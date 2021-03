Merkel otti käyttöön klassisen kriisiviestinnän ja säilytti kasvonsa historiallisesta täyskäännöksestään huolimatta.

Berliini

Saksan liittokansleri Angela Merkel kutsui keskiviikkona yllättäen koolle kokouksen, jonka päätös oli täyskäännös pari päivää aiemmin päätettyyn ylimääräiseen pääsiäisen koronasulkuun.

Pikakokouksen jälkeen Merkel antoi suorastaan historiallisen lausunnon. Hän sanoi, että maanantain ja tiistain välisenä yönä ilmoitettu pääsiäisen yli kestävä ylimääräinen koronasulku perutaan. Ja mikä erikoisinta, Merkel sanoi päätöstä virheeksi, vain hänen omaksi virheekseen ja pyysi kansalaisten anteeksiantoa.

Se oli kuin kriisiviestinnän oppikirjasta: myönnetään kaikki, pyydetään anteeksi – eteenpäin.

Mitä oikein tapahtui? Vuosi sitten Merkel nousi koko maailman silmissä kaikkein rationaalisimmaksi koronajohtajaksi, jonka johdolla toimitaan johdonmukaisesti tieteeseen nojaten. Muutos Merkelin ja Saksan asemassa on suuri verrattuna koronakriisin ensimmäiseen aaltoon.

Saksan liittokansleri Angela Merkel keskiviikon tiedotustilaisuudessa Berliinissä.­

Uuden käänteen taustalla on yhtä tulehtunut poliittinen ilmapiiri ja kyllästyminen pandemiaan kuin monissa muissakin EU-maissa tällä hetkellä.

Merkelin ja osavaltiopääministerien maanantaisen ilmoituksen mukaan kaupat olisi suljettu tiukasti kiirastorstaina ja pääsiäislauantaina. Käytännön elämässä muutos ei olisi ollut suuri, mutta varmasti se olisi vähentänyt pandemiaa ruokkivia kohtaamisia. Se oli yllättävä mutta ei lainkaan perusteeton.

Sulku sai dramaattiset mittasuhteet, mutta kauppojen aukiolo on Saksassa joka tapauksessa tiukkaan rajattua. Tavarataloihin pääsee vain ajanvarauksella. Ravintolat ovat kiinni, mutta kampaamot auki.

Miksi parin ostospäivän sulku sai niin kovan vastarinnan? Merkeliä arvosteltiin myös omista joukoista.

Yritykset yllättänyttä sulkua ei ollut ilmeisesti valmisteltu oikeudellisesti kestävälle perustalle. Koska Saksassa oikeusistuimet voivat kumota poliittisia päätöksiä perustuslain nojalla, sulku olisi saattanut kaatua oikeudessa.

Lisäksi vastarintaa herätti se, että pääsiäissulusta päätettiin niin poikkeuksellisella tavalla. Tämä vaikutti median heijastamaan ja vahvistamaan ilmapiiriin: vahva reaktio oli suuttumus.

Päätösesitys ei ollut etukäteen tiedossa, kuten yleensä. Sulku tuotiin maanantai-iltana liittokanslerin ja osavaltiopääministerien kokoukseen illan tunteina, ja siitä kerrottiin vasta aamukolmelta. Se näytti pienen piirin päätöksenteolta.

Päätös on helposti perusteltavissa Saksan epidemiologisella tilanteella. Kolmas aalto nousee, koronaviruksen brittimuunnos leviää rajusti ja teho-osastoilla on entistä nuorempiakin potilaita.

Poliittinen maaperä ei ollut kuitenkaan valmis pieneenkään äkkipysähdykseen.

Se, mitä Saksassa kaivataan, ovat nopea temponvaihdos rokottamiseen ja pikatestien käytön lisääminen. Ne molemmat Saksan hallitus on luvannut jo huhtikuussa, mutta se ei riitä rauhoittamaan kovaäänistä kritiikkiä.

Lyhyen ilmoituksensa jälkeen Merkel oli Saksan liittopäivien keskustelussa kansanedustajien tentattavana. Moni antoi hänelle kiitosta suoraselkäisestä vastuunkannosta. Kansanedustajien edessä Merkel ei näyttänyt siipeensä saaneelta.

Saksa on suuri valtio, jossa myös kritiikki vallanpitäjiä kohtaan on perinteisesti terävää. Merkel ei ole ensimmäistä kertaa ahtaalla. Siirtolaiskriisin jälkeen hänen eronsa roikkui välillä ilmassa, nyt taas hänen lähtöpäivänsä on jo tiedossa.

Merkel jättää politiikan syyskuun vaaleissa. Poliittisesti hänellä ei ole juuri menetettävää verrattuna niihin, jotka yrittävät uusia asemansa. Anteeksipyyntö tuskin oli hänelle niin suuri nöyrtyminen kuin voisi äkkiseltään kuvitella. Se oli poliittista realismia.

Pandemian pitkittyminen ja virheet rokotehankinnoissa, joista suurelta osin on vastuussa EU, ovat vieneet saksalaistenkin kärsivällisyyden. Myös Saksassa on tehty virheitä, ja vaikka hallitus ei ole niistä kaikista vastuussa, se joutuu käytännössä vastaamaan niistä.

Merkelin taakassa painaa nyt muutakin. Hänen edustamansa päähallituspuolue CDU menettää viikko viikolta ylivoimaansa kannatuskyselyissä, ja lähestyvät syyskuun vaalit alkavat jo hermostuttaa poliitikkoja. CDU:n ahdinkoon on monia syitä.

CDU:n alkuvuodesta valittu puheenjohtaja Armin Laschet ei ole ottanut vahvaa asemaa, vaan vaikuttaa hitaalta ja epävarmalta tilanteessa, jossa useampi puolueen kansanedustaja on joutunut eroamaan rikastuttuaan viime kevään maskikaupoissa tavoilla, jotka eivät kestä eettistä tarkastelua.

Nämä rasitteet vaikuttivat eittämättä siihen, että puhtaasti epidemiologiseen tilanteeseen perustuva sulkupäätös ei ollut poliittisesti kestävä.

Tehohoitoon joutuneiden koronapotilaiden määrä on Saksassa kasvanut viime viikkoon verrattuna 12 prosenttia ja uusien tartuntojen määrä 28 prosenttia. Saksa on laatinut myös avautumisstrategian, jota otetaan käyttöön, kun tartunnat laskevat.

Saksassa osavaltioilla, piirikunnilla ja kunnilla on paljon mahdollisuuksia toimia pandemiassa. Merkel mainitsi keskiviikkona liittopäivillä tehokkaasti pikatestausta edistäneen Tübingenin, josta HS kertoi aiemmin maaliskuussa.

Mikään ei estä muitakin toimimasta kuin Tübingen, Merkel painotti. Liittokansleri ei päätä Saksassa kaikesta, mutta näyttää siltä, että kriisissä ratkaisuja halutaan ylimmältä johdolta.