Poikittaisella laivalla on meille viesti, jota emme olisi juuri nyt kaivanneet: Näin haavoittuvainen maailma on

Suezin tukoksella maantiede muistuttaa olemassaolostaan. Maailman tavaraliikenne on saattanut muuttua, mutta geopolitiikan lainalaisuudet eivät, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski.

Suezin kanavaan poikittain jämähtänyt 400-metrinen konttilaiva kertoo jostain paljon enemmästä kuin yhden merkittävän kulkuväylän väliaikaisesta tukoksesta.

Jo välittömät vaikutukset ovat mittavia. Mitä pidempään tukos kestää, sitä useammat tuhannet tai sadattuhannet yritykset ja tehtaat joutuvat hankaluuksiin, kun niiden äärimmilleen trimmatut toimitusketjut pettävät.

Pitkittyessään viivästykset kostautuvat lopulta kuluttajille, jos ei muuten niin korkeampina hintoina.

Mutta nämä ovat vain välittömiä ja väliaikaisia vaikutuksia. Konttijätti Ever Givenin haverista on luettavissa myös pysyvämpi­luontoinen viesti: näin haavoittuvainen maailma on.

Tämä on viesti, jota maailma ei nykyoloissa olisi varsinaisesti tarvinnut. Mutta viestistä kannattaa silti ottaa vaarin.

Globalisaation ja erityisesti internetin aikakaudella me ajattelemme helposti, että kaikki on klikkauksen päässä. Klik, tilauksesi on vastaanotettu, ja tuota pikaa tavara ilmestyy noutopisteeseen tai kotiovelle.

Siinä unohtuu sellainen yksinkertainen perustotuus, että raaka-aineita, välituotteita ja loppuvalmisteita pitää itse asiassa kuljettaa pitkiä matkoja, ja suurina erinä tämä tapahtuu lähinnä meriteitse.

Pelkästään kontteja seilaa maailman merillä vuosittain yli 200 miljoonaa kappaletta, siis noin 40 jokaista suomalaista kohti.

Suezin tukos onkin ikään kuin maantieteen muistutus olemassaolostaan. Maantieteessä on kyse maailmankaupan lisäksi geopolitiikasta, raadollisesti ilmaistuna merien ja maa-alueiden hallinnasta.

Merkitykseltään isoja merellisiä pullonkauloja on planeetalla lukuisia: Suezin kanavan lisäksi muun muassa Panaman kanava, Hormuzinsalmi, Gibraltarinsalmi ja pohjois­eurooppalaisittain tärkeänä Juutinrauma.

Pullonkaulat tuovat hallitsijoilleen paitsi valtaa myös vaurautta.

Juutinrauma oli vuosisatojen ajan – 1400-luvun kuninkaasta Eerik Pommerilaisesta lähtien – Tanskan kruunun tärkein tulonlähde, oikea kultakaivos veden muodossa. Väylämaksuilla rahoitettiin hovinpitoa, linnojen rakentamista ja sotia.

Monet meritiet ovat strategisuudessaan suorastaan ikiaikaisia. Niin on etenkin Kaakkois-Aasian Malakansalmi.

”Se, joka hallitsee Malakkaa, pitää kättään Venetsian kurkulla”, kirjoitti 1400–1500-luvuilla elänyt portugalilainen kronikoitsija Tomé Pires.

Pires kirjoitti teoksen nimeltä Suma Oriental que trata do Mar Roxo até aos Chins, jonka voisi suomentaa osapuilleen näin: Idän käsikirja Punaiseltamereltä kiinalaisten piiriin asti.

Kaukaa idästä Molukeilta eli Maustesaarilta saatiin muun muassa muskottipähkinää ja neilikkaa. Meritie länteen kohti Eurooppaa kulki Malakansalmen kautta. Maustelastit olivat käsittämättömän arvokkaita, ja Venetsian tasavalta oli tuon ajan eurooppalainen kauppamahti.

Malesialainen Melaka eli Malakka on ikivanha satamakaupunki strategisesti tärkeän Malakansalmen rannoilla. ”Se, joka hallitsee Malakkaa, pitää kättään Venetsian kurkulla”, kirjoitti 1500-luvulla elänyt portugalilainen kronikoitsija Tomé Pires.­

Maailmankauppa on puolessa vuosituhannessa muuttunut, Malakansalmen merkitys ei juurikaan.

Nykyään Malakansalmen rannoilla on valtiot nimeltä Indonesia ja Malesia. Olennainen mahti on kuitenkin Kiina.

Vuonna 2003 Kiinan silloinen johtaja Hu Jintao alkoi puhua ”Malakan pulmasta”. Tällä hän tarkoitti Kiinan riippuvuutta Malakan meritien avoimuudesta.

Nykyään esimerkiksi Kiinan öljyntuonnista arviolta 80 prosenttia kulkee Malakansalmen kautta. ”Malakan pulmalla” voikin selittää Kiinan jättimäisiä infrastruktuuri­hankkeita Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa.

Malesiassa Kiina pyrkii turvaamaan Malakansalmen reitin, Pakistanissa ja Myanmarissa luomaan sille vaihtoehtoja. 2020-luvun geopolitiikka on periaatteiltaan aivan samanlaista kuin aina ennenkin.

Kuten historiasta tiedetään, suurvaltojen pääkaupungeissa ei aina tutkailla karttoja hyvin aikein.

Jos yksi laiva Suezilla pystyy vahingossa hyydyttämään maailmankauppaa näin paljon, on tietysti helppo kuvitella, mitä tahallisuudella saisi aikaiseksi.

Poikittainen laiva palauttaa tehokkaasti mieleen, ettei moderni maailma pääse pakoon kaikkia vanhoja lainalaisuuksia.