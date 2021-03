”Netanjahu ratsastaa onnistuneella rokotekampanjalla”, tutkija Micky Drill sanoo.

Jerusalem

Israel järjestää tiistaina jo neljännet parlamenttivaalit alle kahdessa vuodessa. Asetelma on pysynyt vaaleista toiseen samana: pääministeri Benjamin Netanjahu vastaan muut.

Netanjahu, 71, on Israelin historian pitkäaikaisin pääministeri. Hänen ensimmäinen kautensa oli jo vuosina 1996–1999. Hän palasi valtaan vuonna 2009 ja on johtanut Israelia siitä lähtien.

”Netanjahu on ollut pääministerinä kohta yhteensä 16 vuotta. Se on neljännes koko Israelin itsenäisyyden ajasta ja alkaa muistuttaa jo diktatuuria”, sanoo psykologi Ronny Madmon, 54.

Psykologi Ronny Madmon vastustaa pääministeri Benjamin Netanjahua.­

Madmon jakaa poliittisia mielipiteitään sosiaalisessa mediassa ja on ollut pari kertaa mukana Netanjahun vastaisissa lauantaimielenosoituksissa, joita on järjestetty pääministerin virka-asunnon lähellä Jerusalemin keskustassa jo 40 viikon ajan.

Enimmillään mielenosoittajia on ollut illan aikana 14 000–15 000.

Ihmiset ovat osoittaneet mieltään aukiolla Netanjahun asunnon vieressä joka lauantai jo 40 viikon ajan. Toissa lauantaina viiden aikaan paikalla oli muutama kymmenen ihmistä.­

Dekel Gilad ja Eyal Naol osallistuvat usein jokalauantaisiin mielenosoituksiin, joissa vaaditaan pääministeri Benjamin Netanjahun eroa. He aikovat äänestää työväenpuolueen Merav Michaelia, ainoaa naista puoluejohtajien joukossa.­

Madmonin mielestä ”Bibi” Netanjahu ei ota vastuuta menneistä tekemisistään.

”’Bibi’ kannatti itse 1990-luvulla pääministerin kausien rajaamista. Toinen esimerkki ovat siirtokunnat, joiden poistamista Palestiinan alueelta Gazasta hän aikoinaan puolsi. Nyt hän kerää oikeistolaisia ääniä rakentamalla niitä Palestiinan alueelle Länsirannalla.”

Puolueiden kannatusta mittaavat kyselyt ennustavat Netanjahun ja hänen oikeistolaisen Likud-puolueensa pitkän valtakauden päättymistä, mutta tilanne on tiukka ja poliittiset liittoutumat voivat muuttaa tilannetta.

Perinteiset vaaliteemat, turvallisuus ja Palestiinan kysymys, ovat jääneet taka-alalle koronaviruspandemian takia.

Yhdeksän miljoonan asukkaan Israel on rokottanut väestöstään suuremman osan kuin mikään muu merkittävän kokoinen maa, noin 60 prosenttia.

Lue myös: Israel maksoi rokotteista enemmän kuin muut, vei rokottajat Ikeaan ja houkutteli nuoria ilmaisella oluella

”Netanjahu ratsastaa onnistuneella rokotekampanjalla. Hän myös muistuttaa kannattavansa rauhaa”, projektipäällikkö Micky Drill Israelin politiikkaa seuraavasta Friedrich Ebert -säätiöstä sanoo.

Rauhan kannattaminen viittaa Netanjahun hiljattain solmimiin suhteisiin neljän arabivaltion – Arabiemiraattien, Bahrainin, Marokon ja Sudanin – kanssa.

Netanjahu ei kuitenkaan ole muuttanut tiukkaa suhtautumistaan Palestiinaan. Hän on ehdottanut miehitetyn Länsirannan alueiden liittämistä Israeliin ja on pitkään kannattanut juutalaissiirtokuntien rakentamista Länsirannalle. Vaalien alla rakentaminen on kiihtynyt entisestään.

Länsirannan ja Gazan palestiinalaiset eivät myöskään ole päässeet osalliseksi Israelin ennätysnopeasta rokotusohjelmasta.

Politiikantutkijat löytävät selviä syitä Netanjahun pitkään valtakauteen.

”Netanjahu on hyvä puhuja. Hän antaa ymmärtää, että vain hän voi pelastaa Israelin ja säilyttää elämän”, Drill sanoo.

Lähi-idästä vastaava johtaja Ofer Zalzberg Herbert C. Kelman -konfliktintutkimuslaitoksesta pitää Netanjahua maan pätevimpänä poliitikkona.

”Hän ymmärtää parhaiten Israelin yhteiskuntaa. Hän on pystynyt saamaan ultraortodoksit ja arabit koalitioonsa.”

Zalzbergin mukaan vaaleissa äänestetään luottamuksesta Netanjahuun.

Pääministeriä on jo pitkään varjostanut oikeudenkäynti, jossa häntä syytetään korruptiosta ja petoksesta. Kyse on suurten lahjoitusten vastaanottamisesta ja poliittisten etujen lupaamisesta lehtikustantajalle vastalahjaksi myönteisestä julkisuudesta.

