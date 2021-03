Kurdihallinto pyrkii kitkemään valtavalta leiriltä Isisin kannattajia. Leirillä on vuoden alusta alkaen tapahtunut 40 murhaa, sanoo ihmisoikeusjärjestö.

Al-Holin leirillä Syyriassa on sunnuntaina pidätetty useita terroristijärjestö Isisin jäsenten perheenjäseniä, kertovat kurdiviranomaiset sekä ihmisoikeusjärjestö Syrian Observatory for Human Rights uutistoimisto AFP:n mukaan.

Britanniasta käsin toimivan Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan kyseessä on Isisin vastainen operaatio ja pidätyksiä on tehty leirin lisäksi myös sen läheisyydessä.

”Yli 30 naista ja miestä on pidätetty”, sanoi järjestön johtaja Rami Abdul Rahman AFP:lle.

Abdul Rahmanin mukaan Isisin vastainen operaatio jatkuu yhä ja sen toteutuksesta vastaavat kurdihallinnon aseellinen siipi SDF (Syrian Democratic Forces), kurdien militanttiryhmä YPG sekä paikallinen poliisi. AFP:n mukaan SDF on vahvistanut, että operaatio on käynnissä. SDF:n mukaan se jatkuu ainakin kymmenen päivää.

Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan pidätettyjen joukossa on sekä syyrialaisia että ulkomaalaisia.

Yhdysvaltojen johtama liittouma tukee SDF:aa operaatiossa. Liittouman edustaja sanoi AFP:lle, että liittouma tukee SDF:aa tiedustelu- ja tarkkailutiedolla. Tarkoituksena on häiritä Isisin toimintaa Al-Holin leirillä ja varmistaa muiden leiriläisten turvallisuus.

Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan leirillä on tapahtunut vuoden alusta alkaen noin 40 murhaa. Kurdihallinnon mukaan suurimmassa osassa tapauksia epäillyt ovat Isisin kannattajat, mutta ihmisoikeusjärjestöjen mukaan osassa on saattanut olla kyse myös heimoriidoista.

Pohjoisessa Syyriassa lähellä Irakin rajaa sijaitseva Al-Holin leiri on suurin kurdihallinnon hallussa oleva leiri. Kurdihallinnon mukaan se on varsinainen ääriliikehdinnän ruutitynnyri. Leirillä on lähes 62 000 asukasta, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Heidän joukossaan on paitsi syyrialaisia ja irakilaisia, myös tuhansia eurooppalaisia ja aasialaisia, joilla epäillään olevan perhesiteitä terroristijärjestö Isisin taistelijoihin.

Ulkomaalaisia on AFP:n mukaan yhteensä jopa 10 000.

Al-Holissa on myös suomalaisia. Viimeksi suomalaisia kotiutettiin leiriltä joulun alla, jolloin Suomeen saapui kaksi aikuista naista ja kuusi lasta.

Ulkoministeriön mukaan leirillä on yhä arviolta viisi suomaista naista ja viitisentoista lasta.