Viikonlopuksi alueelle on saapumassa pelastusoperaatiota vaikeuttava myrsky. Viikkojen tukoksen talousvaikutukset olisivat mittavat.

Suezin kanavassa karille ajaneen konttialuksen irrottaminen on osoittautunut odotettua vaikeammaksi. Nyt pelastusryhmät arvioivat, että kanavan tukkivan laivan siirtäminen voi viedä jopa viikkoja. Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Myös onnettomuusaluksen japanilainen omistaja Shoe Kisen on sanonut, että laivan irrottaminen on ”äärimmäisen vaikeaa”. Hän on pyytänyt anteeksi kanavan tukkeutumisesta aiheutuvaa häiriötä.

Torstaina Suezin kanavaviranomaiset (SCA) keskeyttivät kaiken liikenteen kanavassa. Aiemmin egyptiläisviranomaiset olivat päästäneet kanavaan joitain aluksia siinä toivossa, että tukos saataisiin purettua nopeasti. Esimerkiksi logistiikkayhtiö GAC ehti jo virheellisesti uutisoida keskiviikkona, että laiva olisi saatu osittain irti karilta ja liikenne kanavassa voisi palautua ennalleen keskiviikkona tai torstaina.

Egyptiläiset ovat olleet pelastusasiantuntijoita optimistisempia aikataulun suhteen. Presidentti Abdel Fattah al-Sisin merisatamaneuvonantaja Mohab Mamish sanoi AFP:lle myöhään torstai-iltana, että meriliikenne palaa ennalleen korkeintaan 48–72 tunnin kuluessa.

Tiistaiaamuna karille ajaneen konttilaivan pelastusoperaatiota ovat vaikeuttaneet kova tuuli ja aluksen valtavat mittasuhteet. Ever Given -niminen alus on maailman suurimpia konttilaivoja. Sen pituus on 400 metriä, siis lähes yhtä paljon kuin esimerkiksi New Yorkin maamerkin Empire State Building -pilvenpiirtäjän korkeus.

Ever Given on maailman suurimpia konttialuksia. Nyt se on poikittain jumissa keskellä Suezin kanavaa Egyptissä.­

Aluksen paino hiekkaa vasten on erittäin suuri. Alusta on kuvailtu ”valtavaksi rantaan ajautuneeksi valaaksi”.

Sunnuntaina nousuvesi voi mahdollisesti helpottaa laivan irrottamista. Toisaalta egyptiläiset ilmatieteilijät ovat varoittaneet, että viikonlopuksi alueelle on odotettavissa myrskyä, joka vaikeuttaa merenkäyntiä, uutisoi Reuters.

Suezin kanavaviranomaiset ovat kertoneet, että alusta yritetään siirtää yhdeksän hinaajan voimin. Samalla kun hinaajat pyrkivät kääntämään poikittain olevaa alusta, ruoppaajat kaivavat hiekkaa ja mutaa pois sen keulan ja rungon ympäriltä.

Suezin kanavaan jumiin jäänyttä 400-metristä Ever Given -alusta on yritetty irrottaa kuumeisesti tiistaista alkaen.­

Torstaista lähtien irrottamistyössä ovat avustaneet myös kansainväliset ammattipelastusryhmät. Hollantilainen ja japanilainen pelastusryhmä suunnittelevat nykyistä tehokkaampia irrotusmenetelmiä yhteistyössä kanavaviranomaisten ja laivan kapteenin kanssa.

Pelastustyöntekijät ovat kertoneet, että aluksen painoa joudutaan mahdollisesti keventämään purkamalla kontteja ja tyhjentämällä polttoainetta ja vettä. Konttien purkaminen on työlästä ja hidasta.

Konttialuksen aiheuttama katkos Suezin kanavan liikenteeseen on pahin meriliikenteen tukos vuosiin. Sen talousvaikutusten on arvioitu olevan valtavat.

Egyptissä Siinain niemimaan länsipuolella sijaitseva Suezin kanava on maailman liikennöidyimpiä merenkulkureittejä ja merirahdin merkittävimpiä pullonkauloja.

