Kiistan keskiössä on Astra Zenecan tuotanto Hollannissa. EU-komissio uhkaa pysäyttää rokotteiden viennin Britanniaan.

Lontoo/Bryssel

Kiista rokotteista raastaa Euroopan unionin ja entisen jäsenmaan Britannian suhdetta. Menossa on sana- ja imagosota, jonka keskiössä ovat elintärkeät koronarokotteet.

Rokotestrategiansa kanssa kompuroiva EU-komissio uhkasi maanantaina, että se voi tarvittaessa jopa pysäyttää rokotteiden viennin EU:sta Britanniaan.

Britanniassa komission uhkaukset tulkitaan rokotusnationalismina. Konservatiivinen brittimedia on selittänyt EU:n rokotelinjauksia myös brexitistä johtuvana Britannia-vastaisuutena.

Britannian apulaisterveysministeri Helen Whately varoitti maanantaina, että EU ei saa estää lääkeyhtiöitä täyttämästä sopimusvelvoitteitaan.

”Rokotusnationalismi [ja] tarjonnan pysäyttämisellä uhkailu koituu kaikkien vahingoksi”, Whately sanoi Sky-kanavalle.

Miksi EU ja Britannia ovat ajautuneet riitoihin?

Sekä 27 jäsenmaan EU että Britannia yrittävät turvata rokotteiden nopean jakelun omille kansalaisilleen. Kun rokotteista on yhä pulaa, leimahtavat poliittiset kiistatkin.

Britannia erosi EU:sta viime vuonna, mutta se on edennyt rokotuksissaan paljon ripeämmin kuin EU. Osa Britannian käyttämistä Astra Zenecan rokotteista tulee kuitenkin Hollannista.

EU-komissiolla puolestaan on ongelmia Astra Zenecan kanssa tekemän sopimuksen kanssa. Toimitukset ovat takkuilleet. Nyt komissio haluaa, että yhtiö täyttää velvoitteensa EU:ta kohtaan ennen lisätoimituksia Britanniaan.

Astra Zeneca on ruotsalais-brittiläinen pörssiyhtiö. Se kehitti koronarokotteen yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa.

Miten EU-komissio voi pysäyttää viennin?

Komissio vahvisti maanantaina, että EU voi halutessaan pysäyttää rokotteiden tai niiden ainesosien viennin.

EU otti helmikuun alussa käyttöön rokotevientirajoituksen, jossa rokoteviejä pyytää jäsenmaalta ja komissiolta lupaa rokotteiden vientiin. Valtaosa vientipyynnöistä on koskenut pieniä koe-eriä, joita tarvitaan tuotannon tasalaatuisuuden varmistamiseksi eri puolilla maailmaa.

Maaliskuussa Italia ja komissio pysäyttivät 250 000 rokotteen matkan Australiaan.

Nyt pohdittava vientikielto on vientirajoituksia vahvempi keino. Tällöin sovellettaisiin EU:n perussopimuksen artiklaa numero 122. Päätöksen järeistä toimista tekee neuvosto – eli EU:n jäsenmaat – komission ehdotuksesta.

”EU katsoo kaikkia erilaisia työkaluja, jotka sillä on. Artikla 122:n käyttöä ei ole suljettu vaihtoehdoista pois”, komission tiedottaja Eric Mamer sanoi maanantaina.

EU-maiden johtajat keskustelevat pandemiasta ja rokotuksista torstaina alkavassa huippukokouksessaan.

Miten EU perustelee vientikieltoa?

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on perustellut vientikiellon tarvetta sillä, että EU:sta ei ole syytä viedä rokotteita maihin, joissa on myös omaa rokotetuotantoa.

Päätarkoitus on kuitenkin saada Astra Zeneca noudattamaan sopimusta EU:n kanssa.

Nykyinen vientirajoite puree vain valmiisiin rokotteisiin eikä esimerkiksi tehoaineisiin. Nykykiistan ytimessä on Astra Zenecan Halix-alihankkijatehdas Hollannissa, joka on mainittu sekä EU:n että Britannian rokotesopimuksissa.

Hollantilaisen Halix-yhtiön tuotanto. ja toimistotalo sijaitsee Hollannin Leidenissä.­

Tällä hetkellä tehtaalla ei kuitenkaan ole lupaa tuottaa rokotteita EU:hun, koska sillä ei ole Euroopan lääkeviraston hyväksyntää. Ennakkotietojen mukaan hyväksyminen tulee torstaina.

EU ja Britannia ovat molemmat kiinnostuneita tehtaan rokotteista. EU:n näkökulmasta Astra Zenecan sopimus velvoittaisi tuotannon tulemaan EU-alueelle.

