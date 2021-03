Kiina ja Iran sopivat investoinneista ja öljystä. Kiina on ehdottanut jopa ryhtyvänsä rauhanneuvottelijaksi israelilaisten ja palestiinalaisten välille.

Kiina ja Iran allekirjoittivat lauantaina huomattavan taloudellisen yhteistyösopimuksen. Kiina sitoutui tekemään Iraniin sijoituksia noin 340 miljardin euron arvosta sitä vastaan, että Iran sitoutui varmistamaan Kiinan vakaan öljynsaannin.

Sopimuksen allekirjoittivat Kiinan ulkoministeri Wang Yi ja Iranin ulkoministeri Javad Zarif lauantaina Teheranissa, missä Wang oli kaksipäiväisellä vierailulla. Asiasta kertoivat kansainväliset uutistoimistot sekä Iranin puolivirallinen uutistoimisto Fars.

Amerikkalaislehti The New York Times sai aiemmin käsiinsä sopimusluonnoksen. Kesäkuulle 2020 päivätyn luonnoksen mukaan Kiina on sitoutunut investointeihin useilla sektoreilla, esimerkiksi pankkitoiminnassa ja tietoliikenteessä sekä infrastruktuurissa kuten raideliikenteessä ja satamissa seuraavan 25 vuoden aikana. Vastineeksi Iran toimittaa Kiinalle öljyä huomattavilla alennuksilla.

The New York Timesin lähteiden mukaan lauantaina allekirjoitettu sopimus ei juurikaan poikkea sen aiemmin näkemästä sopimusluonnoksesta.

Luonnoksessa toivottiin myös yhteisiä sotaharjoituksia, aseteollisuuden yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tiedustelutietojen vaihdon kehittämistä.

The New York Timesin mukaan on toistaiseksi epäselvää, miten laajasti Kiina voi ryhtyä toteuttamaan sopimusta. Irania koskevat kansainväliset pakotteet, jotka Yhdysvallat palautti voimaan sen jälkeen kun Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump veti Yhdysvallat pois vuonna 2018. Yhdysvaltain nykyisen presidentin Joe Bidenin hallinto on viestinyt, että Yhdysvalloilla olisi mielenkiintoa neuvotella ydinsopimukseen palaamisesta.

Nyt solmittua Kiinan ja Iranin yhteistyösopimusta ehdotti Kiina jo vuonna 2016, kun presidentti Xi Jinping vieraili Lähi-idässä.

Nykytilanne indikoi Kiinan pyrkimyksiä kasvattaa vaikutusvaltaansa Lähi-idässä. Ulkoministeri Wang on alueella kiertueella, ja on vieraillut jo Turkissa ja Saudi-Arabiassa. Lähipäivinä kiertue jatkuu Arabiemiraateissa, Bahrainissa ja Omanissa. Wang on sanonut The New York Timesin mukaan, että Lähi-itä on tienhaarassa ja Kiina on valmis auttamaan aluetta riivaavien pitkäkestoisten kiistakysymysten ratkaisemisessa.

Näihin kiistakysymyksiin lukeutuvat Wangin mukaan Iranin ydinohjelma sekä Israelin ja Palestiinan ristiriita. Aiemmin kuluvalla viikolla ulkoministeri Wang jopa ehdotti, Kiina ryhtyisi neuvottelijaksi Israelin ja Palestiinan välillä ja kutsuisi osapuolet neuvottelupöytään Kiinassa.

Asiasta kertoneen Jerusalem Postin mukaan Kiinasta ei ollut kuitenkaan lähestytty Israelin pääministerin kansliaa tai ulkoministeriötä neuvottelukutsun merkeissä.