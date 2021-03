Yhdysvaltojen uudella hallinnolla on vaikeuksia majoittaa rajalle yksin saapuvia siirtolaislapsia ja -nuoria.

Yhdysvaltoihin yksin saapuvien siirtolaislasten ja -nuorten määrä on kasvanut nopeasti. Lauantaina viranomaisten huostassa oli noin 15 500 alaikäistä siirtolaista, uutisoi CBS News.

Lasten ja nuorten majoittaminen on muodostunut ongelmaksi sekä rajan viranomaisille että presidentti Joe Bidenin hallinnolle. Sopivia tiloja ei ole riittävästi, ja lauantaina 5 000 lasta oli sijoitettuna rajavartioston majoituksiin, joita ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen oleskeluun. Osaa lapsista on pidetty väliaikaismajoituksissa yli kymmenen päivää, vaikka lain sallima enimmäisaika on kolme vuorokautta.

Bideniä on syytetty lasten huonon kohtelun lisäksi tilanteen peittelystä, sillä toimittajia ei ole päästetty vierailemaan siirtolaiskeskuksissa. Maanantaina uutistoimisto Reuters kuitenkin julkaisi valokuvia Texasin Donnan keskuksesta. Kyseessä ovat ensimmäiset julkiset kuvat Bidenin hallinnon ajan keskuksista.

Medialle annettu kuva siirtolaiskeskuksesta Texasin Donnassa. Ihmisten kasvoja on peitetty mustilla palkeilla.­

Kuvissa kymmenet lapset makaavat ja istuvat vieretysten lattioille levitetyillä ohuilla patjoilla. Kasvoja peittävät maskit, mutta turvaväleistä ei ole tietoakaan. Telttojen sisällä tiloja on rajattu muoviseinämillä.

Reuters sai valokuvat Texasin demokraattiedustaja Henry Cuellarilta. Cuellerin kanslian mukaan ne on otettu viikonlopun aikana.

Donnan väliaikaisessa käsittelykeskuksessa majoittuu tällä hetkellä noin 1 000 siirtolaista. Keskuksen huonot olot ovat nousseet otsikoihin aiemminkin, sen jälkeen, kun asianajajat Neha Desai ja Leecia Welch haastattelivat keskuksessa majoittuvia lapsia.

Ilmakuva Donnan siirtolaiskeskuksesta.­

Asianajajien tapaamat lapset olivat olleet itkuisia ja nälkäisiä. Puhelut perheille oli kielletty, ja koska lapset jaettiin ryhmiin iän ja sukupuolen mukaan, sisaruksia oli erotettu toisistaan. Yksi kertoi nähneensä auringon vain suihkun ikkunasta, suihkuunkin moni pääsi harvemmin kuin olisi halunnut.

Tilanpuutteen vuoksi osa lapsista oli joutunut nukkumaan vuoroissa. Asiasta uutisoivat useat mediat, kuten CNN, CBS ja The New York Times.

Presidentti Biden on tähän asti pääosin välttänyt rajakriisin kommentointia. Presidentti on vahvistanut vierailevansa rajalla ”jossain kohtaa”, uutistoimisto AFP kertoo.

Bidenin hiljaisuus on herättänyt runsasta kritiikkiä kaikilla poliittisilla laidoilla. Texasin ja Arizonan rajaosavaltioita edustavat senaattorit republikaani John Corny ja demokraatti Kyrsten Sinema vaativat presidentiltä pikaista vastausta siirtolaiskysymykseen yhteiskirjeessään.

Republikaanin hajanaisia rivejä tilanne on yhdistänyt. Heidän mukaansa Biden on aiheuttanut rajakriisin ”naiivilla” maahanmuuttopolitiikallaan.

Valokuvaaja John Moore arvioi The Washington Postissa, että Trumpin ajan nollatoleranssi maahanmuuttajia kohtaan on vaihtunut Bidenin ajan nolla-avoimuudeksi toimittajia kohtaan.

”Nykyhallinto nousi valtaan luvaten tehdä Yhdysvaltojen maahanmuuttopolitiikasta aiempaa inhimillisempää ja läpinäkyvämpää. Mutta se on epäonnistunut jälkimmäisessä tavoitteessaan, minkä vuoksi on vaikea arvioida, kuinka se suoriutuu ensimmäisestä tavoitteestaan.”