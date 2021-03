Poliisi on ottanut kiinni puukotuksesta epäillyn.

Ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita haavoittunut puukotuksessa Kanadan Vancouverissa, kertoo muun muassa maan yleisradioyhtiö CBC. Sen mukaan puukotuksessa kuollut on nainen ja haavoittuneita on kuusi.

Medioiden mukaan epäilty puukottaja vahingoitti ihmisiä kirjastossa ja sen lähettyvillä hiljaiseksi kuvaillulla alueella Vancouverin pohjoisosassa.

Poliisi on ottanut kiinni puukotuksesta epäillyn. Ihmisille ei aiheudu enää vaaraa alueella, paikallinen poliisi kertoi Twitterissä. Mahdollisia uhreja kuitenkin etsittiin yhä.

Poliisi ei ole toistaiseksi ottanut kantaa mahdolliseen motiiviin. Epäillyn kuitenkin kerrottiin olleen poliisin kanssa tekemisissä aiemminkin.