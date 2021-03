Volžki/Volgograd

Päivä pitenee nyt vauhdilla. Kohta on kesä.

Volžkilaisen Andrei Kolomeitsevin kesänodotuksessa on kuitenkin kitkerä sivumaku. Vallanpitäjät nimittäin siirsivät viime joulukuussa Volgogradin alueen takaisin Moskovan aikavyöhykkeelle.

Kolomeitsev tietää – ja muistaa –, mitä Moskovan aikavyöhykkeelle palaaminen tarkoittaa, sillä Volgogradin alue ehti olla tunnin Moskovaa edellä vain pari vuotta.

”Päivä alkaa valjeta täällä paljon aiemmin kuin Moskovassa. Kesällä täällä on aamukolmelta jo tosi valoisaa, kun Moskovassa vasta alkaa hiljalleen aamu koittaa. Sama illalla. Täällä on kello 21.15 jo ihan pimeää, mutta Moskovassa vasta hämärtää”, hän kuvaa kesää Moskovan ajassa.

EU-maat siirtyivät taas kesäaikaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Venäjällä luovuttiin viisarien kääntämisestä jo vuosikymmen sitten, mutta isossa maassa aikaa voi säätää muutenkin.

Niinpä Etelä-Venäjällä Volgan varrella sijaitseva Volgogradin alue on vaihtanut aikavyöhykettä kolmen viime vuoden aikana jo kahdesti.

Ajasta on tullut maakunnassa iso kysymys, josta useimmilla on selkeä ja joskus muusta politiikasta erillinen kanta.

Sodan jälkeen rakennettu rautatieasema on yksi Volgogradin maamerkeistä. Sodassa tuhoutunut keskusta rakennettiin stalinistiseen tyyliin.­

Volgan rantabulevardi on keväisenä arkipäivänä hiljainen.­

Ihmiset odottavat johdinautoja ja busseja Volgogradin keskustassa.­

Venäjä luopui kellojen kääntämisestä vuonna 2011, kun silloinen presidentti Dmitri Medvedev ilmoitti maan jäävän kesäaikaan.

Viisareiden kääntelyn lopettaminen miellytti monia, mutta pysyvä kesäaika menetti pian suosiotaan. Niinpä presidentiksi palannut Vladimir Putin päätti vuonna 2014, että koko maa siirtyy pysyvään talviaikaan. Siinä on sen jälkeen pysytty.

Volgogradissa kuitenkin havahduttiin seuraavana kesänä Putinin päätöksen ongelmiin. Neuvostojohto oli siirtänyt alueen Moskovan aikaan jo vuonna 1988, mutta nyt alueella elettiin ensimmäistä kertaa kesää Moskovan talviajassa. Huomattiin, että aamukolmelta oli valoisaa ja aamuviideltä usein 30 astetta lämmintä. Illan viilentyessä oli jo pimeää.

Kolomeitsevin kotikaupunki Volžki on runsaan 300 000 asukkaan kaupunki Volgogradin miljoonakaupungin kupeessa.

Venäjän historiassa Volgogradilla on keskeinen paikka. Kaupungissa käytiin viime vuosisadalla kaksi merkittävää ja tuhoisaa taistelua, ensin vallankumousta seuranneessa sisällissodassa ja sitten toisessa maailmansodassa. Natsi-Saksan tappio silloisessa Staliningradissa käänsi sodan suunnan itärintamalla.

Sodan jäljet näkyvät kaupungissa edelleen. Sodassa tuhoutunut keskusta rakennettiin stalinistiseen empiretyyliin, kadut ovat leveitä ja tunnetulla taistelupaikalla seisoo 87-metrinen Äiti synnyinmaa -patsas muistomerkkinä sodasta.

Ankara historia näkyy myös tietynlaisena tiukkuutena. Niinpä kesäisten aamu-uniensa ja valoisien iltojen menettämisestä ärtyneet volgogradilaiset alkoivat kerätä nimiä aikavyöhykkeen muuttamiseksi.

Putin nimittäin oli pysyvästä talviajasta päättäessään palauttanut myös kaksi aikavyöhykettä, joista toinen oli Moskovaa tunnin edellä oleva niin sanottu Samaran vyöhyke Volgalla.

Adressin jälkeen paikallishallinto järjesti aikavyöhykkeestä kansanäänestyksen vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

Politiikan analyytikko Edgar Petrosjan Volgogradin keskustassa sijaitsevalla Neuvostojenkadulla.­

”Paikalliset vallanpitäjät tarvitsivat korkean äänestysprosentin. Ihmiset tiesivät Putinin voittavan, joten monet kannattajat ja vastustajat ajattelivat, ettei äänestämiseen kannata tuhlata aikaa. Kansanäänestys järjestettiin ihmisten houkuttelemiseksi”, sanoo politiikan analyytikko Edgar Petrosjan, joka työskentelee Yleisvenäläiselle kansanrintamalle.

