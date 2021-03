Ruotsidemokraatteja on pitkään eristetty Ruotsin politiikassa. Nyt liberaalit liittyivät kokoomuksen ja kristillisdemokraattien seuraksi oikeistorintamaan, joka olisi valmis hallitsemaan nationalistipuolueen tuella.

Tukholma

Ruotsin liberaalipuolue teki sunnuntaina linjauksen, joka voi heilauttaa koko maan poliittista tasapainoa.

Liberaalipuolue hyväksyi äänestyksessä puheenjohtaja Nyamko Sabunin linjauksen, joka tähtää seuraavissa vaaleissa porvarihallituksen muodostamiseen. Linjauksen myötä puolue suostuu tekemään yhteistyötä kansalliskonservatiivisen ruotsidemokraattien kanssa.

”Ilman tätä päätöstä olisimme varmistaneet sosiaalidemokraattien pysymisen vallassa vielä monia vuosia”, Sabuni sanoi.

Puolueneuvosto äänesti linjasta viiden tunnin keskustelun jälkeen digitaalisessa kokouksessa.

Linjapäätöstä voi pitää täyskäännöksenä. Vuoden 2018 vaalien jälkeen liberaalit antoi tukensa sosiaalidemokraattien ja vihreiden hallitukselle nimenomaan siksi, ettei se halunnut ruotsidemokraattien saavan vaikutusvaltaa Ruotsin politiikassa.

Nyt liberaalipuolue asemoituu samaan linjaan Ruotsin maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa. Ne ovat linjanneet tavoittelevansa porvarihallitusta, joka tekisi yhteistyötä myös ruotsidemokraattien kanssa.

Liberaalien päätös voi kääntää Ruotsin politiikan päälaelleen. Ensinnäkin ruotsidemokraattien kauan jatkunut poliittinen eristäminen vähenee entisestään. Lisäksi todennäköisyys oikeistohallituksen synnylle vuoden 2022 vaalien jälkeen kasvaa. Jos ruotsidemokraatit lasketaan oikeistoon mukaan, valtiopäivillä on nytkin selkeä oikeistoenemmistö.

Tällä hetkellä Ruotsia hallitsee sosiaalidemokraattien ja vihreiden muodostama vähemmistöhallitus, jonka tukipuolueina toimivat liberaalipuolue ja keskusta.

Sunnuntaina liberaalipuolueen puheenjohtaja Sabuni alleviivasi, että puolueen ajamaan liberaalia politiikkaa ei voi saavuttaa kuin porvarihallituksessa.

Puolue äänesti linjauksen puolesta luvuin 59–31, mutta kysymys jakaa puoluetta. Toinen varapuheenjohtaja Christer Nylander kertoi äänestyksen jälkeen harkitsevansa jättäytymistä pois puolueen tehtävistä seuraavien vaalien jälkeen.

”Ytimessämme on lisätä ihmisten vapautta. Siksi on strateginen ja ideologinen virhe antaa ääripuolueille lisää valtaa”, hän sanoi Svenska Dagbladetin mukaan.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoi olevansa valmis keskusteluihin liberaalipuolueen kanssa. Åkesson kuitenkin korosti, ettei puolue ole valmis tukemaan mitään puoluetta, joka ei anna ruotsidemokraateille vastineeksi vaikutusvaltaa.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson toivotti liberaalien päätöksen tervetulleeksi.

”Ruotsi tarvitsee uuden alun ja porvarihallituksen, jolla on voimaa puuttua rikollisuuteen, työttömyyteen ja syrjäytymiseen”, hän kirjoitti Facebookissa. Samoilla linjoilla oli myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch.

Keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf oli puolestaan pettynyt. ”Valitan sitä, että liberaalit ovat päättänet avata oven antiliberaalille ja muukalaisvihamieliselle puolueelle”, hän sanoi. Keskusta on ainakin toistaiseksi yhä pysynyt linjassaan, ettei se vastedeskään halua hallitukseen, joka on riippuvainen ruotsidemokraateista.

Pääministeri Stefan Löfven kommentoi liberaalipuolueen päätöstä tekstiviestitse valtalehti Dagens Nyheterille. Löfven kirjoitti, että ”me sosiaalidemokraatit emme tule koskaan antamaan ratkaisevaa valtaa työntekijävihamieliselle ja muukalaisvihamieliselle oikeistopuolueelle. Mitä tapahtuu seuraavien vaalien jälkeen, sen kansa päättää.”

Koronakriisin varjossa Ruotsissa on käyty kovaa poliittista kamppailua vuoden 2022 vaalien asetelmasta. Pääministeri Löfven on varoitellut puolueita yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa.

Maaliskuun puolivälissä Löfven arvosteli maltillista kokoomusta ja sanoi, että Ruotsin demokratia on vaarassa, jos kokoomuksen suunnitelmat ruotsidemokraattien tukemasta hallitusyhteistyöstä toteutuvat.

Kokoomuksen puheenjohtaja Kristersson totesi aiemmin maaliskuussa, että hänen puolueensa on valmis tekemään ruotsidemokraattien kanssa sopimuksen, joka varmistaisi ruotsidemokraattien tuen kokoomuksen johtamalle hallitukselle vuoden 2022 vaaleissa.

Kristersson sanoi myös, että hänen hallituksessaan ruotsidemokraateille ei annettaisi ministerinpaikkoja, mutta hän ei sulkisi pois ruotsidemokraattien pääsyä hallituksen kansliaan, joka on hallituksen toimintaa tukeva viranomainen.

Viimeisimpien puoluemittausten mukaan sosiaalidemokraatit on yhä Ruotsin suosituin puolue 27 prosentin osuudella, mutta sen suosio on laskusuunnassa, kun taas kokoomuksen suosio on nousussa, nyt 24 prosenttia.

Liberaalipuolueen linjaus vahvistaa porvariblokin asemia seuraavissa vaaleissa, mutta puolueella on kannatuksen suhteen suuri ongelma. Tällä haavaa puolueen kannatus (3,3 prosenttia) ei ylitä neljän prosentin äänikynnystä, joka valtiopäiville vaaditaan.