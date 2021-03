Suezin kanavalla on laivajonossa ainakin 20 karjaa kuljettavaa alusta

Eläinten hyvinvointi saattaa olla vaarassa, sanoo eläinsuojelujärjestö.

Ainakin 20:llä Suezin kanavan laivajonossa olevalla aluksella kuljetetaan karjaa, selviää merenkulkua seuraavasta datasta. Asiasta uutisoi brittilehti Guardian. Pattitilanne kanavalla on aiheuttanut lehden mukaan huolta eläinten hyvinvoinnista.

Suezin kanavaan jäi alkuviikosta jumiin 400-metrinen Ever Given -konttialus, jota ei ole vielä saatu irrotettua. Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että aluksen omistajan mukaan se voitaisiin mahdollisesti saada irrotettua lauantain aikana.

Osa karjaa kuljettavista aluksista odottaa kanavaan pääsyä, mutta ainakin kolme vaikuttaa olevan jumissa kanavassa. Aluksessa olevilla eläimillä ei uskota olevan välitöntä hätää, mutta jos liikenteen pysäyttäneen Ever Given -aluksen kuormaa joudutaan keventämään, jotta se saadaan liikkeelle, aikaa saattaa mennä viikkoja.

Silloin muut alukset saattaisivat joutua kiertämään esimerkiksi Afrikan eteläkärjen kautta, mikä pidentää matkaa jopa kahdella viikolla. Tällöin eläinten hyvinvointi saattaisi olla vaarassa, sanoo Guardianille Animals International -eläinsuojelujärjestön EU-koordinaattori Gerit Weidinger.

”Vaarana on, että eläimiltä loppuu ruoka ja vesi, ja että ne jäävät jumiin aluksille, koska niitä ei voi purkaa maihin paperitöiden takia. Jos eläimet jäävät jumiin aluksille, vaarana on, että eläimet nälkiintyvät, loukkaantuvat ja niiden jätökset kasaantuvat. Se on tikittävä aikapommi, joka uhkaa eläinten lisäksi alusten miehistöä”, Weidinger sanoi lehdelle.

Punaisenmeren ja Välimeren yhdistävä Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kuljetusväylistä, koska se lyhentää merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä merimatkaa. Afrikan eteläkärjen kiertäminen pidentää matkaa jopa kahdella viikolla.

