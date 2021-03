Brasilian suurissa kaupungeissa eletään nyt todeksi sitä, mitä Suomessa yritetään välttää.

”300 000 on kuollut. Osa heistä minun käsiini”, toteaa lääkäri Taiane Solin HS:lle puhelinhaastattelussa.

”Olemme näännyksissä.”

Lääkäri Taiane Solin­

Solin työskentelee korona­potilaiden teho-osastolla yli miljoonan asukkaan Campinasissa lähellä São Pauloa. Sairaalaan tulee potilaita 20 kaupungista.

Paitsi nyt, kun tehohoitopaikkoja ei ole vapaana enää yhtäkään. Sama koskee vuodepaikkoja ja päivystystä.

Niille, jotka saavat paikan, ei ole lääkkeitä. Solinin esimies on juuri ilmoittanut, että rauhoittava lääke midazolam ja lihasrelaksantti rocuronium ovat loppuneet. Ilman niitä on vaikea intuboida ja pitää potilaan hengitystiet auki.

Seuraavaksi loppuu happi.

Potilaita kuolee 5–6 yhden vuoron aikana, joka viikko enemmän.

Aamulla sairaalalle saavuttuaan Solin tarkistaa ensitöikseen potilaat ja valitsee, kuka saa mitäkin hoitoa. Kaikki ovat nykyään hätätapauksia, jokainen päätös on elämän ja kuoleman kysymys.

”Olemme todistaneet erittäin surullisia tapauksia. Ihmiset jonottavat hautaustoimistoon.”

Hautaustyöntekijät kantoivat arkkua Vila Formosan hautausmaalla São Paulossa Brasiliassa torstaina.­

Joka kerta kun tapausmäärä kasvaa, Solin tekee lisää töitä. Vuorot venyvät 12 tunnista vuorokauteen.

Työntekijät ovat hyvin väsyneitä, Solin kertoo, erityisesti tunnetasolla. Hän tietää useita kollegoja, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa ja joutuneet sairaslomalle. Heidän tilalleen ei ole lähetetty apuvoimia, vaan työt on jaettu jäljelle jääneiden kesken.

Joinain viikkoina Solin on töissä 120 tuntia.

Iltaisin, kun uni ei tule, kuolleet palaavat takaisin. Vanhempi mies, joka rakasti laventelin tuoksua. Narkkaripoika, joka kuoleman kielissä luuli häntä äidikseen.

Solin ei ole yksin hätänsä kanssa. Valtaosassa Brasilian osavaltioista teho-osastopaikat ovat yli 90-prosenttisesti täynnä. Käytännössä systeemi on romahduspisteessä.

CNN kutsuu Brasiliaa uhkaksi koko maailmalle, sillä suuri osa tapauksista on uutta Brasiliassa syntynyttä varianttia. Sitä epäillään vielä helpommin tarttuvaksi kuin pelättyä brittimuunnosta.

Lue lisää: Brasiliaa uhkaa ”jättimäinen katastrofi” – virusmuunnos on ajanut sairaalat romahduspisteeseen, tartuntoja ja kuolemia kirjataan ennätysmäärin

Jokainen viikko tuo mukanaan uuden ennätyksen sekä tapausmäärässä että kuolleiden määrässä. Viime viikolla Brasiliassa kuoli keskimäärin jo lähes 3 000 ihmistä päivässä. Solin pelkää, että ensi viikolla kuolleita on 4 000 päivässä.

Monet sairaanhoitajat ja lääkärit yrittävät kertoa kärsimyksestään sosiaalisessa mediassa. Myös Solin pitää julkista päiväkirjaa työstään.

Solin kertoo haluavansa ennen kaikkea tallentaa hulluuden itselleen muistiin, jotta voisi aikanaan palata lukemaan, millaista arki oli kaiken polttopisteessä. Campinasissa on paljon niitä, jotka eivät usko pandemiaan, mutta valistamisen suhteen Solin on luovuttanut.

”Tiedän, että kukaan, joka ei usko covidiin, ei edes lue viestejäni.”

Kieltäjillä on takanaan presidentti Jair Bolsonaro, joka on luvannut estää tiukat sulkutoimet ja haastaa oikeuteen kuvernöörit, jotka ottavat sellaisia käyttöön. Talouden on pyörittävä, Bolsonaro toistelee.

”Tilanne on epätoivoinen ja muuttuu vielä pahemmaksi”, Solin sanoo.

”Tarvitsemme poliittisia ratkaisuja, mutta meillä ei ole presidenttiä, joka tekisi jotain. Hän on vitsi.”

Presidentti Jair Bolsonaro puhui tiedotusvälineille Planalton palatsilla torstaina.­

Solinin ystävä Mariana Galvão Lyra työskentelee Suomessa tutkijana. Lyra on seurannut kotimaansa romahdusta kauhulla.

