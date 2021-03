Britannian virusmuunnos ehti levitä lähes kolme kuukautta ennen kuin se tunnistettiin. Pitkään luultiin, että suuret tartuntaluvut johtuivat Sheppeyn saaren vankiloista.

Britannia on onnistunut jäljittämään koronavirusmuunnoksen, joka on vaivannut ainakin sataa valtiota maailmassa kuluvan vuoden ensimmäisinä kuukausina. Brittivariantiksi kutsuttu virusmuunnos, tieteelliseltä nimeltään B.1.1.7, voisi olla nimeltään Sheppeyn saaren variantti tai Kentin variantti.

Vaikka muunnos B.1.1.7 havaittiin ensimmäistä kertaa muualla Kentin kreivikunnassa, Sheppeyn saarella se pääsi ensimmäisenä leviämään kunnolla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Muunnos tarttuu perusmuotoista koronavirusta herkemmin ja näyttää olevan sitä tappavampi. Ensihavainto on pystytty myöhemmin jäljittämään jo syyskuulle 2020, vaikka maailma oppi tuntemaan muunnoksen joulun tienoilla, kun se jo levisi Britanniasta muualle maailmaan.

Lokakuun lopussa vuonna 2020 Britannian koronavirustapauksista noin kolme prosenttia oli Kentin muunnoksen aiheuttamia. Kolme kuukautta myöhemmin helmikuun alussa 2021 osuus oli jo 96 prosenttia. Koronaan kuolleiden lukumäärä oli kasvanut kuusinumeroiseksi, ja kaksi kolmannesta kuolemista oli tapahtunut sen jälkeen, kun Kentin variantista oli ensihavainto.

Hautajaisurakoitsija siirsi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleen vainajan arkkua ruumisautoon Sheppeyn saaren Sheernessissä 19. maaliskuuta.­

Sheppeyn saari Britannian koillisosassa kuuluu Kentin kreivikuntaan. Saarella vieraillut Reuters kertoo, miten kaksi siltaa yhdistää saaren ”mantereeseen”, kuten saarelaiset Britannian saarivaltiota nimittävät. Lontooseen on matkaa noin 80 kilometriä.

Auringonlasku Kingsferryn sillalla Sheppeyn saarella maaliskuun alussa.­

Sheppeyn saarella asuu noin 40 000 ihmistä. Siellä on myös kolme vankilaa, joissa on yhteensä noin 2 500 vankia. Saaren suurin kaupunki Sheerness on yksi Britannian köyhimmistä, ja työt ovat monesti sellaisia, ettei etätyö ole mahdollista. Työllistäjiä ovat esimerkiksi hoivakodit ja ruuanjakelukeskukset. Työttömyyttäkin on paljon. Moni käy töissä siltojen yli ”mantereella”.

Vuoden 2020 lokakuussa Sheppeyssa havaittiin, että koronavirustilanne oli paha. Yhdessä Sheppeyn kolmesta vankilasta arvioitiin, että 75 prosenttia vankilan 500 ihmisestä sairasti koronavirusta. Lokakuun lopussa koko Britanniassa otettiin käyttöön uusia koronavirusrajoituksia. Ne tehosivat muualla mutta eivät Sheppeyn saarella.

Marraskuun puolivälissä saaren itäosassa, jossa vankilat sijaitsevat, suhteellinen tartuntaluku sataatuhatta ihmistä kohden oli jo 2 079. Samaan aikaan tartuntaluku oli Britanniassa keskimäärin 496. Potilaita vietiin Sheppeysta muualle Kentiin, ja sairaalat alkoivat ruuhkautua. Sheppeyn saaren hautausurakoitsijat tekivät pahimmillaan 18-tuntisia työpäiviä.

Leysdown-on-Seassa sijaitseva HMP Elmley on yksi Sheppeyn saaren vankiloista.­

Britannia oli perustanut yksikön tutkimaan koronaviruksen geneettistä koostumusta jo maaliskuussa 2020. Covid-19 Genomics UK Consortiumin eli COG-UK:n tehtävä oli analysoida virusta, koska sen uskottiinkin alkavan muuttua. Meni kuitenkin syyskuun 20:nnestä päivästä joulukuulle, ennen kuin edes tutkijat pystyivät yhdistämään Sheppeyssa ja Kentissä riehuneen epidemian uudenlaiseen virusmuunnokseen.

Yksi syy tähän oli se, että pitkään luultiin juuri Sheppeyn vankiloiden olevan syy suurille tartuntaluvuille.

Virusmuunnoksen tunnistamiseen ei ollut valmiita menettelytapoja, sanoi Reutersille COG-UK:n jäsen Erik Volz. Hän työskentelee epidemiologina Lontoon Imperial Collegessa. Menetelmät piti kehittää samalla, kun tilanne eli.

Lopulta Sheppeysta ja Kentin kreivikunnasta maailmalle levinneen muunnoksen tunnistamiseen johti kollegan vihje. Brasilialainen tutkija oli havainnut huomattavan paljon mutaatioita tutkiessaan Etelä-Afrikan lisääntyneitä virustartuntoja. Vinkki kulki COG-UK-ryhmään joulukuun alussa.

Erik Volz ja muut tutkijat ryhtyivät kiireesti vertaamaan omia virusgeeninäytteittään tähän löytöön. He havaitsivat, että moni muutos tapahtui koronaviruksen piikkiproteiinissa, joka vaikuttaa viruksen tarttuvuuteen.

8. joulukuuta Britannia ryhtyi rokottamaan kansalaisiaan koronavirusta vastaan. Samaan aikaan osassa laboratorioista oli havaittu, etteivät koronavirustestit pystyneet enää tunnistamaan yhtä kolmesta viruksen geenistä, joita ne etsivät pystyäkseen antamaan positiivisen testituloksen. Geeni oli muuntunut.

Joulukuun puolivälissä tieteilijät pystyivät vahvistamaan, että Sheppeyssa syksystä riehunut virusmuunnos oli 70 prosenttia aiemmin tunnettua koronavirusta tarttuvampi.

Hautajaisvieraita covid-19-tautiin kuolleen vainajan muistotilaisuudessa Sheppeyn saarella sijaitsevassa Leysdown-on-Sean karavaanimökkikylässä 19. maaliskuuta.­

”Voi paska”, kuvaili yksi COG-UK:n jäsenistä ryhmän tuntemuksia Reutersille.

Useat maat peruivat lentonsa Britanniaan ja sieltä pois. Jouluksi julistettiin ankaria sulkutoimia.

Entä Sheppeyn saari?

Saaren kaksi siltaa olisi kannattanut sulkea, sanoi itäisen Sheppeyn valtuutettu Bill Tatton.

”Ei ketään sisään eikä ketään ulos kahteen viikkoon.”

Jälkiviisautta tietysti, myönsi Tatton itsekin.