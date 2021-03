Joe Biden valittiin presidentiksi kompromissina mutta Yhdysvalloissa moni ennustaa hänestä jo historiallista presidenttiä, kirjoittaa HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vastasi torstai-iltana tunnin ajan toimittajien kysymyksiin. Kukaan ei huutanut, ketään ei solvattu. Uutisia kuultiin vähän.

Bidenin tiedotustilaisuus oli taas yksi askel paluussa normaaliin. Biden on aloittanut presidenttikautensa niin hillitysti, että skandaaliksi kelpasi lehdistötilaisuuden päivämäärä. Biden ehti olla presidentti yli kahden kuukauden ajan ennen ensimmäistä virallista lehdistötilaisuutta. Viivyttely sai toimittajat ja republikaanit syyttämään häntä piileskelystä.

Suurin osa yhdysvaltalaisista tuskin huomaa tiedotustilaisuutta tai sen puutetta. He ovat tyytyväisiä siihen, etteivät enää herää joka päivä uutisiin presidentin sanomisista.

Trump hallitsi vuosia kaikkea mediatilaa. Siihen verrattuna kaikki tuntuu hiljaisuudelta.

Vuosikymmeniä politiikkaa tehnyt Biden on tunnettu siitä, että hänen suustaan pääsee sammakoita. Vaalikampanjan aikana ja nyt presidenttinä niitä on kuitenkin kuultu vähän. Möläytykset on pidetty kurissa tiukalla viestintälinjalla.

Niiden puutteessa otsikoihin ovat nousseet Bidenin kompurointi lentokoneen portaissa ja Valkoiseen taloon muuttaneet koirat.

Biden ei vaikuta kaipaavan otsikoita. Hän ei tartu kuumiin puheenaiheisiin vaan rummuttaa omaa viestiään pandemian selättämisestä ja tavallisten ihmisten auttamisesta jaloilleen.

Se nähtiin myös torstain tiedotustilaisuudessa. Biden palasi vastauksissaan jatkuvasti työpaikkoihin, elvytykseen ja infrastruktuuriin. Paikoin vastaukset olivat hänelle tyypilliseen tapaan pitkiä ja sekavia.

Näennäisestä hiljaisuudesta huolimatta Biden on aloittanut presidenttikautensa näyttävästi – ei puheilla vaan politiikalla.

Pandemian aiheuttama historiallinen kriisi on luonut myös historiallisia mahdollisuuksia. Ensimmäinen askel oli valtava talouden elvytyspaketti, mutta sen vaikutukset ovat väliaikaisia.

Ensi viikolla Bidenin odotetaan esittelevän kaksi suurta lakiesitystä. Toinen toisi valtavasti rahaa infrastruktuuriin ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Toinen taas esimerkiksi koulutukseen ja köyhyyden vähentämiseen.

Mukana on sellaisia Yhdysvalloissa radikaaleja ehdotuksia kuin julkisen varhaiskasvatuksen ulottaminen kaikkiin kolme- ja neljävuotiaisiin lapsiin sekä kaksi vuotta ilmaista koulutusta lukion jälkeen.

Presidentteihin erikoistunut historioitsija Michael Beschloss vertasi äskettäin Axios-uutissivuston haastattelussa Bidenia kahteen merkittävään presidenttiin: Franklin D. Rooseveltiin ja Lyndon B. Johnsoniin. Kumpikin kasvatti valtion roolia taloudessa ja kumpikin jätti syvän jäljen amerikkalaiseen yhteiskuntaan.

Beschlossin mukaan Bidenilla on samanlainen mahdollisuus muuttaa maata lyhyessä ajassa.

Tällaiset vertaukset tietenkin sopivat uudelle presidentille. Axioksen mukaan Biden oli itse kutsunut joukon historioitsijoita Valkoiseen taloon keskustelemaan Rooseveltista, Johnsonista ja presidentin vallasta. Sivuston lähteiden mukaan Biden on erityisen mielissään siitä, että jotkut pitävät häntä jo rohkeampana presidenttinä kuin Barack Obamaa.

Biden oli Obaman varapresidentti kahdeksan vuoden ajan. The New York Times -lehden kolumnisti Maureen Dowd muistutti tällä viikolla, miten Bideniin suhtauduttiin Valkoisen talon sisälläkin usein kuin höpsöön, möläyttelevään enoon.

Obama oli historiallinen, ympäri maailmaa ihailtu presidentti. Biden on kompromissi, josta kukaan ei ole ollut kovin innoissaan.

Mutta Obaman jälkeen on tapahtunut paljon. Demokraattien piirissä ajatellaan nyt, että Obama toimi aikoinaan liian varovasti ja antoi puolueen suuren vuoden 2008 vaalivoiton valua hukkaan.

Biden sen sijaan puhuu yhtenäisyydestä, mutta vaikuttaa olevan valmis toimimaan myös ilman republikaanien tukea. Tiedotustilaisuudessa tivattiin kerta toisensa jälkeen hänen kantaansa senaatin jarrutuskeskusteluun, joka nykyisellään antaa republikaaneille mahdollisuuden estää melkein kaikki lakiuudistukset.

Demokraattien vasen laita – ja Obama – kannattavat jarrutuskeskustelun lakkauttamista. Biden panttaa vielä kantaansa. Se on tällä hetkellä poliittisesti järkevää.

Vaan miten käy, jos republikaanit pysäyttävät Bidenin uudistukset? Silloin nähdään, kuinka kovasti Biden haluaa jättää jälkensä historiaan.

Todennäköisesti aika kovasti. Ei hän muuten olisi vuosikymmeniä tähdännyt Yhdysvaltain presidentiksi.