ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta, jolloin paikallinen poliisi suihkutti juhlijoiden sekaan pippurisumutetta. Poliisin kovat otteet vain muutamia tunteja uuden ulkonaliikkumiskiellon julistamisen jälkeen herättivät laajaa arvostelua.

Juhlijoita Miami Beachissa Floridassa sunnuntaina.­

Sanomalehti The New York Timesin mukaan etenkin paikalliset mustat johtajat arvostelivat poliisin voimakeinoja. He huomauttivat, että poliisien voimankäyttö kohdistui erityisesti nuoriin afroamerikkalaisiin.

Sunnuntaina kaupunginvaltuusto järjesti hätäkokouksen. Viranomaiset päättivät, että valmiuslakia ja neljänä yönä viikossa voimassa olevaa ulkonaliikkumiskieltoa jatketaan seuraavien kolmen viikon ajan.

Poliisin kovia otteita on arvosteltu myös siksi, että Floridan viranomaisten viestintä koronarajoituksista on ollut ristiriitaista. Florida luopui monista rajoitustoimista aiemmin kuin useat muut eteläiset osavaltiot, kuten Texas ja Kalifornia.

Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantis on mainostanut osavaltiota nimenomaan koronarajoituksista vapaana alueena.

”Tervetuloa vapauden keitaaseen”, hän julisti helmikuun lopussa.

Poliisi otti miehen kiinni lauantai-iltana Miami Beachissa.­

Sittemmin Miami Beachin viranomaiset ovat oikaisseet kuvernöörin viestiä.

”Jos tulette tänne, koska teillä on patoumia ja haluatte irrotella ja kuvittelette, että mikä tahansa on sallittua, pyydän, ettette tule”, sanoi pormestari Dan Gelber CNN:lle.

”Meillä on poliiseja kaikkialla, aiomme pidättää ihmisiä ja olemme pidättäneet ihmisiä. Aiomme pitää järjestystä yllä.”

Floridan terveysviranomaiset vahvistivat perjantaina yli 5 100 uutta koronatartuntaa ja 53 koronakuolemaa. Yhteensä virukseen on sairastunut osavaltiossa noin kaksi miljoonaa ihmistä, joista yli 32 000 on kuollut.