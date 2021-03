Ever Given -alus Suezin kanavassa on irrotettu, laivaliikenteen jatkumista odotetaan

Vaikka alus on nyt saatu irrotettua, vielä ei ole varmaa, kuinka nopeasti liikenne saadaan taas palautettua normaaliksi kanavassa.

Ever Given -konttialus Suezin kanavassa maanantaiaamuna.­

Suezin kanavan tukkinut konttialus Ever Given on saatu irrotetuksi, kertovat muun muassa uutistoimistot Bloomberg ja Reuters.

Reutersin mukaan aluksen perä on saatu käännettyä lähemmäksi kanavan penkkaa, minkä ansiosta laivaliikenne pääsisi ohittamaan hiekkasärkkään juuttuneen, 400-metrisen konttialuksen. Marine Trafic -sivuston mukaan alus liikkui varhain maanantaiaamuna 0,1 solmun nopeudella eli noin 180 metriä tunnissa ainakin seitsemän hinaajan saattamana.

Bloombergin mukaan alus irtosi kanavan penkasta varhain maanantaiaamuna sen jälkeen, kun avustajat olivat ruopanneet sen ympäriltä kymmeniä tuhansia kuutioita hiekkaa. Ever Givenin syväys täydessä lastissa on vajaat 16 metriä, kanavan minimisyvyys on runsaat 20 metriä.

Kahdensadan kilometrin mittaisen kanavan molemmissa päissä on yhteensä noin 450 rahtialusta odottamassa kanavan avautumista. Ever Given on tukkinut liikenteen kanavassa yli viiden vuorokauden ajan.

Myös Wall Street Journalin mukaan hinausalukset saivat Ever Givenin ainakin osittain irti niin, että sen kurssia voidaan muuttaa. Wall Streetin Journalin mukaan on mahdollista, että alus pääsee liikkeelle jo maanantaiaamun aikana.

Laivaliikenteen paikannussivusto Vessel Finder näyttää, että alus ei ole enää kiinni kanavan laidoissa.

Ever Given juuttui Suezin kanavaan viime viikon tiistaina. Se on ollut kanavassa liki poikittain siitä lähtien, estäen liikenteen kanavassa.

Suezin kanava on tärkeä vesiyhteys Euroopan ja Aasian välillä. Sen kautta kulkee yli kymmenen prosenttia maailmankaupan tavaraliikenteestä. Ever Givenin juuttuminen hiekkavalliin on siten heijastunut koko maailman merirahtiliikenteeseen.

Lauantaina Syyria ilmoitti ryhtyvänsä säännöstelemään polttoainetta maahan Iranista matkalla olleiden öljytoimitusten uhatessa viivästyä Suezin kanaalin tukoksen takia.

Osa laivoista on lähtenyt myös kiertämään Afrikan kärjen kautta, mikä pidentää matka-aikaa huomattavasti. Myös Suomeen tulee merirahtia Suezin kanavan kautta, mutta esimerkiksi S-ryhmä on arvioinut, ettei tukos näy suomalaisten kauppojen hyllyillä.