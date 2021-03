Juttu Trumpin juristista keräsi tällä viikolla sankoin joukoin enemmän lukijoita kuin Bidenin puheet asekiellosta tai Yhdysvaltain suunnasta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Tämän viikon tiistaina HS.fi-sivustolla julkaistiin uutinen, joka ei erityisemmin kiinnostanut lukijoita, vaikka aihe tuntui tärkeältä. Yhdysvaltain Coloradossa oli tapahtunut kymmenen ihmishenkeä vaatinut joukkoampuminen ja presidentti otti siihen voimallisesti kantaa.

Jutun otsikossa luki näin: ”Biden vaati rynnäkköaseiden kieltoa – Kivääriyhdistys NRA juhli viime viikolla itselataavien aseiden sallimista Coloradon joukkoampumisen tapahtumakaupungissa”.

Klik… klik… kuukahdus. Se oli niin sanotusti juttu, joka ei lähtenyt lentoon, vaikka se toki joitakin silmäpareja tavoittikin.

Keskiviikkona julkaistiin toinen Yhdysvaltoja käsittelevä juttu, joka oli puolestaan melkoinen hitti. Sen lukijamäärät olivat pian julkaisun jälkeen yli kymmenkertaiset verrattuna edellä mainittuun asejuttuun.

Jälkimmäisen jutun otsikossa luki: ”Trumpin vaalipetosväitteitä sepittänyt juristi puolustautui oikeudessa sillä, että 'kukaan täysjärkinen' ei voinut uskoa hänen puheitaan.”

Ei tarvitse olla Sherlock Holmes tai Maria Kallio, että tietäisi, mikä näitä juttuja erottaa. Vaikka ne molemmat käsittelivät Yhdysvaltoja, vain toisen otsikossa luki Trump.

Uutisten lukijamäärät verkossa antavat medialle tärkeää tietoa siitä, mikä lukijoita kiinnostaa. Kiinnostavuus on kuitenkin HS:ssa vain yksi uutiskriteeri. Monet ulkomaan uutiset ovat toimituksen mielestä suomalaisille lukijoille niin tärkeitä, että niitä julkaistaan, vaikka ne eivät kiinnostaisi verkossa.

Vaikka klikit eivät johda uutistyötä, niistä voi päätellä, että entinen presidentti Donald Trump on jostain syystä edelleen valtavan kiinnostava hahmo sekä suomalaisille että muun maalaisille lukijoille. Lukijat todella ahmivat uutisia hänestä, vaikka kyselytutkimusten perusteella Joe Biden on huomattavasti suositumpi presidentti kuin Trump oli. Näin siis Yhdysvalloissa ja muuallakin.

Trumpin entistä juristia Sidney Powellia käsitellyt keskiviikkoinen juttu on saanut tämän kommentin kirjoitushetkeen mennessä jopa lähes seitsenkertaisesti lukijoita HS.fi-sivustolla verrattuna torstai-iltana julkaistuun kolmanteen Yhdysvallat-juttuun. Se taas kertoi Bidenin ensimmäisestä suuresta tiedotustilaisuudesta, jossa hän selitti, miten hän aikoo luotsata Yhdysvaltoja läpi pandemian, talousvaikeuksien, siirtolaisongelmien ja kaikin tavoin epävakaan maailman.

Biden on maailman vaikutusvaltaisin päättäjä, kun taas Trumpin entinen juristi Powell oli melko marginaalinen hahmo jo silloin, kun Trump oli vielä presidentti.

Biden tekee päätöksiä sodan ja rauhan kysymyksistä, ilmastonmuutoksen vastaisista toimista ja maailmantalouteen vaikuttavista asioista, kun taas Powell tappelee oikeudessa väitettyjä kunnianloukkaussyytteitä vastaan.

Powell kiinnostaa silti enemmän, koska hän on kytköksissä Trumpiin.

HS ei ole ainoa viestin, jonka lukijoita kiinnostaa enemmän Trump kuin Biden. Sama ilmiö on havaittu jokaisen merkittävän amerikkalaislehden ja tv-kanavan toimituksessa sen jälkeen, kun Trumpin kausi presidenttinä päättyi 20. tammikuuta ja hänen toinen virkarikosoikeudenkäyntinsä saatiin päätökseen helmikuun puolivälissä.

The Washington Post -lehden mukaan sen lukijamäärät verkossa olivat helmikuussa 26 prosenttia vähäisemmät kuin tammikuussa. The New York Timesin lukijamääristä katosi 17 prosenttia.

Vielä hurjempaa yleisökatoa on todistettu CNN-uutiskanavalla. Sen katsojamäärät ovat pudonneet 45 prosentilla muutaman viime viikon aikana. Journalismin Trump Bumpista on tullut Trump Slump, kuhmuran tilalla on kuoppa.

Yltiöliberaali MSNBC on menettänyt katsojistaan 26 prosenttia. Konservatiivinen Fox sen sijaan on päässyt vähemmällä, sillä sen katsojista on kaikonnut kuusi prosenttia. Foxin lukuja saattaa ainakin osittain selittää se, että kanava on Bidenin suhteen vastakkainasettelevassa asemassa. Se lisää jännitettä – ja kiinnostavuutta.

CBS-kanavan toimitusjohtaja Leslie Moonves pääsi helmikuussa 2016 otsikoihin, kun hän arvioi suorasukaisesti, millainen vaikutus Trumpin presidenttiehdokkuudella tulisi olemaan.

”Voi olla, ettei se ole hyväksi Amerikalle, mutta se on hemmetin hyvä juttu CBS:lle.”

Markkinatutkimusyritys Kagan on arvioinut, että kolmen suurimman kaapeliuutiskanavan mainostulot supistuvat tänä vuonna noin 13 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Suurena syynä ovat Trumpin viemät katsojat.

The Washington Post -lehti totesi artikkelissaan, että monessa asiassa palturia puhunut Trump tiesi ainakin yhden asian oikein: oman kiinnostavuusarvonsa.

”Sanomalehdet, televisiokanavat ja kaikenlaiset mediat romahtavat, jos minua ei ole täällä”, hän totesi vuonna 2017.

Trumpille tiedot median vaikeuksista ovat varmasti mieluisia. Ne antavat hänelle lisäsyitä pohtia, pitäisikö hänen pyrkiä uudestaan presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

CBS-johtaja Leslie Moonvesia vapaasti lainaten: voi olla, ettei Trumpin paluu parrasvaloihin ja vaalikentille olisi hyväksi Amerikalle tai muulle maailmalle, mutta medialle se olisi vähintäänkin hemmetinmoinen juttu.