Suezin kanavan kautta kulkee yli kymmenen prosenttia koko maailman rahtiliikenteestä ja kolmekymmentä prosenttia konttiliikenteestä. Yhteensä kanavan läpi kulkee päivittäin rahtia arviolta 8–10 miljardin dollarin edestä.

Tällä hetkellä Ever Given -valasalus tukkii tien yhteensä yli 200 suurelta konttilaivalta, öljytankkerilta ja irtolastialukselta. Tukoksen pitkittyminen merkitsee suuria toimitusongelmia kanavan kautta kulkevalle rahdille.

Kanavalla on keskeinen merkitys Euroopan kuljetusketjuille. Kanavan kautta kuljetetaan merkittävät määrät kulutustavaroita Aasiasta ja polttoaineita Lähi-idästä.

Kanavan tukoksella on ollut suuri vaikutus rahdinkuljetushintoihin. Esimerkiksi öljytuotteiden laivakuljetushinnat lähes kaksinkertaistuivat tällä viikolla, uutisoi Reuters.

Kiinasta Hollantiin matkalla ollut Ever Given ajoi tiistaina karille keskellä Suezin kanavaa.­

Toimitusten viivästymisen on pelätty vaarantavan polttoaineiden kuljetusketjuja ja nostavan kuluttajahintoja. Bloomberg uutisoi keskiviikkona, että tiistainen onnettomuus nosti välittömästi öljyn hintaa, kun sijoittajat varautuivat öljyn toimitusongelmiin. Reuters uutisoi perjantaina, että kahden viikon tukos tarkoittaisi Euroopassa jopa miljoonan tonnin nestemäisten maakaasukuljetusten viivästymistä.

Hinnannousun ja toimitusvaikeuksien on pelätty heijastuvan polttoaineiden hintaan Euroopassa.

Merirahdin asiantuntijat arvioivat jo torstaina, että jos liikennettä kanavassa ei saada auki 24–48 tunnissa, osa yhtiöistä joutuu ehkä muuttamaan reittiään, uutisoi Reuters. Perjantaina, kun tukos on kestänyt jo yli kolme vuorokautta, paine uudelleenreititykseen kasvaa.

Esimerkiksi maailman suurin rahtilaivavarustamo, tanskalainen A. P. Møller-Mærsk, on jo harkinnut laivojensa uudelleenohjaamista Afrikan eteläkärjen Hyväntoivonniemen ympäri. Suezin kanavan tukos vaikuttaa seitsemään tanskalaisyhtiön alukseen.

Poikkeusreitti lisäisi Aasian ja Euroopan välistä matka-aikaa 5–6 päivällä. Yhtiön mukaan kiireellisin rahti voitaisiin mahdollisesti kuljettaa lentäen tai maateitse junalla. Lopullisia päätöksiä seuraavista askelista yhtiö ei ole vielä ottanut.

Suezin kanavan tukos on kestänyt jo niin pitkään, että sillä on vaikutusta rahtia odottavissa eurooppalaissatamissa.

”Vaikutus tuntuu kaikissa Länsi-Euroopan satamissa”, Rotterdamin sataman edustaja Leon Willems sanoi Reutersille. ”Toivomme sekä yhtiöiden että kuluttajien vuoksi, että tilanne ratkeaa pian.”

Rotterdamin satama Hollannissa on Euroopan suurin. Suezin kanavaan jumiin jääneen Ever Given -aluksen oli määrä saapua sinne kuun taitteessa.

Tiistaina karille ajanut Ever Given -alus on rekisteröity Panamaan, ja sitä liikennöi taiwanilainen Evergreen-laivayhtiö. Hollantiin suunnannut laiva lähti alun perin liikkeelle Kiinasta.

Suezin kanavan viranomaiset sanoivat, että laivan hallinta menetettiin huonon sään ja yllättävän tuulenpuuskan vuoksi. Egyptiä ravistelivat tiistaina hiekkamyrskyt, jotka heikensivät näkymää.

Kanavan tukos on tullut huonoon aikaan sekä maailmalle että Egyptille. Koronavirus on jo ennestään vaikeuttanut kansainvälistä kaupankäyntiä, minkä vuoksi rahdin käsittelyajat ovat pidentyneet ja kuljetuksia on peruttu.