Tähtitoimittaja Mihail Zygarin mielestä Putin on ajanut itsensä samaan pattitilanteeseen kuin Boris Jeltsin aikoinaan

Zygar kirjoitti kirjan Boris Jeltsinin vuoden 1996 vaalikampanjasta selvittääkseen, ”kuinka demokraattinen uusi Venäjä epäonnistui ja kuinka lopulta kaikki kääntyi nykyiseksi autoritaarisuudeksi”.

Yksi Venäjän vuoden 1996 presidentinvaalikampanjan tunnetuimmista kuvista on Boris Jeltsin tanssimassa kampanjatilaisuudessaan Donin Rostovissa kesäkuussa 1996. Sydänvaivainen Jeltsin oli vakavasti sairas, mutta hän halusi osoittaa olevansa kunnossa.­

Moskova

Venäjällä on tänä vuonna sellainen muisto-, juhla- ja tasavuosien suma, että osa ohitetaan suuremmitta huomioitta.

Niin ei kuitenkaan ole käymässä vuoden 1996 presidentinvaaleille, joista tulee kesällä kuluneeksi 25 vuotta. Niistä puhutaan jo nyt vilkkaasti, mihin on selvä syy: tunnettu toimittaja Mihail Zygar julkaisi vaaleista kirjan Vsje svobodny (Voitte poistua), joka on keikkunut myyntilistojen kärkipaikoilla.

”1990-luvun muistavien kesken on jonkinlainen kiista siitä, oliko vuosi 1993 vai 1996 kohtalokkain Venäjän demokratialle”, Zygar sanoo HS:n haastattelussa.

”Vuonna 1993 presidentti Boris Jeltsin hajotti parlamentin ja sitten tankit ampuivat parlamenttirakennusta. Vuonna 1996 horjutettiin usko vaali-instituutioon. Minusta vuosi 1996 on kokonaisuudessaan paljon kohtalokkaampi.”

Kirjalla onkin tarkoituksellisen monimerkityksellinen alaotsikko: ”Kertomus siitä, kuinka vuonna 1996 Venäjällä päättyivät vaalit”.

Vuoden 1996 presidentinvaalit olivat aikoinaan iso kansainvälinen uutinen, sillä ne olivat Venäjän ensimmäiset oikeat presidentinvaalit. Jeltsin oli valittu ensimmäiselle kaudelleen neuvostoaikana.

Vielä isompi syy oli kuitenkin istuvan presidentin sairastelu ja surkeat suosioluvut. Tammikuussa 1996 Jeltsiniä kannatti vain kahdeksan prosenttia äänestäjistä. Päähaastaja, kommunistien Gennadi Zjuganov, oli selvästi suositumpi.

Erityisen hermostuneita kommunistien paluusta Kremliin olivat valtion omaisuutta itselleen saaneet oligarkit. He olivat mukana valtavassa vaalikampanjassa, jossa ei kaihdettu likaisiakaan temppuja.

Siihen aikaan jouduttiin vielä käymään kallis kampanja, sillä vaalit eivät olleet täysin vallanpitäjien kontrollissa kuten nyt. Oligarkit eivät kuitenkaan rahoittaneet Jeltsinin kampanjaa, vaikka niin usein ajatellaan, Zygar huomauttaa.

”Kampanja rahoitettiin valtion budjetista. Oligarkit toimivat vain välimiehinä. He saivat rahaa budjetista ja sitten toimittivat osan tästä rahasta Jeltsinin kampanjalle”, hän sanoo.

”On hyvin kaukana vapaiden demokraattisten vaalien reilusta järjestämisestä, kun istuvan presidentin kampanja maksetaan valtion budjetista, vieläpä oikeastaan ilman ylärajaa.”

Mihail Zygar on tunnettu toimittaja, joka työskenteli pitkään sanomalehti Kommersantissa ja myöhemmin televisiokanava Doždin päätoimittajana.­

Zygar alkoi kirjoittaa teostaan, kun huomasi vuoden 1996 tilanteen muistuttavan nykypäivää: vanhenevalla presidentillä alkaa olla vaikeuksia suorittaa virkatehtäviään, mutta hän ei voi luopua asemastaan.

”Ensinnäkään siksi, että hän on itse vakuuttunut siitä, ettei kukaan muu pärjää hommassa. Toisekseen siksi, että ihmiset hänen ympärillään eivät millään voi päästää häntä lähtemään ja tekevät kaikkensa, jotta hän vain pysyisi paikallaan. Tämä on tarina tämän päivän Vladimir Putinista ja vuoden 1996 Jeltsinistä.”

Toisaalta kirjahanke liittyi lisääntyneeseen keskusteluun siitä, voiko Venäjä ylipäätään olla demokratia. Venäjän johto on tiukentanut otettaan jo vuosia, mutta viime aikoina vauhti on kiihtynyt selvästi. Osana tätä kehitystä se muutti viime vuonna perustuslakia niin, että Putin voi jatkaa presidenttinä vuoteen 2036, jolloin hän täyttää 84.

”Kirja kertoo, mitä virheitä alun perin tehtiin, miksi ja kuinka 1990-luvulla rakennettu demokraattinen uusi Venäjä epäonnistui ja kuinka lopulta kaikki kääntyi nykyiseksi autoritaarisuudeksi.”

Jeltsin voitti vaalit. Hän oli kuitenkin sairas eikä jatkanut toista kauttaan loppuun vaan erosi vuoden 1999 lopussa. Tilalle nousi pääministerinä vähän aikaa ollut Putin, joka on edelleen Venäjän presidentti.

