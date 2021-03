Egyptin presidentti on määrännyt valmistelut konttikuorman keventämiseksi, kertovat tiedotusvälineet.

Ruoppauskalustoa näkyi pohjaan juuttuneen Ever Given -konttialuksen ympärillä lauantaina Suezin kanaalissa Egyptissä.­

Pyrkimykset Suezin kanavaa tukkivan konttialus Ever Givenin irrottamiseksi jatkuivat sunnuntaina. Asiasta kertoi Suezin kanavaa hallinnoiva viranomainen SCA. 400-metrinen konttialus on ollut jumissa kapeassa ja vilkkaassa kanavassa jo yli viisi päivää ja lauantaina 321 alusta odotti pääsyä kanavaan.

Egyptissä sijaitseva Suezin kanava on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä. Ainakin kuudennes koko maailman merirahtiliikenteestä kulkee sen lävitse.

Japanilaisomisteisen Ever Given -konttialuksen irrottamiseksi pohjasta työskentelee nyt useita hinaus- ja ruoppausaluksia. Lauantaina hinaajia saapui lisää, ja sunnuntaihin mennessä irrottamistöissä oli SCA:n mukaan ruopattu jo 27 000 kuutiometriä hiekkaa aluksen keulan ympäriltä. Ruoppaus ja hinaaminen jatkuvat edelleen sen mukaan miten tuulen ja nousuveden olosuhteet sallivat, SCA kertoi tiedotteessa.

Lauantaina illalla laiva saatiin nytkähtämään, mutta vuorovesi esti operaation jatkamisen. Sunnuntaina tv-kanava Al Arabiya ja egyptiläinen Extra News kertoivat, että Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi on määrännyt käyntiin valmistelut Ever Givenin konttikuorman keventämiseksi.

Perjantaina julkaistussa satelliittikuvassa näkyvät niin Ever Given -aluksen konttilasti, sen ympärillä työskentelevät hinaajat kun tukala asento, jolla 400-metrinen alus tukkii koko Suezin kanaalin.­

Ever Givenin kuormana on noin 20 000 merikonttia. Niitä nostamalla aluksen painoa pystytään keventämään, jolloin sen irrottaminen pohjasta käy helpommin. Konttien siirtäminen on kuitenkin työlästä ja ennen kaikkea hidasta.

”Jos emme onnistu irrottamaan alusta ensi viikolla, joudumme poistamaan noin 600 konttia aluksen keulasta keventääksemme sitä”, sanoi irrottamiseksi työskentelevän hollantilaisyhtiö Smit Salvagen emokonserni Boskalisin edustaja Peter Berdowski hollantilaiselle tv-ohjelma Niewsuurille perjantaina.

”Siihen menee ainakin päiviä. On aikamoinen palapeli selvittää, mihin kontit laitetaan.”

Juuttuneen aluksen tilanne heijastuu koko maailman merirahtiliikenteeseen. Lauantaina sisällissodan repimä Syyria ilmoitti ryhtyvänsä säännöstelemään polttoainetta maahan Iranista matkalla olleiden öljytoimitusten uhatessa viivästyä Suezin kanaalin tukoksen takia.

Suezin kanavan kautta kulkee merirahtia myös Suomeen. K-ryhmä kommentoi lauantaina HS:lle, että tonnikala ja ananas ovat suurimmat matkalla olevat tuote-erät. S-ryhmällä on muutama kontti tavaraa karille ajaneessa aluksessa. Elintarvikeketjujen mukaan Ever Givenin tukostilanne ei heijastune suomalaisten markettien hyllyille.

Seuraavan kerran Ever Givenin liikuttamista yritetään maailman kapeilla merikanavilla palveluja tarjoavan Leth-konsernin mukaan sunnuntaina alkuillasta Suomen aikaa.