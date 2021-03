Kahden kesken Pekka Haavisto ja Antony Blinken keskustelivat erityisesti Etiopian Tigrayn konfliktista, jonka neuvotteluja Haavisto pyrkii edistämään EU:n edustajana.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan kiista Venäjältä Saksaan rakennettavasta Nord Stream II -kaasuputkesta on ennen kaikkea saksalainen kiista ja ”Saksan asia”. Haavisto kommentoi kaasuputkea lyhyesti Naton ulkoministerikokouksen jälkeen keskiviikkona etäyhteydellä Brysselistä.

Suomi ja Ruotsi osallistuivat Nato-kokouksen Venäjää käsitelleeseen osuuteen yhdessä EU:n ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin kanssa.

Kiista lähes valmiista Nord Stream 2 -putkesta leimahti eurooppalaisessa keskustelussa uusiin liekkeihin venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin myrkytyksen jälkeen viime syksynä. Putki on Venäjän presidentin Vladimir Putinin lempilapsi, ja sen rakennustöiden keskeyttäminen olisi monien mielestä muita pakotteita vahvempi toimi Venäjää vastaan.

Yhdysvallat on uhannut laajentaa pakotteitaan myös eurooppalaisiin yrityksiin, jotka osallistuvat putkihankkeeseen. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kerrottiin helmikuussa luopuneen tällaisista suunnitelmista toistaiseksi.

Saksalainen ympäristöjärjestö DUH paljasti helmikuun alussa, että Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz oli lupaillut Yhdysvalloille elokuussa tukiaisia amerikkalaisen nesteytetyn maakaasun tuonnille ”vastineeksi Nord Stream 2:n häiriöttömästä rakentamisesta ja toiminnasta”.

”Tämä on omalakista saksalaista keskustelua”, Haavisto kommentoi. Hänen mukaansa koko kaasuputki on ”Saksan asia” ja Suomelle on hyvin riittänyt ympäristöluvan myöntäminen putken vetämiseen Suomenlahden pohjaan.

”Putken puolustajissa on Saksassa kaksi koulukuntaa”, Haavisto analysoi.

”Toisten mielestä on hyvä, että Länsi-Euroopan ja Venäjän välillä on yhdistäviä projekteja, eli he näkevät kaasuputken jonkinlaisena ’rauhanputkena’. Saksan vihreissä taas nähtiin, että ydinvoimasta luovuttaessa maakaasu on merkittävä väliaikainen ratkaisu.”

”Nyt uusiutuvat energialähteet ovat kuitenkin kehittyneet niin nopeasti, että vihreät ovat ryhtyneet epäilemään, tarvitaanko tällaista fossiiliseen polttoaineeseen perustuvaa väliaikaista ratkaisua lainkaan.”

”Yhdysvaltain kanta tiedetään, ja Yhdysvaltain painostusta pidetään Saksassa usein vastenmielisenä. Suomen kanta on, että ratkaisu on Saksan. Me olemme ympäristöarviointimme tehneet emmekä asiaan puutu.”

Haavisto kertoi keskustelleensa kokouksen jälkeen kahden kesken Yhdysvaltain uuden ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa.

Kahdenkeskisen keskustelun tärkein aihe oli Haaviston mukaan Afrikan sarven tilanne ja erityisesti sota Etiopian Tigrayn maakunnassa. Haavisto sai maanantaina Borrellilta uuden mandaatin edustaa unionia neuvotteluissa Etiopiassa.

”Tervetulotoivotuksia Suomelle ja Ruotsille Naton jäseneksi ei tainnut esittää kukaan”, Haavisto vastasi kysymykseen Suomen niin sanotusta Nato-optiosta.

”Puheenvuoroissa korostettiin sen sijaan erityisesti EU:n ja Naton yhteistyön tärkeyttä, koska monet uhat kuten kyber- ja hybridiuhat ja valeuutisten käyttö vaativat perinteisen puolustuspolitiikan sijaan siviilien mukanaoloa.”

Venäjän ja EU:n suhteet ovat aallonpohjassa muun muassa ihmisoikeuskysymysten ja Navalnyin vangitsemisen vuoksi, Haavisto muistutti.

”Suomen ja Venäjän pitkän maarajan ansiosta Yhdysvalloissa pidetään kyllä yhteistyötä Suomen kanssa tärkeänä”, Haavisto sanoi.

”Omassa puheenvuorossani korostin asevalvontakysymyksiä sekä pohjoisten alueiden ja arktisen alueen merkitystä.”

Uutena asiana arktisella alueella Haavisto nosti esiin mahdollisen yhteistyön Venäjän pohjoisille alueille dumppaamien ydinjätteiden siivoamisessa.

Blinken ei antanut tapaamisessa lupauksia Yhdysvaltain palaamisesta sotilaalliset valvontalennot sallivaan Open Skies -sopimukseen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump sanoi sopimuksen irti, ja hänen seuraajansa Joe Bidenin uskotaan pyrkivän siihen takaisin. Venäjä on ilmoittanut, ettei se noudata sopimusta ennen kuin Yhdysvallat sitoutuu siihen uudelleen.

Venäjä jon aiemmmin tehnyt sopimukseen joitakin yksipuolisia poikkeuksia esimerkiksi estämällä valvontalennot Kaliningradin ilmatilassa. Haaviston mukaan Open Skies -sopimus on kuitenkin Suomelle tärkeä, puutteistaan huolimatta.

Suomi on osallistunut ministeritason poliittisiin Nato-tapaamisiin vuodesta 2014 lähtien.