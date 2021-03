Kaikki Bidenin edeltäjät ainakin Harry Trumanista alkaen ovat pitäneet ensimmäisen tiedotustilaisuutensa Bidenia nopeammin, NPR-kanava kertoo. Bidenia grillattaneen laajasta aihekirjosta siirtolaistilanteesta aseväkivaltaan.

Tänään on Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin 65. päivä virassaan, mutta vasta nyt hän järjestää ensimmäisen suuremman lehdistötilaisuutensa. Se alkaa noin kello 19.15 Suomen aikaa torstaina.

HS näyttää tiedotustilaisuuden suorana ja uutisoi sen kulkua tämän jutun alla näkyvässä seurannassa.

Demokraatti Biden on aiemmin ottanut vastaan joitakin hajanaisia kysymyksiä, mutta mihinkään suurempaan grillaukseen hän ei ole aiemmin joutunut. Kaikki Bidenin edeltäjät ainakin Harry Trumanista (virassa 1945–1953) alkaen ovat pitäneet ensimmäisen tiedotustilaisuutensa Bidenia nopeammin, NPR-kanava kertoo.

Bidenin lehdistöpäällikkö Jen Psaki on kuitenkin puhunut Valkoisen talon lehdistölle päivittäin. Psaki on todennut aiemmin, että Biden on keskittänyt kaiken tarmonsa koronaepidemian taltuttamiseen.

Bidenille tullaan esittämään kysymyksiä laajasta aihekirjosta, mikä muistuttaa, miten hankalassa tilanteessa hän on tehtäväänsä päässyt.

Kysymyksiä odotetaan ainakin seuraavista teemoista: koronaepidemian hoito rokotuksista taloudenhoitoon, siirtolaisten tilanne, aseväkivalta, jättimäinen elvytyspaketti liittyen infrastruktuuriin, ilmastoon ja työllisyyteen sekä Yhdysvaltain suhteet muun muassa Venäjään ja Kiinaan.

Bidenilta kysytään varmasti myös kysymyksiä siitä, miten hän ajattelee edistävänsä kunnianhimoisia lainsäädäntöhankkeitaan ilman oppositiossa istuvien republikaanien tukea.

Häneltä saatetaan kysyä myös konservatiivisesta demokraattisenaattorista, Länsi-Virginian Joe Manchinista, joka on jarruttanut Bidenin ja muiden demokraattien kunnianhimoa talouspolitiikassa, brittilehti The Independent ennakoi.

Manchin esimerkiksi sai ammuttua alas hankkeen nostaa Yhdysvaltain minimipalkka 7,25 dollarista 15 dollariin Bidenin tuoreen koronatukipaketin yhteydessä. Manchin on tärkeässä roolissa, koska senaatin demokraattien enemmistö on vain yhden äänen varassa.