Suunnitelma toimi, äänestysprosentti oli lähes 68. Äänestäjistä 59,41 prosenttia kannatti siirtymistä Samaran aikavyöhykkeelle, jota täällä tosin kutsutaan Volgogradin ajaksi. Niin tapahtuikin.

Petrosjan sanoo, ettei ole kuullut kenenkään kiistäneen kansanäänestyksen tulosta. Hänen mukaansa osuudet ovat pysyneet samoina.

Uudessa ajassa oli omat ongelmansa, sillä Venäjällä monet asiat elävät Moskovan rytmissä. Tutut televisio-ohjelmat alkoivat tuntia myöhemmin, Moskovaan mennessä piti muistaa kääntää kelloa, tärkeät liikekumppanit elivätkin eri ajassa. Talviaamut valkenivat myöhään, joten lapset joutuivat menemään pimeässä kouluun.

Silti lähes kaikille oli yllätys, kun aluejohto otti aikavyöhykkeen viime vuonna esiin, vain kaksi vuotta kansanäänestyksen jälkeen. Se ilmoitti saaneensa niin paljon vetoomuksia Moskovan aikavyöhykkeelle palaamisesta, että asiasta järjestetään uusi äänestys perustuslakiäänestyksen yhteydessä.

Nyt tosin järjestettiin vain kysely, jossa tiedusteltiin, saisiko alueduuma viedä asian Moskovaan duumaan eli parlamentin alahuoneeseen. Vaalilautakunnan mukaan lupa saatiin. Syksyllä duuma päätti siirtää Volgogradin takaisin Moskovan aikaan.

”Oli kansanäänestys, ja silti järjestivät kyselyn. Se kyllä muutti näkemystä vallanpitäjistä. Kun kerran päätetään, pitäisi pysyä siinä”, Kolomeitsev sanoo.

Sotilaat suorittavat vahdinvaihtoa sotamuistomerkillä Volgogradin keskustassa.­

Stalingradin taistelun muistopaikalla seisoo lähes 90 metriä korkea Äiti synnyinmaa -patsas.­

Volgogradin tilanne on tyypillinen Venäjällä.

Viime vuosina monet näkyvät protestit ovat saaneet alkunsa siitä, että vallanpitäjät ovat jyränneet sivuilleen vilkuilematta kantansa läpi jossain paikallisessa kysymyksessä. Usein poliittisesti passiivisetkin ovat hermostuneet, koska vallanpitäjien toiminta on tuntunut loukkaavalta.

Yleensä tällaiset liikehdinnät yrittävät pysyä korostetusti epäpoliittisina, eikä Moskovan ajasta irrottautumista ajava Volgogradin ajan puolesta -liike tee poikkeusta. Niin saa houkuteltua muuten erimielisiä yhteen, mutta välttää leimautumisen oppositiotoiminnaksi ja siitä seuraavan viranomaisten vainon.

Tosin poliittisiakin vaikutuksia voi olla, sillä Venäjällä on syksyllä duumanvaalit. Ne pidetään vallanpitäjien kontrollissa, mutta vallanpitäjät haluavat kuitenkin riittävän korkean äänestysprosentin. Myös liian ilmeinen vilppi halutaan välttää.

Politiikan analyytikko Petrosjanin mukaan seurauksia voi olla kaksi. Kansanäänestyksen tuloksen kumoamiseen pettyneet saattavat jättää kokonaan äänestämättä, mutta toisaalta yritykset äänestysprosentin nostamiseen voivat johtaa protestiäänestämiseen valtapuoluetta vastaan.

”Ei siksi, että he olisivat jonkun puolesta, vaan yksinkertaisesti protestoidakseen.”

Oikeastaan kiistaan olisi yksi helppo ratkaisu, sanoo volgogradilainen Anna Zarubina.

”Kannatan Volgogradin aikaa, mutta suostuisin myös kellojen kääntelyyn.”

Nyt yhdet vastustavat pimeitä talviaamuja ja toiset pimeitä kesäiltoja saavuttamatta sopua, hän sanoo. Zarubinan mukaan kiista ratkeaisi ottamalla taas käyttöön talvi- ja kesäajat.

Läheskään kaikki eivät ole Zarubinan kanssa samaa mieltä viisareiden kääntelyn palauttamisesta. Petrosjan on, mutta tietää sen mahdottomaksi. Sen sijaan voitaisiin pohtia töiden ja koulun parasta alkamisaikaa kellosta välittämättä, hän sanoo. Kiinassakin on tehty niin, koska maa on yhtä aikavyöhykettä. Volgogradissa tällaista kompromissia ei ole etsitty.

”Kyse ei olekaan ajasta vaan kommunikaatiosta”, hän sanoo.