Putin saa jonkin kolmesta Venäjälle tuotetusta koronavirusrokotteesta, mutta etukäteen ei kerrottu, minkä niistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantaina, että hän aikoo ottaa koronavirusrokotteen tiistaina. Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Venäjän presidentinhallinnon mukaan Putin saa jonkin kolmesta Venäjällä tuotetusta koronavirusrokotteesta.

Putin päivitteli, että Euroopan lääkevirastolta (EMA) oli kestänyt yli kuukausi vastata Venäjän ulkomaille tarjoaman Sputnik V -rokotteen rekisteröintihakemukseen. Hän myös kutsui EU-maiden kommentteja Sputnik-rokotteesta ”omituisiksi”.

”Me emme pakota kellekään mitään. Kenen intressejä tällaiset ihmiset suojelevat – – lääkeyhtiöiden vai Euroopan maiden kansalaisten?” hän kysyi AFP:n mukaan.

Putinin mukaan Venäjä on solminut kansainväliset myyntisopimukset Sputnik V -rokotteista 700 miljoonalle ihmiselle.

Putin kertoi, että Venäjällä 4,3 miljoonaa ihmistä on saanut jo tarvittavat kaksi rokotusta. Hänen mukaansa laumasuoja vaatii, että aikuisväestöstä on rokotettu ainakin 60 prosenttia. Venäjän väkiluku on noin 145 miljoonaa.