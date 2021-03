Koronarokotukset eivät etene EU-maissa toivottuun tahtiin, mikä huolestuttaa torstain EU-johtajien huippukokouksessa.

Bryssel

Euroopan unionin johtajat yrittivät ratkoa torstaina rokotustilannetta, joka ei ole vieläkään hyvällä mallilla Euroopassa.

Johtajille esiteltiin tuoreet tilastot, joiden mukaan EU-maihin on saatu tähän mennessä 88 miljoonaa rokoteannosta. Niistä on rokotettu 62 miljoonaa annosta. Toisen annoksen rokotetta on saanut Euroopassa vasta 18,2 miljoonaa ihmistä eli 4,1 prosenttia EU-maiden väestöstä.

Suurin osa EU:hun tulleista rokotteista on Pfizer Biontechin valmistamia, 66 miljoonaa. Astra Zeneca on toimittamassa maaliskuun loppuun mennessä vain noin 30 miljoonaa rokotetta luvatusta 120 miljoonasta.

Kokouksen ilmapiiriä kiristi Itävallan ja viiden muun jäsenmaan vaatimukset jakaa rokotteita uudelleen. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin mukaan rokotteita ei ole jaettu jäsenmaiden kesken tasaisessa suhteessa, ja jakoa olisi korjattava. Kurzin vaatimuksia kannattavat muun muassa Tšekki, Slovenia, Bulgaria ja Latvia.

Kurz uhkasi torstaina jopa vetää tukensa EU-kokouksen päätöslauselmalta, jos rokotejakoon ei tulisi selvyyttä.

”Jos ratkaisua ei löydy täältä, se voi vahingoittaa koko Euroopan unionia tavalla, jota emme ole nähneet pitkään aikaan”, Kurz sanoi kokousta edeltävässä tiedotustilaisuudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kurzin vaatimus koskee komission etukäteisostosopimuksissa sovittuja rokotemääriä. Jokainen jäsenmaa on voinut päättää, osallistuuko se ostosopimukseen. Sopimuksissa on määritelty ostomäärä valmiiksi väestömäärän mukaan. Esimerkiksi Suomen osto-osuus on 1,23 prosenttia rokotteista.

Kaikki jäsenmaat eivät kuitenkaan ole halunneet lunastaa omaa osuuttaan kaikista rokotteista, ja rokotteita on tullut niin kutsutuille jälkimarkkinoille. Itävallan Kurz kokee nyt, ettei Itävalta ole saanut tarpeeksi tietoa jäsenvaltioiden välisistä jälkimarkkinoista.

Jupakan seurauksena EU:n rokotevaliokuntaan osallistunut itävaltalaisvirkamies joutui eroamaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo Suomen ostaneen kaikista rokotteista väestömääräosuudet. Sen lisäksi Suomi on jo ostanut jonkin verran muilta jäsenmailta jääneitä rokotteita ja jatkaa edelleen keskustelua lisäostoista.

Mediatietojen mukaan pöydällä on kymmenen miljoonan rokotteen erä, joka on mahdollista jakaa eniten tarvitseville jäsenmaille. Itävallan rokotustahti on EU:n keskiarvoa, ja siellä 13,4 prosenttia aikuisväestöstä on saanut ensimmäisen rokotusannoksen. Suomessa vastaava luku on 16,6 prosenttia.

Erot EU:n sisällä ovat suuria. Esimerkiksi Bulgariassa ensimmäisen annoksen on saanut vasta 5,2 prosenttia väestöstä. Latviassa vastaava luku on 5,4 prosenttia.

Lue myös: Lähes 30 miljoonaa Astra Zenecan rokotetta löytyi yllättäen Italiasta: Yhtiön mukaan suuri osa erästä viedään köyhiin maihin

EU-johtajat keskustelevat kokouksessaan myös komission ehdottamista kiristyksistä rokotteiden vientimekanismiin.

Nykyinen vientirajoitusmekanismi on ollut toiminnassa helmikuun alusta alkaen. Tänä aikana on annettu yli 380 vientilupaa, ja vain yksi rokote-erä on pysäytetty. Pysäytetty Astra Zenecan rokote-erä oli matkalla Italiasta Australiaan.

EU on vienyt 77 miljoonaa rokotetta 33 maahan. Esimerkiksi Britanniaan on viety kuuden viikon aikana helmi–maaliskuussa 10 miljoonaa rokoteannosta.

Rajoitusten kiristyksen tarkoituksena on komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan lisätä vastavuoroisuutta ja tasapuolisuutta. Esimerkiksi Britanniasta ei ole tullut EU:hun samana aikana yhtään rokoteannosta.

Uusi, tiukempi kontrolli olisi voimassa kuusi viikkoa. Se koskisi rokoteannoksia lisäksi myös rokotteiden tehoaineita ja rokotustarvikkeita.

Eurooppaministerien kokoukseen tiistaina osallistunut Tytti Tuppurainen (sd) sanoi, että Suomi kannattaa vientirajoitusten jatkamista vaikeassa tautitilanteessa. Tiukempien rajoitusten osalta Suomi on Tuppuraisen mukaan ”varovainen”.

”Ne antavat aika usein aiheen vastareaktioihin. Emme halua olla rokotekaupankäynnillä synnyttämässä sen kaltaisia uusia kaupan esteitä, jotka saattaisivat nujertaa orastavaa jälleenrakennusta ja kasvua.”

”Suomi toivoo, että ratkaisu löytyisi ensisijaisesti neuvottelemalla”, Tuppurainen sanoi tiistaina.