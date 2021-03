Ainakin 20 000 rohingya-pakolaista on paennut valtavaa tulipaloa pakolais­leirillä Bangladeshissa

Tähän mennessä 900 asumusta on tuhoutunut.

Ainakin 20 000 rohingya-pakolaista on joutunut pakenemaan massiivista tulipaloa, joka on tuhonnut tuhansien ihmisten asumuksia pakolaisleirillä.

Palo on yhä käynnissä kahdeksan tuntia sen syttymisen jälkeen. Alueelta nousi sankkaa savua.

Sadat pelastustyöntekijät ovat yrittäneet sammuttaa paloa. Toistaiseksi ei ole raportoitu loukkaantuneista tai kuolonuhreista.

Pelastakaa lapset -avustusjärjestön työntekijän mukaan leirillä syntyi pakokauhu, kun ihmiset huusivat ja juoksivat paloa pakoon.

Paikallisten viranomaisten mukaan palo alkoi yhdestä Cox’s Bazarin alueen leiristä, minkä jälkeen se levisi kahteen muuhun leiriin. Yli 3 000 hehtaarin alueella on yhteensä 34 leiriä tiiviisti vierekkäin. Leireillä asuu lähes miljoona rohingya-pakolaista.

”Se on valtava tulipalo. Ainakin 20 000 ihmistä on paennut kodeistaan, kun palo on levinnyt”, kertoi Cox’s Bazarin viranomainen Mamunur Rashid uutistoimisto AFP:lle.

Tähän mennessä 900 asumusta on tuhoutunut. Niissä on asunut noin 7 400 ihmistä.

Kyseessä on jo kolmas tulipalo, joka leviää leireillä viimeisen neljän päivän aikana. Kaksi erillistä tulipaloa tuhosivat asumuksia perjantaina. Palojen syttymissyytä ei tiedetä.

Satoja tuhansia rohingyoja on paennut Myanmarista vuoden 2017 jälkeen, jolloin maan armeija aloitti rohingyojen vainoamisen ja kotien tuhoamisen. YK on syyttänyt Myanmaria kansanmurhasta. Rohingyat ovat islaminuskoinen etninen ryhmä.