Oikeus suruvapaaseen ei koske abortin tehneitä.

Uuden-Seelannin parlamentti hyväksyi yksimielisesti uuden lain keskenmenon jälkeisestä suruvapaasta, uutisoi muun muassa The New Zealand Herald -sanomalehti. Uuden lain mukaan vapaaseen ovat oikeutettuja kaikki keskenmenon saaneet tai lapsen kuolleena synnyttäneet sekä heidän kumppaninsa.

Suruvapaa koskisi myös niitä, jotka ovat yrittäneet hankkia lapsen adoption kautta tai sijaissynnyttäjän avulla. Vapaan pituus on kolme päivää.

Lakialoitteen esitteli työväenpuolueen kansanedustaja Ginny Andersen. Twitterissä Andersen kirjoitti, että uudessa laissa on kyse työntekijöiden oikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta. Hän sanoi myös toivovansa, että uusi laki antaisi ihmisille aikaa surra ja lisäisi avoimuutta keskenmenoista.

”Keskenmenon aiheuttama suru ei ole sairaus, se on menetys”, Andersen sanoi. ”Tämän menetyksen käsittely vie aikaa.”

Andersenin mukaan ajatuksena on, että suruloman turvin vanhempien on mahdollista käsitellä kokemaansa menetystä joutumatta ottamaan sairauslomaa.

Keskenmenon 20 raskausviikon jälkeen saaneet työntekijät ovat jo ennestään olleet Uudessa-Seelannissa oikeutettuja palkalliseen vapaaseen, uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times. Raskaus keskeytyy kuitenkin yleensä jo tätä aiemmassa vaiheessa, ja uuden lain myötä aiempaa laajempi joukko on oikeutettu vapaaseen.

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan noin 10–15 prosenttia kaikista kliinisesti todetuista raskauksista päätyy keskenmenoon. Yleensä keskenmeno tapahtuu ennen 12. raskausviikkoa.

Vaikka uusi laki koskee missä tahansa vaiheessa tapahtunutta keskenmenoa, se ei koske niitä, jotka ovat keskeyttäneet raskauden vapaaehtoisesti. Abortin tehneiden jättäminen lakiesityksen ulkopuolelle on herättänyt arvostelua.

Esimerkiksi keskustaoikeistolaisen kansallispuolueen kansanedustaja Erica Stanford huomautti, että abortin tekeminen voi olla suuri trauma, joka aiheuttaa syvää surua ja ahdistusta, kirjoitti brittilehti The Guardian.

Stanford sanoi, että vaikka hän kannattaa lakiesitystä, abortin tehneiden jättäminen lomaoikeuden ulkopuolelle saa hänet kokemaan olonsa ”henkilökohtaisesti epämukavaksi”.