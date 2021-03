Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Onnettomuudet

Yhdeksänvuotias meksikolaislapsi kuoli ylittäessään rajajokea Yhdysvaltoihin

New York Timesin mukaan kyseessä on ensimmäinen lapsen kuolema sen jälkeen, kun rajaa ylittävien siirtolaisten määrä on kasvanut merkittävästi Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla.

Yhdeksänvuotias meksikolaislapsi on kuollut ylittäessään Rio Grande -jokea Meksikosta Yhdysvaltoihin. Paikallinen rajavartiolaitos kertoi asiasta perjantaina. New York Timesin mukaan kyseessä on ensimmäinen lapsen kuolema sen jälkeen, kun rajaa ylittävien siirtolaisten määrä on kasvanut merkittävästi Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla. Lapsi löydettiin noin viikko sitten joessa olevalta saarelta yhdessä guatemalalaisen naisen ja kolmevuotiaan lapsen kanssa. Tajuttomina olleet nainen ja kolmevuotias saatiin pelastettua. Texasissa ensihoitajat yrittivät elvyttää vanhempaa lasta tuloksetta, kirjoittaa New York Times -lehti. Viranomaisten lausunnossa ei NBC News -kanavan mukaan kerrottu kuolinsyytä. Jokea valvovan tahon johdosta kerrotaan kanavalle, että lapsen katsottiin hukkuneen. New York Times kirjoittaa, että nainen oli molempien äiti. Lapsilla oli viranomaisten mukaan Meksikon kansalaisuus. Lehden mukaan kyseessä on ensimmäinen lapsen kuolema sen jälkeen, kun rajaa ylittävien siirtolaisten määrä on kasvanut Yhdysvalloissa. Viranomaiset kertovat, että yksinomaan joen läheisyydessä sijaitsevalla Eagle Pass -nimisellä paikkakunnalla ja sen lähialueilla on lokakuusta alkaen pelastettu yli 500 rajaa laittomasti ylittävää siirtolaista. Siirtolaismäärien on odotetaan kasvavan ainakin vielä huhtikuussaRajavartiolaitoksen tilastojen mukaan Meksikon ja Yhdysvaltain rajan yli pyrki helmikuussa yli 100 000 siirtolaista. Siirtolaismäärät ovat New York Timesin mukaan olleet kasvussa kuukausia. Viime vuoden huhtikuussa siirtolaismäärät romahtivat päälle 16 000:een koronarajoitusten takia. Tuolloin presidentti Donald Trumpin hallinto muun muassa sääti, että turvapaikanhakijoiden on odotettava hakemuksensa käsittelyä Meksikon puolella, lehti kirjoittaa. Huhtikuun jälkeen määrät ovat nousseet. Yhdysvaltain presidentin Joe Biden maahanmuuttopolitiikkaa on avoimempaa kuin edeltäjänsä, minkä on arvioitu saaneen ihmisiä enemmän liikkeelle. Biden kuvailee uutistoimisto AFP:n mukaan siirtolaismääriä kausittaiseksi ja riippuvaiseksi siitä, milloin on turvallisinta matkustaa. Rajavartiostosta on arvioitu, että siirtolaismäärien odotetaan kasvavan ainakin vielä huhtikuussa.