Euroopan komissio ehdottaa vientirajoitusten kiristämistä seuraaviksi viikoiksi, jotta EU saa tilaamansa rokotteet.

EU on ollut tyytymätön Astra Zenecan rokotetuotantotahtiin.­

Bryssel

Euroopan komissio ehdottaa keskiviikkona uutta, aiempaa tiukempaa rokotevientikieltoa. Rajoitusten tarkoitus on varmistaa, että EU saa rokotevalmistajilta sopimusten mukaiset rokotemäärät. Ongelmia on ollut erityisesti Astra Zenecan kanssa.

The New York Timesin (NYT) näkemän ehdotusluonnoksen mukaan rajoituksia suunnitellaan kuudeksi viikoksi.

Tähän mennessä EU on käyttänyt tammikuun lopussa voimaan tullutta vientirajoitusmekanismia. Rokoteyhtiöiden on pitänyt pyytää rokoteviennille lupa. Mekanismin perusteella on kuitenkin pysäytetty vain yksi merkittävä rokote-erä: Italiasta Australiaan matkalla ollut Astra Zenecan rokotuslasti.

Helmi- ja maaliskuussa EU:sta on samaan aikaa viety merkittävä määrä rokotteita, yli 40 miljoonaa rokotusannosta, yli 33 maahan, NYT kirjoittaa.

Viime viikolla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi, että Britanniaan on viety kuuden viikon aikana 10 miljoonaa rokotetta.

Von der Leyen ehdotti, että EU:n pitäisi ottaa käyttöön tiukempi vientikielto, joka ottaisi huomioon paremmin myös vastavuoroisuuden. Britannia on varmistanut sopimuksillaan tuotannon omaan käyttöönsä eikä ole tuonut EU:hun rokotteita.

Mahdollinen tiukka vientikielto voisi olla ongelmallinen Britannialle, joka tarvitsee rokotetuotannossaan ainesosia Astra Zenecan alihankkijan Halix-tehtaalta Hollannista. Tehdas ei ole voinut valmistaa rokotteita EU:n käyttöön, sillä sillä ei ole ollut Euroopan lääkeviraston hyväksyntää. Hyväksyntää odotetaan torstaina.

Alustavan ehdotuksen mukaan vientikiellon osalta otettaisiin huomioon muun muassa kohdemaan oma rokotetuotanto- ja rokotustilanne. Jos kohdemaa on edennyt rokotuksissa muutenkin nopeasti, vientiä voidaan rajoittaa.

Aiemmin vientirajoitukset on suunnattu koskemaan erityisesti Astra Zenecaa, joka on toimittanut vain kolmanneksen EU:lle sovituista rokotteista. Uusi, tiukempi kielto voi kuitenkin rajoittaa myös esimerkiksi Pfizer Biontechin ja Modernan rokotevientiä.

Britannian pääministeri Boris Johnson on ollut huolissaan EU:n vientikieltokaavailuista. Myös osa EU-maista, kuten Saksa, on painottanut neuvotteluratkaisua. Vientirajoituksia käsitellään EU-johtajien huippukokouksessa torstaina ja perjantaina.

Lue myös: Kiista rokotteista raastaa EU:n ja Britannian suhdetta – EU uhkaa tukkia viennin Britanniaan, HS vastasi tärkeimpiin kysymyksiin

Suomen kanta tiukkaan vientikieltoon on vielä auki, sanoo eurooppaministerien kokoukseen tiistaina osallistunut Tytti Tuppurainen (sd).

Tuppuraisen mukaan Suomi kannattaa vientirajoitusten jatkamista vaikeassa tautitilanteessa.

”Suomi on varovainen tällaisten vientirajoitusten suhteen sellaisenaan. Ne antavat aika usein aiheen vastareaktioihin. Emme halua olla rokotekaupankäynnillä synnyttämässä sen kaltaisia uusia kaupan esteitä, jotka saattaisivat nujertaa orastavaa jälleenrakennusta ja kasvua.”

”Jos vientikielto tulisi esiin, se tulisi huolella punnita. Suomi toivoo, että ratkaisu löytyisi ensisijaisesti neuvottelemalla.”