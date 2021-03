Ever Given -rahtialuksen juuttuminen Suezin kanavaan saattaa näkyä toimitushäiriöinä markkinoilla kuukausien ajan, arvioi logistiikan professori Lauri Ojala Turun yliopistosta.

Lähes viikon kanavassa poikittain ollut konttialus on sulkenut liikenteen ja arviot kanavaan jonottavien rahtialusten määrästä vaihtelevat 370:stä 450:een.

Alus saatiin irrotettua varhain maanantaiaamuna hiekkasärkältä, johon se juuttui viime viikon tiistaina.

”Kanavasta voi kulkea molempiin suuntiin yhteensä viisikymmentä alusta vuorokaudessa”, Ojala sanoo.

”Mutta helposti syntyy tilanne, jossa kaikki alukset eivät pääse saman tien kanavaan. Jos Ever Given saadaan vuorokauden kuluessa pois tieltä niin vähintään viikko, mutta luultavasti pari viikkoa, menee ennen kuin liikenne sujuu taas normaalisti.”

”Kerrannaisvaikutukset konttiliikenteessä voivat kuitenkin kestää 3–5 kuukautta”, Ojala arvioi.

Hänen mukaansa ensimmäisenä toimitushäiriöt näkyvät sesonkituotteissa, kuten esimerkiksi puutarhakalusteissa ja grilleissä

”Eihän se elämän ja kuoleman kysymys ole, pärjäähän sillä vanhalla pallogrillilläkin. Mutta jos joku kuvitteli, että pääsee valitsemaan kevään suuresta valikoimasta edullisesti, niin sen voi unohtaa.”

”Osin tämä koskee myös tekstiilejä ja elektroniikkaa. Toimitusvaikeuksia on luvassa ja hinnat voivat nousta.”

Ever Given -konttialus saatiin osittain irrotettua Suezin kanavan penkasta maanantaina.­

Koronapandemia oli sekoittanut maailman konttirahtiliikenteen aikataulut jo ennen Ever Givenin haveria. Ojalan mukaan Kaliforniassa on satojatuhansia kontteja purkamatta sairastumisten vuoksi, kun samaan aikaan Kiinassa on pula konteista.

Perussyy toimitusten häiriöherkkyyteen on kuitenkin kasvanut aluskoko ja liikenteen virittäminen äärimmäisen tehokkaaksi. Malesiasta Rotterdamiin matkalla ollut Ever Given on tästä hyvä esimerkki.

Alus kuuluu maailman suurimpiin ja pystyy kerralla kuljettamaan yli 20 000 standardikokoista 20 jalan eli 6,1 metrin mittaista TEU-merikonttia. Neljäsataa metriä pitkä ja 60 metriä leveä jättiläinen on tuliterä: sen rakentaminen aloitettiin 2015 ja alus laskettiin vesille toukokuussa 2018.

Euroopassa ei montaa satamaa ole, joka tällaisen aluksen pystyy purkamaan ja lastaamaan. Suurimmat Suomeen tulevat konttialukset kuljettavat tuhannen TEU-kontin lastin.

”Ainahan sitä on sanottu, että nyt ei enää suurempia laivoja voi rakentaa”, Ojala pohtii. ” Kymmenisen vuotta sitten vielä mietittiin, että kannattaako yli 10 000 TEU-kontin kokoista laivaa rakentaa.”

”Mutta Suezin kanavaan ei enää suurempia mahdu ja kanavan laajentaminen olisi jo valtava investointi. Ja investoinnit satamissa menevät todella suuriksi.”

”Esimerkiksi satamanosturin ulottuvuuden on oltava todella pitkä, ettei laivaa tarvitse käännellä satamassa. Laiva on satamassa päivän tai kaksi, joten näitä nostureita tarvitaan viisi tai kuusi, ja yksi maksaa sata miljoonaa euroa. Ja kontteja on oltava satamassa valmiina valtava määrä.”

Kanavan jonossa on säiliöaluksia ja irtolastia elävistä eläimistä lähtien, mutta arviolta kolmannes on konttialuksia. Noissa konteissa on kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä, joten vaikutuksetkin tuntuvat laajalti.

”Irtolastialukset kuljettavat massatavaraa, joka on yleensä menossa yhdelle toimijalle ja ongelmat ovat sitten sen toimijan ongelmia”, Ojala sanoo.

”Mutta yhdessä kontissa voi olla satojen laivaajien nyssyköitä. Jos kolmannes jonossa olevista aluksista on konttialuksia, niin merellä seisoo helposti miljoonien laivaajien tavaraa.”