Taifuunien tuomat sateet pitävät isolta osalta huolen Taiwanin vedensaannista, kirjoittaa HS:n Aasian-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Vihdoinkin ilmastonmuutoksesta on jotain hyötyä.

Taiwaniin ei iskenyt yhtään taifuunia eli trooppista hirmumyrskyä viime vuonna, ja se luultavasti johtuu ilmaston lämpenemisestä.

Lämpenemisen seurauksena syntyy korkeanpaineen rintamia ylempään ilmakehään, ja tämä muodostaa ikään kuin suojamuurin taifuuneja vastaan Taiwanin ympärille, selitti tutkija Chia Hsin-hsing uutistoimisto Reutersille.

Yleensä 3–4 taifuunia on pyyhkäissyt Taiwania vuosittain, viime vuosikymmenenä enää keskimäärin 2,5. Ja nyt meni vuosi ilman yhden yhtä.

Taifuunit ovat hirvittävän voimakkaita. Pyörremyrskyt hajottavat rakennuksia, aiheuttava tulvia ja maanvyöryjä. Ihmisiä kuolee.

Viime aikojen tuhoisin taifuuni Taiwanissa oli Morakot vuonna 2009. Se tappoi lähes 700 ihmistä. Kyliä jäi tulvien ja maanvyöryjen alle, taloja ja teitä huuhtoutui pois.

Siitäs saitte taifuunit, ilmastonmuutoksesta päähän! Riehukaa muualla!

Mutta mitä ihmettä? Taiwanilaiset kaipaavat taifuunejaan, suorastaan rukoilevat niitä taas raivoamaan kesällä pitkin maita ja meriä.

On nimittäin käynyt ilmi, että ilman taifuuneja Taiwan on pulassa. Niiden tuomat valtavat vesimäärät pitävät isolta osalta huolen saaren vedensaannista. Kun vielä muutkin sateet ovat vähentyneet, Taiwanissa on pahin kuivuus puoleen vuosisataan.

Toimittajat seisovat televisiolähetyksissä timantinmuotoisille säröille kuivuneissa vesistöjen pohjissa. Miljoonan ihmisen normaalia vedensaantia on nyt rajoitettu. Hanat eivät toimi joka päiviä, vaan kotitalouksien pitää hakea vetensä tankkiautoista. Taiwanissa on kaikkiaan 23 miljoonaa ihmistä.

Teollisuus on helisemässä, varsinkin koko maailmalle tärkeä taiwanilainen vesisyöppö siruteollisuus. Siruja tarvitaan niin älykännyköihin kuin autoihin.

Maatalous kärsii, totta kai. Kastelusta vastaavat viranomaiset järjestivät vastikään seremonian merenjumalatar Mazun temppelissä saadakseen sadetta.

Ennuste on, että lähivuosina taifuuneja tulee Taiwaniin harvemmin, mutta kun niitä tulee, ne ovat entistä ärjympiä. Ehkäpä kuivuuden ja tuhojen vuodet seuraavat toisiaan.

Olen vitsaillut, että pitäisi ryhtyä katselemaan Aurajoen varrelta sopivia viininviljelyspenkkoja ostettavaksi. Kun ilma lämpenee, viiniköynnökset viihtyvät Suomessakin.

Ties vaikka saataisiin erinomaista kuohuviiniä ja hyvät markkinat, sillä samppanjalle uhkaa käydä maailmassa köpelösti. Ranskan Champagnen alueella on pian liian kuuma kunnon samppanjan tekoon.

Suomestahan voi tulla ilmastonmuutoksen seurauksena parempi maatalousmaa. Vielä joskus käyskentelemme havumetsien sijasta jalopuiden lehdoissa. Ja miten mukava onkaan kesäisin paistatella helteissä!

Paitsi että. Saapuu uusia tuholaisia maatalouden kiusaksi ja ehkäpä trooppisia tauteja levittäviä hyönteisiä. Miten käy tutuille eläinlajeille, kun elinympäristö järkkyy?

Vesisateet lisääntyvät ja myrskyt voimistuvat. Kun lumitalvia on etelässä harvemmin, elämme harmaata, sateista arkea yhä suuremman osan vuotta.

Ehkä se viini auttaa murheeseen. Jos rypäleet eivät homehdu.