Zygar kutsuukin vuoden 1996 vaaleja ”sekunniksi ennen Putinia”. Se on runollinen muotoilu, joka istuu Venäjällä tietokirjaankin, mutta totisen luterilaisen se saa raapimaan päätään.

”Putinin suuri poliittinen ura alkoi niistä vaaleista”, Zygar selittää.

Sitä ennen Putin oli toiminut Pietarissa apulaispormestarina. Vuonna 1996 hän johti pormestari Anatoli Sobtšakin uudelleenvalintakampanjaa. Vaalit olivat rehelliset. Sobtšak hävisi ne ja tunnusti tappionsa.

”Niinpä toisaalta Putin menetti työnsä, toisaalta näki, miten vaarallista, tuhoisaa ja epäluotettavaa demokratia on.”

Putinin oli muutettava Moskovaan, jossa hän sai töitä vaalien jälkeen uudistetusta presidentinhallinnosta. Kolmen vuoden päästä hän oli jo pääministeri ja vallanperijä.

”Kaikki tässä kirjassa tapahtuva on valmistelua siihen, että Moskovaan ja Venäjälle ilmestyy sellainen mies kuin Vladimir Putin.”

Vuosina 1995 ja 1996 oikeastaan luotiin Venäjän nykyinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmä. Silloin oligarkit saivat itselleen valtiolta tärkeimmät yhtiöt ja järjestettiin presidentinvaalit.

Ymmärtävätkö venäläiset vuoden 1996 merkityksen?

Zygarin mielestä ymmärtävät.

”Periaatteessa monille vuosi 1996 on eräänlainen merkkipaalu. Minusta nyt tämä ajatus on voimistunut, kun näen, kuinka paljon kirjani kiinnostaa ja kuinka paljon sitä luetaan. Monet jotenkin miettivät 1990-lukua uudelleen.”

Hän on huomannut ajanjakson kiinnostavan monia nuoria, joista monet ovat poliittisesti hyvin aktiivisia. Se lisää mielenkiintoa, koska heille 1990-luku on täysi vastakohta nykyiselle Putinin Venäjälle, mytologisen demokratian aika.

Zygar huomauttaa vallanpitäjien käyttäneen pitkään 1990-lukua vastakohtana ”nykyiselle vakaudelle”. Sen seurauksena he itse loivat tahtomattaan kuvan, että 1990-luku oli nyky-Venäjän täydellinen vastakohta.

Zygar on monelle suomalaisellekin tuttu. Otava julkaisi vuonna 2016 hänen nyky-Venäjästä kertovan kirjansa Putinin sisäpiiri.

Se perustui lähes kokonaan nimettömiin lähteisiin. Tällä kertaa ihmiset eivät epäröineet antaa nimiään, Zygar kertoo.

Kirjassa onkin iso joukko hauskoja anekdootteja. Yksi on Jeltsinin vastaehdokkaaksi ryhtyneen viimeisen neuvostojohtajan Mihail Gorbatšovin vaalitilaisuudesta.

”Näen, että monet teistä haluaisivat hirttää minut ja Jeltsinin. Pyydän vain yhtä. Jos hirtätte, niin hirttäkää eri puihin”, yleisön vihamielisyyden aistinut Gorbatšov vitsaili.

Zygarin oma suosikkijuttu liittyy Aljaksandr Lukašenkaan, joka oli jo silloin Valko-Venäjän johdossa. Hänestä oli kiinnostavaa, miten Lukašenkan suhde Jeltsiniin erosi suhteesta Putiniin.

”Minskissä oli pidätetty protestoijia, ja presidentti Jeltsin soitti presidentti Lukašenkalle ja sanoi, että vangit pitää vapauttaa. Hän siis käytti sanaa vangit. ’Päästäkää vangit!’ Ja hän sanoi: ’Olemme nyt Euroopassa eikä Euroopassa tuollaisesta tykätä.’”

Moni Jeltsinin voittoa ajaneista on edelleen tyytyväisiä tulokseen. Kampanjaa johtanut Anatoli Tšubais on ylpeä siitä. He sanovat onnistuneensa estämään kansallisen katastrofin ja kommunismin paluun Venäjälle lopullisesti.

Toisaalta Zygar huomauttaa, että vaaleissa tärkeintä on uskottava prosessi. Vuoden 1996 vaaleissa se ei ollut. Varsinaiset vaalit eivät olleet kovin vilpilliset, mutta esimerkiksi kampanjarahoituksesta jäi monille Jeltsiniä äänestäneillekin ikävä kuva. Tähän päälle tuli pettymys lupausten murenemisesta ja ymmärrys, että Jeltsinin työkyvyttömyys salattiin.

Zygarista sekin oli kansallinen katastrofi, että vaalien seurauksena kansakunta menetti uskonsa vaaleihin ja demokratiaan. Sen jälkeen vallanpitäjienkään ei ole tarvinnut huolehtia niistä.

Koskaan ei saada tietää, mihin kommunistien paluu Kremliin olisi johtanut. Edellisellä kerralla vallan saatuaan he pitivät sitä seitsemän vuosikymmentä, eivätkä he olleet nytkään vapauksien ystäviä.

Siitä Jelsinin tukijat varoittivatkin, Zygar sanoo.

”Haluatteko, ettei enää ole sananvapautta? Haluatteko, että vakaumuksensa vuoksi joutuu vankilaan?”

Kun sitä ”listausta kaikista kauheuksista” nyt lukee, saattaisi erehtyä luulemaan, että kommunistien Zjuganov voitti vuonna 1996, Zygar sanoo.

”Sillä ne kauheudet meillä nyt on.”

Lähipäivinä HS kertoo, mitä Suomen ulkoministeriön arkistot kertovat vuodesta 1996 Venäjällä.