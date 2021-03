Maan armeija on tänään viettänyt vuotuista juhlapäiväänsä ja järjestänyt näyttävän paraatin pääkaupungissa Naypyidawissa.

Eri puolilla Myanmaria on jälleen osoitettu mieltä maata hallitsevaa sotilasjunttaa vastaan. Silminnäkijät kertovat, että turvallisuusjoukot ovat surmanneet protesteissa toistakymmentä mielenosoittajaa.

Myanmar Now -lehden tietojen mukaan lauantain mielenosoituksissa olisi kuollut ainakin 50 mielenosoittajaa. Esimerkiksi uutistoimisto Reuters kertoo, ettei ole pystynyt varmistamaan kuolonuhrien määrää.

Maata hallitsevaa sotilasjunttaa johtava kenraali Min Aung Hlaing puolusti juhlinnan yhteydessä jälleen armeijan helmikuista vallankaappausta ja lupasi juntan luopuvan vallasta uusien vaalien jälkeen. Vaalien ajankohtaa ei kuitenkaan ole kerrottu.

Samalla kenraali uhkasi junttaa vastustavia mielenosoittajia puhumalla väkivaltaisesta toiminnasta, joka voi olla haitaksi maan rauhalle ja turvallisuudelle ja jota ei niin ollen voi hyväksyä.

Myanmar on ollut vallankaappauksesta asti myllerryksessä, kun kansalaiset ovat osoittaneet mieltä sotilasvaltaa vastaan. Turvallisuuskoneisto on käyttänyt kovia otteita mielenosoittajia vastaan, ja protestien väkivaltaisessa tukahduttamisessa on kuollut yli 300 ihmistä.

Tiistaina poliisin ratsiassa kuoli seitsemänvuotias tyttö, nuorin Myanmarin helmikuussa alkaneissa väkivaltaisuuksissa kuollut uhri.

Juntta on yrittänyt saada kansainvälisen yhteisön tunnustusta vallalleen, mutta huonolla menestyksellä. Vallanpitäjien mukaan armeijan lauantain juhlallisuuksiin osallistui kahdeksan ulkomaista delegaatioita, niiden joukossa Kiina ja Venäjä.

Maan syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin oikeudenkäynnin oli määrä jatkua tämän viikon keskiviikkona, mutta sitä lykättiin toistamiseen. Nyt oikeudenkäynnin on tarkoitus jatkua 1. huhtikuuta.

Syrjäytettyä johtajaa vastaan on nostettu ainakin neljä syytettä, jotka koskevat muun muassa koronavirussäännösten rikkomista ja levottomuuksien lietsomista.