Vientirajoitteet eivät ole pysäyttäneet vientiä EU:sta Britanniaan. Von der Leyenin mukaan kuluneiden kahden kuukauden aikana EU:sta on viety Britanniaan 10 miljoonaa rokoteannosta.

Vientikiellon riskinä on rokotevalmistuksen vaikeutuminen. EU-alueen Pfizerin ja Biontechin tuotantoon tarvitaan esimerkiksi ainesosia Britanniasta.

Miten Britannia on vastannut uhkauksiin?

Britannian pääministeri Boris Johnson yrittää suostutella eri EU-maiden johtajia estämään komission aikeet pysäyttää rokotteiden viennin. Johnson puhui sunnuntaina muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Pääministeri Boris Johnson tarkasteli Astra Zenecan koronarokotetta sisältänyttä pulloa Wockhardtsin tuotantolaitoksessa Walesissa marraskuun lopussa ennen kuin rokotetta oli otettu yleiseen käyttöön.­

The Times -lehden maanantaisten tietojen mukaan brittihallitus olisi jopa halukas jakamaan hollantilaistehtaan Astra Zeneca -rokotteet EU:n kanssa. Tavoitteena on estää se, että Britannia jäisi kokonaan ilman. Kyse on miljoonista annoksista.

Sen sijaan Britannia ei ole ainakaan toistaiseksi halukas jakamaan EU:n kanssa niitä Astra Zenecan rokotteita, jotka on valmistettu kahdessa Britanniassa sijaitsevassa tehtaassa. Kyseessä ei ole kuitenkaan vientikielto. Sen sijaan Britannian ja Astra Zenecan välinen sopimus edellyttää, että Britannian tarpeet täytetään ensin.

EU:n tulkinta taas on, että Astra Zeneca on luvannut toimittaa sille myös Britannian-tehtaiden rokotteita.

Miksi komissio haluaa nyt hyllytettyä rokotetta?

Noin puolet EU-maista on pannut Astra Zenecan koronarokotteen ainakin väliaikaisesti jäähylle. Syynä on ollut epäilyt rokotteen ja veritulppien yhteyksistä. Myös Suomi ilmoitti viime viikolla pysäyttävänsä väliaikaisesti Astra Zenecan jakelun.

Britanniassa sen sijaan Oxfordin yliopiston tutkijoiden kanssa kehitettyä Astra Zenecan rokotetta arvostetaan ”omana” rokotteena. EU-maiden hyllytykset on tulkittu Britanniassa jopa loukkaukseksi brittiläistä osaamista kohtaan.

Astra Zenecan koronarokotteita odottamassa käyttöönottoa Roomassa 8. maaliskuuta.­

Euroopan lääkevirasto Ema ilmoitti kuitenkin jo viime torstaina, että Astra Zenecan koronarokote on turvallinen ja tehokas. Saman on todennut Britannian lääkkeiden ja terveydenhuollon valvojavirasto MHRA.

Astra Zenecan koronarokote on verrattain halpa rokote, joka sopii massoille. Se ei vaadi hyvin kylmiä säilytysolosuhteita.

Yhtiö kertoi maanantaina uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan sen rokote antaa 79 prosentin suojan. Vakavalta taudilta suoja on kuulemma sataprosenttinen.

Mikä selittää eroja rokottamisen etenemisessä?

Britanniassa vähintään ensimmäisen rokotusannoksen on saanut jo noin puolet aikuisväestöstä eli noin 27,6 miljoonaa ihmistä. Kakkosannoksen on saanut noin 2,2 miljoonaa aikuista.

Johnsonin hallituksen strategia on ollut ostaa paljon rokotteita eri yhtiöiltä ja aloittaa rokotukset mahdollisimmin nopeasti. Britannia käynnistikin rokotukset jo joulukuussa ennen muita länsimaita.

EU on tehnyt paljon rokotesopimuksia usean rokotetoimijan kanssa yhteensä lähes kolmesta miljardista rokoteannoksesta. Rokotustahti on ollut hitaampaa. Vähintään ensimmäisen rokoteannoksen on saanut kymmenisen prosenttia väestöstä.

Komission mukaan EU:n jäsenmaat etenevät kuitenkin luvatussa rokotustahdissa eli 70 prosenttia aikuisväestöstä on rokotettuna kesän loppuun mennessä. Kesäkuun loppuun mennessä EU-maihin on toimitettu arviolta 400 miljoonaa koronavirusrokotetta.

Viimeisin hyväksytty rokote oli amerikkalainen Johnson&Johnson. Se on luvannut toimittaa toisen vuosineljänneksen aikana 55 miljoonaa rokotetta.