Oikeudenkäynti alkoi viime toukokuussa. Sen istunnot ovat lykkääntyneet vaalien yli ja jatkuvat toukokuun alussa.

Israelissa puolet elämästään asunut, Lapualta kotoisin oleva hammashoitaja Mirva Mäki, 58, on aikaisemmissa vaaleissa äänestänyt Netanjahun johtamaa Likudia. Tällä kertaa päätös on vielä tekemättä.

Mäellä on äänioikeus, sillä hänellä on Suomen ja Israelin kaksoiskansalaisuus.

”Minusta ’Bibi’ on hoitanut hyvin rokoteasiat. Hän maksoi rokotteista enemmän kuin muut ja oli nopeasti asialla. Minut on rokotettu kahdesti, eikä rokotustietojeni luovuttaminen haittaa. Enemmän haittaisi, jos joku luovuttaisi esimerkiksi yksityisiä sähköposteja”, Mäki sanoo.

Mäkeä eivät myöskään haittaa Netanjahun korruptiosyytteet.

”Vielä ei tiedä, mikä on totta ja mikä ei. Jokaisella poliitikolla on omat luurankonsa.”

Toisaalta Mäki pohtii, onko Netanjahu ollut jo liian kauan johdossa: ”Voisi jo olla joku muukin.”

Hedelmäkauppias Sadok Sasson äänestää Benjamin Netanjahua, Mirva Mäki harkitsee vielä.­

Vahvasti Netanjahun kannalla on Jerusalemissa asuva hedelmäkauppias Sadok Sasson, 67. Hän oppi suomen kielen Keravalla, ja hänen vaimonsa Irma on Suomesta.

”Talous on hyvässä kunnossa, ja rokotukset onnistuivat paremmin kuin Euroopassa”, Sasson kertaa syitä äänestyspäätökseensä.

Vallan on turhaan arveltu vaihtuvan monesti aiemminkin, viimeksi viime vaaleissa maaliskuussa 2020. Niiden jälkeen hallituksen muodostajaksi nimitettiinkin Sininen ja valkoinen -puolueen johtaja Benny Gantz.

Koronaviruspandemia oli tuolloin juuri puhjennut, ja Gantz muodosti Netanjahun kanssa hätätilahallituksen, joka sai taakseen yli 70 kaikkiaan 120:stä parlamentin eli knessetin kansanedustajasta.

Netanjahu jatkoi pääministerinä, mutta sopimuksen mukaan hänen piti luovuttaa pääministerin paikka puolustusministeri Gantzille syksyllä 2021. Viime joulukuussa knesset ei kuitenkaan päässyt sopuun valtion budjetista, mikä edellytti lain mukaan uusien parlamenttivaalien järjestämistä.

Sopimus Netanjahun kanssa romahdutti Gantzin puolueen suosion, koska monet olivat äänestäneet Gantzia nimenomaan Netanjahun korvaajaksi.

”Benny knessetiin tai Bibi ikuisesti”, Benny Gantzin suuressa vaalimainoksessa luki hepreaksi Tel Avivissa sunnuntaina.­

Israelin puoluepolitiikan monimutkaisuus näkyy jo puolueiden määrässä. Knessetissä on kaikkiaan 16 eri puoluetta, vaikka maan äänikynnys on 3,25 prosenttia. Neljällä tai viidellä pienellä puolueella on nytkin vaara jäädä rajan alle, ja silloin asetelma voi muuttua.

Kyse on paljolti henkilövaaleista, sillä pääehdokkaiden ajamasta politiikasta ei löydy suuria eroja. Netanjahu johtaa kyselyjä ehdokkaiden henkilökohtaisesta suosiosta.

Ensi kertaa koskaan vaaleissa on kolme varteenotettavaa oikeistoehdokasta: Netanjahu, Uusi toivo -puolueen Gideon Sa’ar ja Yamina-puolueen Naftali Bennett.

Kannattaja kaatoi alkoholijuomaa Gideon Sa’arin suuhun tämän kampanjatilaisuudessa Tel Avivissa viime keskiviikkona. Sa’ar perusti Uusi toivo -puolueen hävittyään Benjamin Netanjahun Likud-puolueen johtajuuskamppailun.­

Netanjahun kolmas päävastustaja, Yesh Atid -puolueen johtaja, toimittaja ja tv-kasvo Yair Lapid sijoittuu keskustaan. Sa’ar ja Lapid vastustavat Netanjahua, mutta Bennett taktikoi ja varoo asettumasta vielä kummallekaan puolelle.

Netanjahu tarvitsee taakseen enemmistön, vähintään 61 kansanedustajaa. Se vaatii todennäköisesti koalitiota Likudin, Yaminan sekä jommankumman arabipuolueen kanssa.

Liittoutumien muodostamisessa Netanjahu on ollut hyvä, ja se onkin yksi hänen pitkän valtakautensa salaisuuksista. Nyt hän on kääntänyt katseensa erityisesti arabeihin. Israelin politiikassa on nähty paljon takinkäännöksiä ja puolenvaihtoja, joten liittoumat voivat muuttua hallitusneuvotteluissa.