Uusi Afrikka-strategia korostaa kehitysyhteistyön sijaan Afrikan mantereen kasvavia markkinoita ja mahdollisuuksia.

Afrikan maissa väestö kasvaa voimakkaasti ja monissa maissa myös talouskasvu jyllää. Tämä merkitsee kasvavia markkinoita ja taloudellisia mahdollisuuksia, joista myös Suomi pyrkii jatkossa hyötymään aiempaa enemmän.

Torstaina ulkoministeriö julkaisi Suomen uuden Afrikka-strategian. Sen tavoitteena on siirtää Suomen ja Afrikan maiden välisen yhteistyön painopistettä perinteisestä kehitysyhteistyöstä kohti monipuolisempaa poliittista ja kaupallis­taloudellista yhteistyötä.

Yhdeksi konkreettiseksi tavoitteeksi on asetettu kaupan kaksinkertaistaminen kymmenessä vuodessa.

”Strategiassa on nostettu tavoitteeksi muun muassa Suomen ja Afrikan maiden välisen kaupan kaksinkertaistaminen vuodesta 2020 vuoteen 2030 ja investointien lisääminen molempiin suuntiin”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppaministeri Ville Skinnari (sd) sanoi torstaina etäyhteyden kautta järjestetyssä strategian julkistustilaisuudessa.

Viime vuonna Suomen vienti oli Skinnarin mukaan noin 1,25 miljardia euroa. Suomi vie Afrikan maihin enimmäkseen erilaisia koneita ja laitteita, kuten hissejä ja telelaitteita sekä verkkoteknologiaa.

Afrikan väestön odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä noin 1,3 miljardista parissa vuosikymmenessä. Tämä luo monenlaisia haasteita, sillä nopeasti kasvavalle ja nuorelle väestölle pitää löytyä työtä ja taloudellisia mahdollisuuksia. Samaan aikaan maapalloa uhkaa ilmastonmuutos, ja kasvava kulutus on uhka luonnon monimuotoisuudelle.

Afrikan kasvava väestö merkitsee myös kasvavaa keskiluokkaa ja markkinoita. Skinnarin mukaan Suomi näkee Afrikassa mahdollisuuksia erityisesti energiateknologiassa, digitalisaatiossa ja ylipäätään siirtymisessä kohti vihreämpää teknologiaa.

”Afrikan maat haluavat modernisoida ja monipuolistaa talouttaan ja luoda työpaikkoja. Suomella on osaamista juuri näillä sektoreilla, erityisesti tietoverkoissa, kiertotaloudessa ja puhtaassa energiassa.”

Suomen Afrikka-strategiaa on haluttu päivittää, koska manner on muutostilassa. Afrikan strateginen, geopoliittinen ja kaupallis­taloudellinen merkitys on voimistunut. Samaan aikaan muut tahot ovat alkaneet kilpailla Euroopan maiden kanssa vaikutusvallasta, luonnonvaroista ja mantereen kehittämisestä.

Suomen lisäksi myös EU julkisti uuden Afrikka-strategiansa viime vuonna.

Vanha käsitys on ollut se, että Afrikan maat ovat lähinnä avustuksen kohteita Nyt Afrikan maiden kanssa pyritään tasaveroisempaan yhteistyöhön.

”Poliittisten ja kaupallistaloudellisten suhteiden onnistuminen ei ole itsestäänselvää. Olemme Afrikan suhteiden kehittämisessä uudenlaisessa kilpailutilanteessa”, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi tilaisuudessa viitaten siihen, että monilla muillakin mailla on kasvavia intressejä Afrikan mantereella.

”Siitä syystä on tärkeä vahvistaa niitä yhteistyöaloja, joissa Suomella on erityistä annettavaa tai saatavaa.”

Strategian mukaan Suomi syventää Suomen suhteita paitsi Afrikan maihin, myös Afrikan unioniin (AU) ja alueellisiin järjestöihin. Käytännössä tarkoitus on lisätä Suomen diplomaattista ja kaupallista läsnäoloa alueella.

Uusi strategia ei tarkoita kehitysyhteistyön unohtamista tai sitä, että kaupalliset arvot asetettaisiin esimerkiksi ihmisoikeus­kysymyksien yläpuolelle.

”Köyhimmät maat tarvitsevat yhä apua. Kehitysyhteistyö säilyy yhtenä tärkeänä ulkopolitiikan työkaluna ja sen maantieteellinen painopiste on Afrikka”, Haavisto sanoi.

Poliittisen ja kaupallisen yhteistyön tiivistämisen lisäksi uudessa Afrikka-strategiassa painotetaan yhteistyötä rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.