”Olen soittanut vanhemmilleni joka päivä vuoden ajan. Aloitin jo ennen pandemiaa”, hän sanoo.

Lyra haluaa varmistaa, että he ovat varovaisia ja noudattavat suosituksia, vaikka muut ympärillä tekisivät mitä. Kun Italian epätoivoinen tilanne alkoi paljastua viime keväänä, hän näki jo sielunsa silmin, millainen tragedia Brasiliaa odotti.

”Oli täysin selvää, mitä tapahtuisi. Tunnen kotimaani.”

Brasiliassa pandemiaa pahentaa moni sellainen asia, joita suomalaiset eivät tule edes ajatelleeksi, Lyra sanoo.

Yhteiskunta on hyvin epätasa-arvoinen, rikkaiden kartanot ja köyhien favelat eli slummit ovat rakentuneet miljoonakaupungeissa vieri viereen. Köyhät käyvät pandemiassakin siivoamassa ja kokkaamassa rikkaiden kodeissa. Kymmenet miljoonat freelancerit ja pätkätyöläiset menettäisivät toimeentulonsa, jos jäisivät kotiin.

Etätyöt ja opiskelut ovat aika paljon vaikeampia järjestää maassa, jossa kotitalouksista vain hieman yli puolessa on tietokone. Käsienpesukaan ei ole sellainen itsestäänselvyys kuin Suomessa. Lähes puolella väestöstä ei ole pääsyä kunnolliseen jätehuoltoon tai puhtaaseen veteen, Lyra kuvailee.

”Ihmiset ovat järjestäytyneet naapurustoissa ja jakaneet saippuaa”, Lyra kertoo.

Tänä keväänä molemmat Lyran 64-vuotiaat vanhemmat saivat tartunnan siitä huolimatta, että äiti oli jo rokotettu ja he asuvat alueella, jolla epidemiatilanne on verrattain hyvä.

”Tämä on asia, joka voi tulla monelle yllätyksenä. Rokote vain lievittää oireita, ei estä tartuntaa.”

Jos tartunnat leviävät nykytahdilla, rokotteet eivät ehdi pelastaa brasilialaisia.

Lyran äiti sai rokotteen vain, koska työskentelee terveydenhuollossa. Lähipiiristä juuri ketään muuta ei ole rokotettu. Väestötasolla kaksi rokoteannosta on saanut vajaat kaksi prosenttia brasilialaisista.

Kodittomat ihmiset jonottivat ruokaa São Paulossa tiistaina. Kodittomien määrä on lisääntynyt merkittävästi pandemian aikana.­

Seuraavan kahden kuukauden aikana selviäminen riippuu eristäytymisen onnistumisesta, sanoo São Paulon yliopiston lääketieteen professori ja epidemiologi Paulo Andrade Lotufo. Asiantuntijat odottavat tapausmäärän kasvavan nyt eksponentiaalisesti, eivätkä rokotteet ehdi sillä tahdilla apuun.

Lotufo pitää kuitenkin pötynä puheita siitä, että juuri Brasilia olisi ”uhka koko maailmalle”.

”Se väite ei perustu tieteeseen. Tautitilanne on paha monessa muussakin paikassa. Yhdysvaltojen medialle on tyypillistä maalata ulkomaisia vihollisia.”

Kaikista haastatelluista huomaa, että Bolsonaron suhteen mitta on täyttynyt. ”Tropiikin Trumpiksi” kutsuttu presidentti on pitänyt pitkin vuotta yleisötilaisuuksia, hidastanut tahallaan rokotekauppoja ja käskenyt kansaa ”lopettamaan kitinän”.

”Brasilialla on vain yksi ongelma – presidentti Bolsonaro”, Lotufo tiuskaisee, kun häneltä kysyy, miksi Brasilian virustilanne on lähtenyt käsistä.

”Hän kieltää tosiasiat, boikotoi kuvernöörejä, toimittajia ja tutkijoita.”

Lotufon mielestä presidentti jarrutti toimia tahallaan, kunnes isot yritykset alkoivat kääntyä häntä vastaan. Sitten korkein oikeus kumosi yllättäen entisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan rikostuomiot, ja Bolsonarolle ilmestyi vakava poliittinen kilpailija. Kaiken lisäksi Lula oli pilkannut Bolsonaron koronastrategiaa.

”Nyt hän ei enää ole varma vaalivoitostaan, joten hän on varovaisempi. Yhtäkkiä hän kannattaakin rokotuksia, vaikka pilkkasi niitä aiemmin julkisesti”, Lotufo sanoo.

”Ei hänellä empatiaa ole, vaan hän pelkää menettävänsä isojen yritysten tuen. Lopulta kaikki on kiinni Bolsonarosta, ja hän on valitettavasti uskomattoman tyhmä ja itsekäs.”